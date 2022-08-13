Зачистка Зеленского: Кличко остался без жены и может лишиться гражданства, - МК

15:08 15.08.2022

Киев гнобит своих



Офис президента Зеленского продолжает "зачистки в рядах". В понедельник в отставку были отправлены начальники СБУ в трех областях - Львовской, Киевской и Тернопольской. До этого своих постов лишились главы УСБУ по Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областям. Так что региональные спецслужбы сейчас массово "обезглавлены". Между тем, угроза нависла и над мэром Киева Виталием Кличко, которого, по его собственным словам, собираются лишить гражданства.



Лишение подданства собственных граждан - ноу-хау Офиса президента Зеленского. Как выяснилось, это эффективный способ борьбы с непослушными региональными элитами.



Когда-то кандидат в президенты Зеленский пенял Петру Порошенко, что тот оставил без гражданства Михаила Саакашвили. Однако, став главой государства, бывший комик оценил эту меру. Р-раз, и "мутивший воду" Игорь Коломойский остается без гражданства, а заодно перестал быть украинским гражданином и его верный соратник из Днепропетровской области, глава регионального штаба обороны Геннадий Корбан. Теперь он, как доктор из известной комедии "Приключения итальянцев в России" болтается "между небом и землей" - на польской границе, не имея возможности вернуться домой или поехать назад...



Именно сочувствие к судьбе Корбана привело мэра Киева к тому, что он сам стал кандидатом на "вылет из гражданства". По словам Виталия Кличко, после того, как он подписал письмо в защиту Корбана, ему стали поступать сигналы из Офиса президента: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались".



Виталий Кличко уверяет, что никакого немецкого гражданства у него нет, хотя он много лет провел в Германии. Более того, нет у него больше и жены в Германии. Об этом он сам рассказал в интервью изданию "Бабель".



Он сообщил, что официально развелся с 48-летней Натальей Кличко (Егоровой): "Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается". Напомним, что Виталий с 2013 года живет на Украине, а его супруга Наталья не захотела покидать Германию, где работает тренером по йоге и медитации. Трое детей Кличко учатся в Великобритании...



Сам же Виталий продолжает бороться и за свой пост градоначальника, с которого его периодически собирается убрать команда Зеленского. А теперь еще и за гражданство. Однако-экс-боксер пока сдаваться не намерен. Более того, проявляет заботу о киевлянах. В очередном своем обращении он посоветовал людям запасаться на зиму теплой одеждой и одеялами, потому что тепла в домах, скорее всего, не будет. "Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно, но это достаточно короткий промежуток времени, за который надо будет решить проблему", - готовит мэр горожан к зиме.



Елена Гамаюн