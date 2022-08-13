Российский журналист нашел способ купить американские ракеты Javelin в даркнете

15:34 15.08.2022

Специальный раздел с ганшопами (оружейные магазины) появился в даркнете, где можно купить любую военную технику. В том числе и, как выяснилось, американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Найденный способ приобрести иностранное оружие описал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.



Он связался с экспертом по даркнету Евгением, подробно расписавшим схему получения оружия. Сейчас доступна в приличном состоянии техника из Бельгии, Германии и США. Потенциальный покупатель может выбрать страну доставки, куда оружие могут прислать по запчастям. Однако, к примеру, на Украину, оружие могут доставить не по частям, а в собранном виде. В Россию, как уточняется, доставка не производится.



По словам специалиста, доставка оружия в целом виде на Украину означает, что "оружейник" базируется в стране.



Специалист и военкор связались с одним из киевских продавцов. Они сообщили ему, что желают приобрести сразу два ПТРК Javelin с доставкой во Францию. Для чего готовы предоставить депозит в 60 тысяч долларов (около 3,6 млн рублей). Украинский продавец заверил - оружие будет герметично упаковано и спрятано в бочки с машинным маслом, а доставка займет две недели.



Коц нашел на просторах даркнета и другие типы оружия. Так, противотанковые ракеты NLAW предлагают за 15 тысяч долларов, а американский беспилотник Switchblade 600 Kamikaze будет стоить примерно 430 тысяч рублей.



Александра Бурнашева