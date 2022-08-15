 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Республиканцы "возвращают" Байдена в Афганистан, - И.Субботин
22:04 15.08.2022

Годовщина падения Кабула дала старт новым политическим атакам на Белый дом
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
15.08.2022

Группа американских конгрессменов-республиканцев выступила с результатами расследования о просчетах администрации президента Джозефа Байдена в процессе эвакуации из Афганистана. Несмотря на то что формально доклад приурочен к первой годовщине перехода Кабула под контроль движения "Талибан" (запрещен в России), его называют "дорожной картой" для более глубокого расследования против Белого дома, которое оппоненты Демократической партии хотят инициировать в случае потенциальной победы на запланированных в ноябре промежуточных выборах в Конгресс.
Доклад стал результатом работы членов комитета Палаты представителей по иностранным делам, которые входят в Республиканскую партию. Документ, базирующийся на данных осведомителей, беседах с очевидцами и информации из ознакомительных поездок в Южную Азию, содержит критику в адрес администрации Байдена не только по поводу непродуманного плана эвакуации из Кабула в августе минувшего года, но и из-за "неоднократных попыток ввести в заблуждение американскую общественность" и преуменьшить мрачную ситуацию на местах. Отдельно Белый дом обвиняют в попытках воспрепятствовать расследованию: конгрессмены утверждают, что им закрыли доступ к конфиденциальной информации.

Одной из наиболее интересных обвинительных линий доклада стало утверждение, что администрация Байдена не уделила первоочередное внимание эвакуации афганских спецназовцев и представителей местных спецслужб, в обучение которых годами вкладывалась американская сторона. Помощь в пересечении границы и поиске убежища была оказана только 600 представителям афганских сил безопасности, в то время как около 3 тыс. их коллег пришлось экстренно бежать из страны в соседний Иран. На основе этого конгрессмены делают вывод, что эти бывшие сотрудники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, сохраняющего присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран".

Республиканский лагерь считает эту вероятность "серьезной угрозой в сфере национальной безопасности", потому что, согласно оценкам авторов доклада, получившие в афганских спецслужбах профессиональный опыт люди "знакомы с тактикой, методами и процедурами американских военных и разведывательного сообщества". Возглавивший группу конгрессменов-обвинителей республиканец Майкл Маккол заявил в телеэфире, что качество планирования Белого дома – это "полный провал". Законодатель выразил уверенность, что, несмотря на все попытки Белого дома изобразить прошедший в 2021 году процесс эвакуации из Афганистана как доказательство своей компетентности, у команды Байдена не было никакого плана.

По внутренним оценкам, которые приводят авторы расследования, на момент эвакуации в кабульском аэропорту находилось всего 36 сотрудников Госдепартамента для оказания помощи афганцам, которые имели право на убежище. Эта цифра, означающая, что "примерно один консульский сотрудник приходился на каждые 3444 эвакуированных", представляет собой одну из ранее нераскрытых деталей. Отдельно упоминается то, что эвакуационные рейсы использовали "только около половины своей мощности". Наиболее болезненным для Байдена выглядит утверждение авторов исследования, что более 800 американских граждан в Афганистане не были вывезены. Это в разы превышает официальные цифры – от 100 до 200 человек.

Белый дом уже попытался парировать обвинения, сделав акцент на политизированности доклада. Официальный представитель Совета по национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон выступила с заявлением, что выводы республиканцев чересчур тенденциозны: они содержат "неточные характеристики, тщательно отобранную информацию и ложные утверждения". По ее оценкам, критики Байдена просто выступают "за бесконечную войну и за отправку еще большего количества американских войск в Афганистан".

Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом планирует распространить в Конгрессе внутренние меморандумы, которые будут призваны защитить решение администрации президента США вывести войска из Афганистана и доказать, что этот шаг якобы укрепил американскую национальную безопасность, потому что стране удалось высвободить дополнительные человеческие ресурсы в вооруженных силах и разведывательном сообществе, чтобы сконцентрировать их якобы на более приоритетных задачах.

Сами республиканцы называют свои обвинения в рамках афганского досье увертюрой к более широкому расследованию, которое может быть начато, если их лагерь продемонстрирует впечатляющие результаты на выборах в Конгресс, запланированных на ноябрь этого года. Контроль над законодательной властью, как рассчитывают оппоненты Белого дома, даст возможность применить против Байдена те меры воздействия на администрацию президента, которые широко практиковались во времена его предшественника – Дональда Трампа, регулярно сталкивавшегося с угрозами объявления импичмента.

Не случайно социолог Республиканской партии Фрэнк Лунц в связи с этим заметил: противники Демократической партии до сих пор испытывают негодование по поводу продолжающегося юридического давления на экс-президента Трампа, который пока не отказался от политических амбиций. Поэтому они пытаются отыграться на самых громких делах против действующего президента, подчеркнул эксперт. И эвакуация из Афганистана – далеко не единственный угол атаки на Байдена в преддверии ноября, резюмировал в беседе с Politico Лунц.

Источник - НГ
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