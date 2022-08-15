 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США провоцируют Тайвань к провозглашению независимости, - Владимир Скосырев
00:23 16.08.2022

15.08.2022
Китай будет вынужден либо начать войну, либо признать свое бессилие
Владимир Скосырев
Американские законодатели встретились с президентом Тайваня Цай Инвэнь (справа).
На Тайвань опять прибыла делегация законодателей США. Они встретились с президентом Цай Инвэнь и другими чиновниками. В ответ Восточное командование китайской армии провело учения вокруг острова. Даже СМИ США признают, что визит приведет к усилению напряженности. Председатель КНР Си Цзиньпин этого не желает и планирует провести переговоры с президентом США Джозефом Байденом на саммите G20 в ноябре. Но, по словам эксперта, в Вашингтоне подбивают Тайбэй провозгласить суверенитет. Поскольку КНР к войне не готова, ее отступление станет ударом по престижу КПК и ее генсека.

Пять американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки побеседовали не только с главой администрации острова, но и с министром иностранных дел, членами парламента.

Американское посольство де-факто на Тайване ограничилось туманным сообщением для прессы, где говорилось, что стороны обсудили важные для них вопросы. Но в Пекине отреагировали на визит отнюдь не туманно. Как передал Reuters, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учения ВВС и ВМС вокруг острова. Они должны послужить "жестким предостережением для США и Тайваня, которые предпринимают политические трюки и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", подчеркнула НОАК.

Никто из наблюдателей и экспертов не считает, что на этом инцидент исчерпан. Как говорит Бонни Глэйзер, американский китаевед, до конца августа остров посетит еще одна делегация Конгресса США. А Лайл Голдстейн, эксперт по Китаю в вашингтонской исследовательской организации Asia engagement at Defense Priorities, подчеркнул в интервью New York Times, что эти поездки "могут внести вклад в эскалацию. Китай и США находятся на опасном пути, ведущем к столкновению".

Закономерен вопрос: каковы же намерения руководителей двух самых мощных экономических держав мира? Wall Street Journal напоминает, что всего за четыре дня до вояжа Пелоси на Тайвань Си Цзиньпин сказал по телефону Байдену: сейчас неподходящее время для того, чтобы устроить полномасштабный кризис. Ссылаясь на китайских чиновников, газета утверждает, что Си собирается предпринять первый за почти три года вояж за рубеж и впервые после инаугурации Байдена встретиться с ним. Это должно произойти во время саммита G20 на острове Бали в Индонезии в середине ноября. А до этого в Китае пройдет съезд Коммунистической партии, на котором Си будет переизбран на третий срок подряд генсеком.

Как видим, из публикаций влиятельных американских СМИ вытекает, что Пекин вовсе не заинтересован в обострении обстановки; напротив, он ищет путь к договоренности с США. В беседе с "НГ" Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, подчеркнул, что Вашингтон такой вариант не устраивает. "В правящих кругах США есть мнение, что сейчас наступил момент, когда можно на годы затормозить развитие КНР или превратить его в региональную державу, лишить влияния в Европе, в США, в Австралии, то есть в странах проамериканской ориентации".

По мнению эксперта, визиты на Тайвань организованы не только для того, чтобы испытать терпение Китая, показать, что он агрессивен или слаб. Но и для того, чтобы подтолкнуть либо Цай Инвэнь, либо парламент Тайваня сделать заявление об абсолютной независимости острова и даже, возможно, провести референдум. "Это поставило бы полный крест на попытках Пекина мирным путем интегрировать Тайвань. Тогда Китай должен был бы либо расписаться в своем бессилии, либо перейти на военные действия. То есть США, возможно, не только повышают ставки, но и провоцируют тайваньское руководство на то, чтобы оно сделало очень резкие заявления. Вероятно, что за поездками американских законодателей последуют поездки европейских парламентариев, чтобы еще сильнее разозлить Пекин", – полагает Маслов.

Правда, консолидированного решения в Америке пока нет, поскольку они принимаются сложным образом. Поэтому нельзя исключать и более мирного сценария, то есть встречи Си с Байденом. Ведь Китай никогда не закрывал двери для встречи. Наоборот, китайская модель дипломатии состоит в том, чтобы всегда находиться в переговорном процессе, заключил эксперт.

Из комментария в Global Times, голоса Пекина для заграницы, тоже трудно сделать вывод, чем же все-таки ответит КНР на очередной вызов американцев. Чжан Тэнцзюнь, замдиректора департамента в Институте международных исследований Китая, ограничился тем, что предсказал: США ждет суровое наказание за провокации.

Источник - НГ
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