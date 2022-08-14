Китайский "убийца авианосцев" DF-17 охладит пыл "ястребов" США

00:55 16.08.2022

Пекин создал самую совершенную баллистическую ракету



Константин Ольшанский



Китайская баллистическая ракета DF-17 вселяет страх в американское командование в Тихом океане. Гиперзвуковую ракету фактически невозможно перехватить - ни сразу после запуска, ни тем более перед подлетом к цели.



И теперь весь тихоокеанский флот США, который продолжает агрессивно нападать на Китай, - в зоне превентивного удара. Наверняка это охладит пыл "ястребов" из Вашингтона.



НОАК дает четкий сигнал: "Мы должны отправляться в путь с сильной армией"



Китай официально подтвердил очередные успешные учения с использованием баллистической ракеты средней дальности DF-17. Государственная телекомпания CCTV выпустила видео о запуске 1 августа - в день 95-летия основания Народно-освободительной армии (НОАК).



По словам Сун Чжунпина, китайского военного аналитика и телекомментатора, способность ракеты нового типа стартовать с шоссе в пустыне доказала, что она не зависит от заранее определенного места запуска. По словам Сонга, ракета невероятно универсальна, поскольку может быть запущена автономно в любое время и в любом месте.







Ракета была запущена с мобильной транспортной установки, которая стояла на шоссе посреди пустыни. Это означает, что Китай может запускать баллистические ракеты из любой точки страны. Следовательно, отследить пункт запуска фактически нереально.



Видеозапись же запуска баллистической ракеты была опубликована всего за несколько дней до визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион. Пелоси сделала остановки в Японии, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее, а главное - посетила Тайвань.



Накануне визита Пэлоси США развернули свою авианосную ударную группу в Южно-Китайском море. Американский эсминец USS Ronald Reagan и его ударная группа, состоящая из эсминца и крейсера (оба - с управляемыми ракетами) вышли из Сингапура и начали маневры западнее берегов Филиппин. Все это походило как на недвусмысленную угрозу в адрес Китая.



Учитывая, что Китай в последнее время наращивает свою военную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе, новость об очередном запуске смертоносной DF-17 была однозначно истолкована как предупреждение геополитическим противникам Китая.



Кстати, накануне исторического запуска, 28 июля, 80-я группировка НОАК опубликовала в социальных сетях краткое сообщение, которое всего за несколько часов набрало сотни тысяч лайков. В недвусмысленном послании говорилось: "Мы должны помнить о фундаментальной ответственности за подготовку к войне и отправляться в путь с сильной армией".



Гиперзвуковую ракету невозможно не только перехватить, но и отследить



DF-17 дебютировал еще в 2019 году: ракетные комплексы участвовали в военном параде в честь Национального дня в Пекине. Аналитики считают, что развертывание ракетной системы было начато в Ракетных войсках НОАК с 2020 года.



DF-17 - это первая действующая гиперзвуковая ракета средней дальности Китая. Максимальная дальность действия DF-17 оценивается более чем в 2500 км. Ракета способна нести как обычную, так и ядерную полезную нагрузку.



Для доставки ракет используется гиперзвуковая маневренная ударная машина DF-ZF. После подъема ракеты до низкоорбитального уровня включается гиперзвуковой планер, который и доставляет оружие к цели. Такой планер, как считается, - крайне эффективный инструмент для прорыва сложной, глубоко эшелонированной обороны противника. Впрочем, сейчас такую оборону в Индо-Тихоокеанском регионе имеют лишь считанные страны.



Китайская ракета способна развивать скорость, в 5−10 раз превышающую скорость звука (5−10 Махов), что делает ее фактически неуловимой для традиционных средств ПВО. Кроме того, управляющий ракетой искусственный интеллект вычерчивает для нее непредсказуемую траекторию, также исключающую возможность раннего перехвата.



DF-17, вероятно, может также поражать медленно движущиеся цели, имея в виду крупные корабли. Неудивительно, что натовские эксперты называют китайскую ракету "убийцей авианосцев".



Чэнцзюнь: Китай получил новое "чудо-оружие" для сохранения территориальной целостности



По словам китайского специалиста по ракетам Яна Чэнцзюня новая баллистическая ракета будет иметь решающее значение для сохранения территориальной целостности Китая. Ведь теперь все районы, включая Южно-Китайское море, Тайваньский пролив и Северо-Восточную Азию, находятся в пределах досягаемости удара.



Американские авианосцы сопровождения в боевой группе имеют боевую систему AEGIS для обнаружения приближающихся ракет и запуска перехватчиков в целях самообороны. Сами авианосцы тоже охраняются противоракетными перехватчиками.



Однако все существующие системы противовоздушной обороны США, включая THAAD, ракеты SM-3 и Patriot, развернутые в Южной Корее, Японии, на китайском острове Тайвань и на военных кораблях США, фактически окажутся бесполезны против "убийцы авианосцев".



Китайские эксперты даже утверждают, что НОАК даже не понадобится гиперзвуковая ракета, подобная DF-17, для нанесения превентивных ударов по Тайваню в случае военной агрессии США. Для этого будет достаточно даже ракет старшего поколения.