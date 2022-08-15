 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кого дразнит Рахмон – Кабул или Москву? - ФСК
08:47 16.08.2022

В Таджикистане третий день идут американские учения Regional Cooperation – 22 с "союзниками и друзьями" России. Участвуют подразделения Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Монголии. Американцев не так много, но они финансируют и организуют.

Сайт посольства США в Душанбе сообщает, что учения дадут возможность наладить координацию, они направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей перехвата оружия массового уничтожения, наркотиков и "террористических элементов".

А выступивший на открытии маневров посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм сказал: "Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, "Региональное сотрудничество – 2022" предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе". Все как обычно – во имя добра в Центральной Азии.

Интерес Вашингтона у региону очевиден, особенно в годовщину позорного бегства янки из Афганистана. Рахмон, пригревший у себя оппозицию "Талибана", активно раздражает Кабул, создавая нервозную обстановку на границе. Для американцев это просто находка. Кабул, кстати, высказал свое недовольство американскими маневрами у соседей, чем доставил таджикским властям удовольствие.

Военные США и военные союзники России

Военные США и военные союзники России

Отдельно американцы проведут двусторонние учения с таджиками на полигоне в Фахрабаде. Мало кто сомневается, что на этих закрытых сборах будут и люди Ахмад-шаха Масуда-младшего.

Однако, дергая талибов* за бороду, Рахмон понимает (хочется верить): случись что, защищать его будут не американцы, а русская 201-я база. Потому многих так и взволновал вопрос поведения таджикского руководства, которое в данном случае выглядит даже не свидетельством "традиционной многовекторности", а смахивает на попытку сталкивания русских и талибов в период частичной нормализации их отношений.

Кстати, не спроста ли учения начались тогда, когда Кабул начал вести переговоры о покупке в России 1 млн баррелей нефти, а глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщил о намерении закупить у России 2 млн тонн зерна?

Несмотря на то, что учения с американцами и под руководством американцев явно являются триггером, Москва не стала официально комментировать учения, предоставив возможность высказаться экспертам, которые уже указали на ошибку Душанбе с "многовекторностью" по причине дипломатической слабости Рахмона-политика в сравнении с "многовекторными монстрами" из Ташкента и Нур-Султана.

Эксперты также напомнили о вариантах ответной превентивности в виде денежных переводов гастарбайтеров и проверки законности пребывания этих самых гастарбайтеров на территории РФ.

Рахмону освежили в памяти и то, что, помимо талибов, у него есть ГБАО, который, в отличие от самого Рахмона, куда более ориентирован на Россию, и то, что надо же придумать устроить учения с американцами, когда в повестке тайваньский кризис. Или Рахмон забыл о позициях Китая в Центральной Азии?

"Эскпертный наезд" как новая форма гибридного противостояния вполне уместен и даже эффективен в нынешних условиях, а некоторым соседям и друзьям надо не стесняться объяснять перспективы (и быть готовыми эти "перспективы" воплощать в случае чего).

Самым загадочным в истории с американскими маневрами является то, что совсем недавно, в конце июня, Душанбе посещал Владимир Путин. Посещал один, без делегации министров и без итоговых пресс-конференций. Визит буквально свернул мозги специалистам, пытавшимся понять, проверял ли Путин надежность Рахмона, хотел ли заручиться поддержкой Душанбе в ситуации с Украиной (хотя что бы это дало Москве?), уговаривал ли Рахмона вступить в ЕАЭС, чего якобы тот не хочет. Именно тот "неразгаданный" визит стал основанием для некоторых специалистов полагать, что учения с американцами могут проходить с санкции Кремля. Однако, если даже эту гипотезу принять, крайне неприятно видеть среди участников других членов ШОС и ОДКБ. Этот вопрос, как и вопрос о непрекращающихся американских учениях с Казахстаном, может привести к ужесточению обязательств участников этих объединений при излишней их страсти к Вашингтону или Лондону.

Источник - fondsk.ru
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