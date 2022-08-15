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За год Афганистан превратился в провинцию Пакистана, - Андрей Серенко
08:56 16.08.2022

15 августа 2022,

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
О том, какой стала власть в Кабуле после ухода американцев и падения режима Ашрафа Гани, рассказывает политолог Андрей Серенко.

Американцы решили переформатировать свое присутствие в регионе, превратив прежних противников в союзников.

Ровно год назад, 15 августа 2021 года, талибы захватили Кабул, свергнув президента Ашрафа Гани и правительство Исламской Республики Афганистан. Власть в стране перешла к движению "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Этому прошествовало подписание 29 февраля 2020 года мирного соглашения в столице Катара Дохе, по которому США и НАТО выводили войска из Афганистана, а талибы обещали не допустить базирования групп "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) в провинциях, которые он контролирует. Однако прошлым летом "Талибан" в момент вывода войск США развернул наступление на Кабул и захватил власть в стране.

Политолог, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко уверен, что это стало результатом закулисной сделки. Полностью беседу можно послушать в подкасте "Включите звук".

- Можно ли сказать, что "Талибан" обманул всех крупных мировых игроков, которые поддержали соглашение в Дохе, - Иран, Китай, Россию, не говоря уже про западные страны?

- Без обмана дело не обошлось. Причиной падения Исламской Республики Афганистан стало соглашение между США, Пакистаном и талибами. Это катарская сделка, о которой вы упомянули. Ее участником не было правительство Ашрафа Гани, она заключалась за его спиной. Руководство Афганистана обо всех ее нюансах не информировалось. Была официальная часть соглашения, поддержанные разными страны, но были и секретные протоколы, которые не публиковались. О чем договорились американцы, пакистанцы и талибы, можно только гадать, но факт остается фактом: падение правительства Афганистана стало следствием предательства со стороны США.

Американцы приняли решение переформатировать свое присутствие в регионе и постараться превратить талибов из противников в союзников. Это стало большим сюрпризом для афганских сил безопасности, которые искренне верили в американскую дружбу. С середины июня прошлого года США прекратили оказывать воздушную поддержку афганской армии на поле боя, чем резко изменили соотношение сил в пользу талибов.

Афганские силовики перестали получать боеприпасы, в том числе, правительственные ВВС, оставшиеся в строю. В итоге самолеты и вертолеты оказались бесполезны с точки зрения огневой поддержки. Именно этим можно объяснить стремительный успех талибских формирований прошлым летом. Хочу напомнить, что в апреле–мае афганские силовики не только успешно отражали атаки талибов, но даже предпринимали контрнаступления.

Фактически, Вашингтон в рамках сделки в Дохе превратил Афганистан в протекторат Пакистана. Не случайно многие афганские эксперты с горечью говорят, что уже год их страна является пятой провинцией Пакистана, а талибы - оккупационной администрацией, представляющей интересы Исламабада. В этом есть значительная доля правды. Например, пакистанский посол в Кабуле - это сегодня человек, который входит в первую пятерку самых влиятельных лиц современной афганской политики. Он дает местным чиновникам рекомендации, обязательные для исполнения, принимает иностранных дипломатов. Выступает в роли "вице-короля".

Правление талибов привело к тому, что Афганистан утратил свой суверенитет, свою независимость, которая и без того была достаточно пунктирно обозначена в предыдущие годы. Сейчас это фактически колония Пакистана. Я думаю, что этот статус был частью сделки, которую заключили в Дохе. Уйдя из страны, США передали Афганистан через талибов под контроль Пакистана.

- Как вы думаете, не жалеют ли сегодня США, что пошли на такой опасный эксперимент?

- Я думаю, что американцы не раскаиваются, потому что они достигли важной для себя цели - переформатировали свое присутствие в регионе. Сегодня США продолжают оказывать очень сильное влияние на афганскую политику. Это видно хотя бы по такому событию, как уничтожение в самом центре Кабула беспилотником Аймана аз-Завахири - главаря "Аль-Каиды". Американцы подтвердили свои возможности действовать в Афганистане и то, что они располагают там достаточно серьезными источниками информации.

При этом США сняли с себя значительное бремя расходов, связанных с Афганистаном. Они не перечисляют миллиарды долларов на содержание сил безопасности, гражданские структуры и социальные проекты.

- Из Афганистана поступает информация о том, что в стране разразился голод. Получается, что решать проблему будут только талибы. Больше просто некому…

- Талибы этой проблемой совершенно не занимаются. Борьбу с голодом ведут международные организации. Если посмотреть на структуру гуманитарной помощи, которая в течение года поступала в Афганистан, то это в основном поддержка из США, Европы, Индии, арабских стран. Забавно выглядят доли России и Китая в объеме этой помощи на уровне 1% с каждой стороны. Это показывает, насколько интересен Афганистан Пекину и Москве.

"У людей с российскими паспортами есть причины для переживаний"
При этом в России отсутствует какой-либо инвестиционный интерес к Афганистану. У нас много пиаровских пузырей пускается на эту тему, но реальность такова, что ни рубля в страну не вложено. Нет ни гуманитарного участия, ни экономического. Тоже самое с Китаем. Много разговоров, общения с различными эмиссарами, но дальше слов дело не идет.

При этом помощь, которая приходит, талибами расхищается. Они ее просто продают и в Афганистане, и в Пакистане, извлекая личную прибыль. В результате 90% населения страны живет сегодня ниже черты бедности по стандартам ООН - они могут позволить себе потратить меньше двух долларов США в день. Около 20 миллионов человек в Афганистане находятся на грани голода. В больницах, даже в Кабуле, палаты забиты детьми, которые умирают от недоедания. Я уже не говорю о какой-то квалифицированной медицинской помощи.

Талибы не в состоянии организовать работу ни системы здравоохранения, ни системы образования. Не говоря уже про социальную защиту. Все это существует за счет пожертвований международных организаций. Благодаря им, полный коллапс еще не произошел. Талибы же ведут себя в Афганистане как оккупационная администрация. О населении они практически не заботятся.

- Вы сказали, что у России нет никаких экономических интересов в Афганистане, но буквально сегодня в Москву из Кабула прибыла делегация во главе с министром торговли.

- Это абсолютно рекламный жест и со стороны "Талибана", и со стороны России. Для талибов было важно, чтобы в день, когда они отмечают годовщину своего успеха, их представители появились в разных странах.

Заголовки сообщений об этом визите довольно забавны. Нуриддин Азизи, который занимает пост афганского министра торговли, по уровню влияния имеет меньше возможностей, чем самый захудалый охранник из окружения муллы Барадара. Азизи - этнический таджик. Он не был членом "Талибана" (в котором состоят преимущественно пуштуны), хотя поддерживал с ним конспиративные связи. В нынешней системе власти, которую выстроили талибы, такой человек - это представитель низшей касты. Он получил этот пост не потому, что пользуется каким-то влиянием, а по принципу квоты. Надо, чтобы в правительстве при доминировании пуштунов было немного таджиков и узбеков.

Азизи, в лучшем случае, почтальон, который может передать какую-то бумагу из Кабула в Москву. Так что ожидать каких-то прорывов и достижений в рамках этого визита бессмысленно. То, что будет провозглашено или подписано - не более чем пиаровская шумиха. Никаких иллюзий питать не стоит. Москву вообще не интересует Афганистан, как экономическая или инвестиционная площадка.

Беседовал Петр Годлевский

Источник - rosbalt.ru
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