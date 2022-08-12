Эрдоган оказался султаном с дырой в кармане, - Георгий Ярцев

09:00 16.08.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Анкара претендует на роль строителя новой архитектуры безопасности в Европе, но не способна даже остановить обвал национальной валюты.



Нынешняя Турция со всеми ее амбициями при ближайшем рассмотрении выглядит колоссом на глиняных ногах.



Во внешней политике турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, обладающий почти неограниченной властью в стране, активен как никогда. Его правительство выступает посредником на переговорах между Россией и Украиной по транзиту украинского зерна, в Стамбуле работает совместная комиссия, которая контролирует проходящие через турецкие проливы суда, следующие как в украинские порты, так и из них.



Турция давит на НАТО, добиваясь уступок со стороны Швеции и Финляндии. Перед саммитом Североатлантического альянса, где были приняты заявки двух скандинавских стран о вступлении, Эрдоган грозился заблокировать их присоединение, если они не согласятся на его условия, в частности, не начнут сотрудничать с официальной Анкарой по выдаче курдских активистов, которых турецкие власти считают террористами.



Затем свое вето Турция сняла, сейчас один за другим парламенты стран-членов альянса подтверждают согласие на вступление Финляндии и Швеции. Но теперь Анкара снова упорствует. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Финляндия и Швеция "все еще не предприняли конкретных шагов по заключенным договоренностям".



И это несмотря на то, что шведские власти приняли первое, с начала переговоров по НАТО, решение об экстрадиции турецкого гражданина. На родине его обвиняют в мошенничестве по нескольким уголовным делам, а сам он уверяет, что его преследуют за переход в христианство и отказ служить в армии. Турки теперь ждут трехсторонней встречи, которая ориентировочно может состояться 26 августа.



Впрочем, одним НАТО турецкие внешнеполитические амбиции не ограничиваются. Тот же Чавушоглу громко рассуждает о необходимости "новой архитектуры европейской безопасности", в которой Турция явно хотела бы играть куда большую роль. ОБСЕ и Совет Европы, с которыми у официальной Анкары, прямо скажем, не лучшие отношения, себя, с точки зрения турецких властей, не оправдали. Турки требуют реформирования, а то и просто роспуска этих общеевропейских структур.



Цель Эрдогана понятна - он хотел бы, чтобы его страна играла роль регионального гаранта безопасности и посредника между Европой и Азией (куда в этом раскладе записана и Россия). Претензии большие, и, с точки зрения внешнеполитической активности, кажется, что обоснованные. К тому же считается, что у Турции вторая по численности армия НАТО.



Однако европейские страны всерьез эти претензии явно не принимают. И имеют на то основания. Главная причина даже не в том, что турецкая армия не так уже грозна, как старается показать Эрдоган, пересажавший почти весь Генштаб собственных вооруженных сил и не слишком успешно воюющий даже с курдскими вооруженными формированиями. Проблема в экономике.



Эрдогановская Турция со всеми ее амбициями при ближайшем рассмотрении выглядит колоссом на глиняных ногах. Это в России, несмотря на все международные санкции, курс рубля достаточно стабилен (хотя экономисты и спорят, насколько он адекватен реальности). В Турции же инфляция зашкаливает уже за 80 процентов в год. Хуже в этой стране было только в 1998 году, когда и российский рубль обваливался со скоростью падающего лифта. Сейчас турецкая лира - одна из самых быстро обесценивающихся валют в мире и пока не видно, чтобы это падение можно было как-то затормозить. Турецкие торговцы, как это было в России в 1990-е годы, вынуждены писать ценники в долларах.



Эрдогану пока еще удается убеждать часть своих избирателей, что во всем виноваты "внешние силы". Но число тех, кто в это верит, судя по данным соцопросов, снижается. Все больше турецких граждан смотрят в сторону оппозиции и прислушиваются к независимым аналитикам, которые утверждают, что проблема в ошибочных действиях правительства страны.



В политике, если присмотреться, дела тоже не так хороши. Эрдоган встречается с лидерами России и Ирана, но союзники Турции по НАТО - главы европейских государств и президент США, не рвутся с ним общаться. И явно не готовы принимать турецкие предложения по посредничеству в отношениях, например, с Россией. Так что западное направление в реальности для Эрдогана сейчас закрыто и никаким особым влиянием в ЕС он не пользуется. Понятно, что к призывам Анкары перестроить систему безопасности в Европе отношение тоже будет соответствующим.



Именно поэтому посредничество на российским и украинском направлениях позволяет Эрдогану чувствовать собственную значимость, и он сосредотачивает здесь главные силы.



Георгий Ярцев

12 авг. 22