Нужен ли кыргызской школе предмет "История развития религий"?

09:05 16.08.2022

16 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА

История религий. Кто будет учить детей в светских школах новому предмету



В начале лета президент подписал указ о введении в школьную программу предмета "История развития религий". Министерство образования и науки завершает составление учебной программы и подготовку учителей по новому предмету.



Ожидания и тревога

Многие родители, узнав о новом предмете, выразили недовольство в социальных сетях. Основной аргумент: согласно Конституции, Кыргызстан - светское государство. Религия отделена от государства. Они отмечали, что государственная общеобразовательная школа, соответственно, также является светским учреждением и введение предмета о религии противоречит канонам светскости.



Теолог Кадыр Маликов объясняет такую реакцию тем, что в постсоветском пространстве понимание светскости воспринимается согласно атеистической модели.



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"Светскость не означает тотальное отделение религии от общества. У нас люди понимают ее через призму атеизма. Из-за этого возникает конфликт. В других светских странах предмет не воспринимается так остро. Например, в США президент приносит присягу, положив руку на Библию. Королева Великобритании является светской главой Англиканской церкви", - пояснил он.



Страны бывшего Союза, по словам теолога, переняли французскую модель светскости, в которой религия воспринимается как идеологический соперник. В германской модели, которой придерживается большинство государств Европы, религиозные ценности остаются в обществе, но разделение происходит между политической властью и религиозными институтами.



Светское государство не запрещает вводить в школах и вузах светский предмет изучения религии с исторической позиции.



"Религиозный предмет преподается в медресе и духовных семинариях. Предмет, который предлагается ввести в школьную программу, является религиоведческим. Он изучает сравнительный исторический анализ основных конфессий и вводится для того, чтобы поднять уровень толерантности в обществе, а также расширить кругозор учеников", - отметил Кадыр Маликов.



Он добавил, что религиоведческий предмет не содержит воспитательного компонента.



По словам эксперта, в указе главы государства также делается акцент на то, что религиоведческое образование в школах должно стать частью гуманитарного образования. Оно должно дать подрастающему поколению объективные научные знания о религии, ее истории и роли в жизни человечества, а также о культуре и духовно-нравственной сфере.



О чем были споры?

Введение этого урока в школьную программу, по словам Кадыра Маликова, обсуждается уже 10 лет. За это время были разработаны учебники и велись споры по их содержанию.



Директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки Алмазбек Токтомаметов тоже говорит, что содержание предмета оспаривалось долго.



"Вопрос очень чувствительный. Были разные мнения. Учебник мы разработали во второй раз. Первый нам не утвердили. Со вторым мы провели пилотирование в 56 школах по Кыргызстану. Тогда снова были разногласия между теологами и учителями. В итоге работа была приостановлена", - рассказал он.



Процесс снова активизировался в этом году после президентского указа.



Согласно документу, с осени предмет "История развития религий" начнут преподавать для 9-х классов по одному часу в неделю. В последующем он будет внесен в учебный план 7-х и 8-х классов.



"Сейчас завершается экспертиза учебных пособий. Они будут представлены в электронном формате и на бумажных носителях. Учебники будут постоянно дорабатываться с учетом общественного мнения", - пояснил специалист.



По его словам, содержание учебника можно разделить на три части. В первую главу включена общая информация об истории зарождения и развития религий, которых придерживаются в Кыргызстане. Далее идет информация об их особенностях. В третьей главе повествуется о радикальных течениях, чтобы предостеречь учеников от их влияния.



Кто будет преподавать?

В Министерстве образования и науки сообщили, что преподавательский штат по истории развития религий пополняется за счет учителей истории и теологов.



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"Теолог - это не религиозные кадры, это не имамы. У нас есть факультеты теологии на базе светских вузов, которые обучают по согласованной с Министерством образования программе. Получив диплом, человек может преподавать в светских и государственных учреждениях", - объяснил Кадыр Маликов.



По его мнению, преподавать новый предмет смогут и учителя истории, и теологи, потому что учебный план затрагивает только поверхностное ознакомление с религиями.



"Он не затрагивает тонкости и ценности, заложенные в религиях. Он будет нести те же знания, которые можно получить из светских энциклопедий", - добавил теолог.



На сегодня подготовку по новому предмету проходят 2 тысячи 611 учителей истории. О числе теологов не сообщается. К преподаванию будут допущены только те специалисты, кто пройдет аттестацию после курсов повышения квалификации и получит сертификат.



Все учителя и теологи прошли проверку МВД и ГКНБ, чтобы выяснить, не имеют ли они отношения к религиозным сектам и радикальным течениям.



Алмазбек Токтомаметов

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что учителя по истории развития религий должны проводить уроки строго по предметному стандарту и не выходить за его рамки.



"Если педагог будет навязывать свои взгляды, то ученик и родитель могут сначала обратиться к директору школы. Если не будет принято никаких мер, то можно обратиться в министерство", - прокомментировали чиновники.