Садыр Жапаров определился с датой первого Народного курултая кыргызов - 22/11

09:08 16.08.2022

16 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Президент Кыргызстана подписал Указ "О созыве Народного курултая". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



По ее данным, в соответствии с Конституцией и законами КР граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов, решений республиканского и местного значения. Они также вправе проводить курултаи, являющиеся исторической традицией кыргызов. Народный курултай - общественно-представительное, совещательное, наблюдательное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.



Курултай созывается для дальнейшего укрепления межнационального согласия, консолидации гражданского общества и содействия социальной мобилизации в Кыргызстане, а также принимая во внимание, что страна стоит на пороге новых глобальных и региональных вызовов и проблем, решение которых требует участия всех местных сообществ через своих представителей. Президент также считает, что назрела необходимость обеспечения общенационального диалога для сплочения всех национальностей и этносов, составляющих народ Кыргызстана.



Садыр Жапаров постановил созвать в пятницу, 25 ноября 2022 года, первый Народный курултай в городе Бишкеке.



Президент также утвердил состав организационного комитета по проведению народного курултая. Он должен организовать работу по избранию делегатов курултая от айыльных аймаков и городов, трудовых мигрантов, конфессиональных сообществ. Предстоит также организовать сам курултай и разработать проект его регламента. Кабинету министров и управлению делами президента поручено решить финансовые и иные организационно-технические вопросы, связанные с организацией и проведением Народного курултая за счет средств резервных фондов председателя кабмина и главы государства.



Председателем оргкомитета назначен госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов. В состав организационного комитета по проведению первого Народного курултая вошли:



член рабочей группы по разработке проекта конституционного Закона "О Народном курултае" Бейшенбек Абдразаков;

советник президента и руководитель рабочей группы по законопроекту о Народном курултае Чолпонбек Абыкеев;

советник президента, председатель конституционного совещания 2020 года Бекбосун Борубашов;

эксперт отдела правового обеспечения президента и кабмина Замирбек Айтиев;

член рабочей группы по разработке законопроекта о Народном курултае Абдрахман Алымбаев (Байас Турал);

член рабочей группы по разработке законопроекта о Народном курултае Чолпонкул Арабаев;

член рабочей группы по разработке законопроекта о Народном курултае Кубанычбек Дуйшеев;

член рабочей группы по разработке законопроекта о Народном курултае Кадырали Кошалиев;

председатель совета адвокатов адвокатуры Кыргызстана Билим Райымкулов;

начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров Айбек Джунушалиев;

начальник управления правового обеспечения президента и кабинета министров Мурат Укушов;

завотделом организационной работы и взаимодействия с регионами - заместитель начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров Мирбек Кожоев;

управделами президента Каныбек Туманбаев;

полпред президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев;

полпред президента в Чуйской области Нурил Алымбаев;

полпред президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов;

полпред президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков;

полпред президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;

полпред президента в Иссык-Кульской области Алтынбек Сулайманов;

полпред президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов;

мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров;

мэр Оша Алмаз Мамбетов.