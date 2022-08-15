 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан захотел выкупить долю России в ЕАБР. На кой?
10:04 16.08.2022

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев высказал заинтересованность страны в покупке части контрольного пакета акций России в Евразийском банке развития (ЕАБР), сообщает "Лента.ру". Министр уточнил, что окончательного решения о приобретении доли пока нет, идет обсуждение темы в рабочем порядке.

Жамаубаев отметил, что на результат обсуждения могут повлиять несколько факторов. "Все зависит от того, какая доля будет предлагаться, готовы ли другие страны купить определенную долю, в том числе и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов", - подчеркнул он и добавил, что западные санкции банка практически не коснулись.

Россия задумалась сократить долю до 50 процентов вместе с Белоруссией на фоне обострения геополитического кризиса. Как ранее отмечал Bloomberg, желание России сократить свою долю до 50% это перестраховка на случай введения санкций со стороны США и Евросоюза.

ЕАБР - международная финансовая организация, в ее уставном капитале РФ принадлежит 65,97%, Белоруссии - 1%, Казахстану - 32,99%.

Авторы: АНДРЕЙ СТЕПАНОВ

Источник - МК
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