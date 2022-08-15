Росдипломат Кабулов уверяет, что воевать за Украину прибыли какие-то "афганские спецназовцы"

12:06 16.08.2022

Дипломат Кабулов: часть афганских спецназовцев присоединилась к нацистам на Украине



Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что некоторые бывшие афганские спецназовцы присоединились к нацистским группировкам на Украине.



Дипломат Кабулов: часть афганских спецназовцев присоединилась к нацистам на Украине



Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что некоторые бывшие афганские спецназовцы присоединились к нацистским группировкам на Украине.



По его словам, накануне представитель Киргизии на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что военнослужащие афганского спецназа, которые ранее сбежали из Афганистана, сейчас ждут помощи от американцев.



"Сейчас они сидят и ждут. Их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали, что коло 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в Америку", - отметил Кабулов.



При этом, представители Белого дома пускать в страну их не торопятся. В свою очередь некоторые из этих спецназовцев воюют в Ираке и Сирии, а вторая часть присоединилась к украинским нацистам.



Олег Цыганов