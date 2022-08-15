"Армия Z" прогрызла оборону укров у Угледара

13:19 16.08.2022

Пункт поражения: союзные силы взломали оборону ВСУ под Угледаром

Теперь перед киевским командованием стоит непростой выбор



Антон Лавров

Андрей Федоров



Силы Народной милиции Донецкой Республики при поддержке ВС РФ прорвали украинскую линию обороны рядом с городом Угледар, заявили в ДНР. В российском Минобороны рассказали о поражении артиллерийскими ударами на этом направлении 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВФУ, а также тяжелых потерях противника под Соледаром. Эксперты отмечают, что наступление на Угледарском направлении стало неожиданностью для противника. Также в ведомстве сообщили о новых атаках на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.



Угледарское продвижение



Об успехе под Угледаром заявил в понедельник, 15 августа, заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин. Он добавил, что Народная милиция продолжает развивать наступление в этом направлении.



В Минобороны РФ сообщили, что в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.



С высоких позиций: как беспилотники помогают бороться с артиллерией ВСУ

По мнению военных экспертов, ее подавление - обязательное условие для успешного наступления



- Этот участок фронта долгое время оставался довольно спокойным, поэтому активизация наших войск там стала неожиданностью для противника, - рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков. - Сейчас все внимание ВФУ отвлечено на оборону на Артемовско-Северском направлении и удержание пригородов Донецка. Туда же стянута артиллерия. Им пришлось даже забыть о своей мечте про решительное наступление под Херсоном. Теперь же им предстоит непростой выбор.



В новых условиях киевское командование будет вынуждено принимать решение - перебрасывать подкрепления под Угледар, где у ДНР наметился успех, или же использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта. При тяжелых потерях, которые противник несет каждый день, это трудный выбор - он грозит потерей пригородов Донецка. Но сдавать Угледар без ожесточенного сопротивления там все-таки не захотят. Это поставит под удар Марьинку. Увеличение количества "точек напряжения" для ВФУ - очень правильное решение, оно позволит быстрее обрушить фронт, отметил Дмитрий Болтенков.



Польские наемники



Вооруженные силы России 15 августа нанесли несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.



Отступить как правило: ВФУ покидают свои позиции в Донбассе

В Минобороны заявили о бегстве противника в районе Соледара, Опытного и Невельского



- Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



В результате удара ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВФУ было ликвидировано более 160 военнослужащих 105-го и 107-го батальонов. В Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции на железной дороге.



В результате наступательных действий на Соледарском направлении и огневого поражения боевых позиций 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВФУ, уничтожено более 50% личного состава и военной техники.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожены пункты управления 112-й бригады теробороны, 60-й пехотной бригады, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, три склада боеприпасов, два склада топлива.



Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине

Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России



В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод артиллерийских орудий "МСТА-Б", три взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.



Российские ПВО за сутки перехватили три беспилотных летательных аппарата и два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики.



- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники, - перечислил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Связь под огнем



Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС

В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия "Каховская"



В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.



Гвардии рядовой Дмитрий Глазунов служит в артиллерийской батарее 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с 2018 года, начав с подносчика боеприпасов. В прошлом он был высококвалифицированным поваром.



За время службы Дмитрий участвовал в огневых налетах на позиции противника и уничтожал вражескую технику. Также, проявляя мужество, гвардии рядовой под обстрелами ВФУ доставлял гуманитарную помощь людям, которые прятались в подвалах жилых домов, и помогал эвакуировать их в медицинские учреждения.



Рядовой Владимир Алихов обеспечивает бесперебойную связь в войсках. Группа тактического воздушного десанта Владимира удерживала под контролем мост через водную преграду, когда ей пришлось вступить в бой с украинскими националистами.



Атомную частично: артобстрел ВФУ повредил Запорожскую АЭС

Радиационной аварии удалось избежать лишь чудом, отметили в Минобороны РФ



Находясь под непрерывным огнем, в условиях радиоэлектронной борьбы, Владимир организовал устойчивую бесперебойную радиосвязь командира с подразделениями и вышестоящим штабом.



Во время боя разорвавшаяся мина повредила передающее устройство. Владимир в короткие сроки восстановил связь и передал координаты позиций боевиков артиллерийским расчетам, в результате чего огневые точки были подавлены, рассказали в военном ведомстве.



Еефрейтор Илья Облуков с первых дней специальной военной операции выполняет задачи по поражению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение наших подразделений, рассказали в Минобороны. Освобождая населенный пункт от украинских националистов, подразделение Ильи обнаружило хорошо укрепленную позицию противника. Завязался бой, в ходе которого Илья прицельным огнем боевой машины уничтожил до 10 боевиков.