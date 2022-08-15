В Центральной Азии опять создают шум из ничего, - Ирина Джорбенадзе

13:22 16.08.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



С кем и почему судится Назарбаев, могут ли талибы напасть на Таджикистан, и есть ли шансы у Туркмении провести Олимпийские игры.



О том, что у государств Центральной Азии - огромное количество проблем, исходящих из их геополитического расположения, мирового политического и финансово-экономического кризиса, а также повышенного "аппетита" и "своеобразного" менталитета местных элит, известно всякому. Но власти одних государств региона все же их решают порой блестяще, и с них даже можно брать пример. Иные же загоняют свое население в глухой тупик.



Казахстан



Напомним, у республики возникли большие трудности с транспортировкой нефти по Каспийскому трубопроводу (консорциум КТК), по которому она осуществляла транзит, посредством территории РФ, более двух третей нефти, предназначенной для экспорта, а также сырье с российских месторождений на Каспии. Не будем вникать, кто в этом виноват: Москва, Нур-Султан, другие акционеры консорциума или "мировой жандарм". Факт остается фактом: проблему надо решать, что сложно; и сделать это полноценно можно лишь в перспективе.



Как сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков, Нур-Султан рассматривает альтернативные КТК маршруты экспорта не только в связи с перебоями работы трубопровода, но и по причине роста добычи казахстанской нефти в середине 2024 года с нынешних 85 млн тонн в год до 100 млн и, возможно, более.



Министр признал, что КТК (его крупнейшими акционерами являются "Транснефть" - 24% и "КазМунайГаз - 19%) - наиболее экономичный и эффективный маршрут транспортировки казахстанской нефти. Одним из вариантов диверсификации поставок он назвал восточное направление, то есть в Китай, а другим - Каспийское море с выходом на Азербайджан и далее к черноморским портам Грузии, либо по трубопроводу - до Турции в Европу.



В самом КТК причиной сокращения объемов транспортировки называют ремонтные работы на Тенгизском месторождении и остановку добычи на Кашагане. О сроках восстановлении режимных объемов перекачки не сообщается.



В общем, с нефтью - непонятки. К ним добавилась еще одна - на сей раз, связанная с судебным иском Фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к "Сети развития журналистики" (Journalism Development Network), базирующейся в США. Как сообщает американское издание Courthouse News Service, новостной сайт Сети специализируется на темах организованной преступности и борьбы с коррупцией. Поводом для судебного разбирательства стала статья, в которой говорилось, что посредством Фонда экс-президент полностью контролирует миллиарды долларов, предназначенные для финансирования местных образовательных проектов.



Назарбаева шокировало предположение автора статьи, в соответствии с которым средства не используются по целевому назначению - он счел, что это порочит его деловую репутацию, носит лживый и клеветнический характер. Фонд требует компенсацию, сумма которой не называется. А Сеть полагает, что оснований для судебного иска нет. Напомним, что это далеко не первая публикация, раскрывающая "тайны" финансового контроля Назарбаевым "своих" миллиардов.



Еще одна "проза жизни" в Казахстане касается весьма занимательного бизнеса: оказывается, на сортирах в отдельно взятом парке можно нажить миллионы, купить аж пять однокомнатных квартир. Каким образом - информирует Tengrinews.kz. (жаль, без упоминания, в элитном районе можно приобрести недвижимость или на выселках).



Как оказалось, в дендропарке Шымкента появились туалеты стоимостью в уже указанное количество недвижимости. Эти новейшие кабинки физиологического предназначения должны были быть оснащены подогревом, горячим водоснабжением, специальными приспособлениями для людей с инвалидностью и множеством других удобств.



Но, как говорят местные жители, потраченные деньги "просто смыли в унитаз": ни тепла, ни горячей воды; в кабинку для инвалидов не попадешь - двери на запоре. Еще в "фешенебельном" отхожем месте может шибануть током, потому как провода в нем оголены и обуглены. Тему "амбре" обойдем. А ведь потрачено 45 млн тенге ($94 тыс.), взятых у корпоративного фонда, пополняющегося спонсорскими вкладами. Создан он был для помощи социально уязвимым слоям населения и для поддержки бизнеса.



Узбекистан



С него стоило бы взять пример всем государствам Центральной Азии. Во-первых, он динамично развивается, во-вторых, не скандалит с соседями и не стреляет в них, в отличие от Киргизии и Таджикистана. Опять же, им в пример, Казахстан и Узбекистан мирно согласовали проект договора о демаркации границы протяженностью 2,1 тыс. км.



Кроме того, решено, наконец, что строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан начнется в 2023 году. Соответствующий документ подпишут в Самарканде 15–16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что форум этот может стать историческим, если на нем в организацию примут Белоруссию и Иран.



А пока в Киргизию прибыли 80 проектировщиков из Китая для подготовки технико-экономического обоснования железной дороги. Если регион будет жить мирной жизнью, то магистраль построят за три-четыре года. С идеей ее прокладки носятся с начала 2000-х годов, то есть практически 20 лет. Выгоды от функционирования новой дороги получат не только государства Центральной Азии, но и Афганистан, Иран, Турция с выходом на европейские железнодорожные сети.



А еще Узбекистан, по данным Eurasia Today, по итогам шести месяцев этого года, выпустил 160 тыс. автомобилей, в то время как Россия - 120 тыс., из них АвтоВАЗ - 80 тыс. единиц, а Hyundai - 40 тыс. легковушек. Таким образом, Узбекистан выбился в лидеры автопроизводства на пространстве СНГ. Возможно, потому, что Запад ввел против РФ санкции. Как пишет издание, "с определенной уверенностью можно сказать, что в течение 2022 года автозаводы Узбекистана и Казахстана будут активно наращивать выпуск машин на своих конвейерах", поскольку они, в отличие от России и Белоруссии, не обременены международными санкциями.



Киргизия



Кому может придти в голову идея организовать работу детских садов в две смены? А вот пришла - в Бишкеке, и ее активно обсуждают. А все потому, информирует 24kg., что в республике только каждый четвертый ребенок может посещать дошкольные учреждения, поскольку зданий для них катастрофически не хватает, а население продолжает расти.



Выходы из положения озвучиваются поистине "гениальные". Так, части детей предлагается посещать детские сады шесть часов в день, а остальным - четыре. Еще один вариант - финансирование садов в течение шести часов из бюджета государства, а "дополнительных" четырех - из родительского кармана. Непонятно только, как такая мера может покрыть дефицит детсадов как таковой: она способна только обобрать людей и обогатить казну.



Между тем по Конституции Киргизии, образование в государственных детских садах и школах - бесплатное, то есть взимать плату с родителей запрещено законом. Либо его надо менять, то есть признать государству, что оно не справляется со своими обязательствами. Впрочем, "бесплатно" - это только на бумаге: во многих детсадах с родителей собирают деньги за питание детей, требуют приобрести для них кроватку, стул, постельное белье и посуду.



Бывает, что родители скидываются на покупку игрушек, канцелярских товаров, стирку ковров и ремонт помещений, хотя многие семьи выживают от зарплаты до зарплаты, и дополнительные расходы для них просто неподъемны. А тут еще перспектива сокращенного дня в садиках, порождающая вопрос: куда девать детей работающим родителям, матерям-одиночкам, тем, у кого нет помощников в доме?



Кроме того, по мнению президента Ассоциации образовательных организаций, члена межведомственной рабочей группы по доработке проекта закона "Об образовании" Эльмиры Каримовой, при введении шестичасовой смены сократится зарплата воспитателей, а при введении двух смен нагрузка, напротив, возрастет, и зарплата должна быть больше, соответственно, никакой экономии средств не будет. "Если уменьшить зарплату, кто тогда останется в воспитателях? Это такие специалисты, которых днем с огнем не сыщешь. Молодежь не идет работать. Начнется утечка кадров", - говорит она.



Сейчас своей очереди в детский сад ожидают около 30 тыс. детей. Особенно тяжелое положение в районах новостроек вокруг Бишкека - там очень высокая рождаемость. Есть, конечно, и частные садики, но они не для бедных - доходы большей части киргизов низкие. Получить лицензию на открытие частного дошкольного учреждения сложно, и приходится действовать в обход закона: местные жители открывают маленькие группы на 10-20 детей. Образовательными изысками они не блещут, но все же дети находятся под присмотром.



А вот у самого государства денег на строительство новых детсадов нет: одно такое заведение на 140 мест обходится в 50 миллионов сомов (более $600 тыс.). Но зато оно все больше регулирует (или зажимает?) частный сектор, фактически лишая его перспектив развития.



Надо думать, и с количеством школ в Киргизии тоже неблагополучно. Во всяком случае, правительство России заявило о своем намерении построить в Баткене (в Таджикистане на деньги РФ уже строят 5 школ) общеобразовательное учебное заведение на 1 200 мест. Под него выделяется участок в 3 га - с учетом отвода территории для двух бассейнов и столько же спортзалов; общежития для учителей, поскольку некоторые приедут преподавать из России. Ожидается, что строительство школы начнется в этом году. Ее выпускники получат российские аттестаты и смогут поступать в вузы РФ.



Таджикистан



К перенаселенности страны (10 млн человек), нищете, безработице добавилась возрастающая угроза со стороны Афганистана: один из высокопоставленных командиров движения "Талибан" (запрещено в РФ и других странах) заявил, что если Душанбе не прекратит вмешательство во внутренние дела Кабула, то талибы могут захватить Таджикистан за неделю.



Эти слова приписывают заместителю командира корпуса талибов "Омари" мулле Мохаммаду Джан Хамзе - будто бы он сказал об этом в присутствии одного из министров афганского правительства с оговоркой: "Если Россия не будет стоять за спиной Таджикистана".



Официальный Душанбе никак не отреагировал на предупреждение талибов - он вообще не признает их власть в Афганистане. Последний же критикует Таджикистан, в том числе, за поддержку Национального фронта сопротивления в Панджшере. Кабул уже предупреждал таджикские власти: не нужно предоставлять территорию РТ для убежища сил сопротивления. В противном случае Афганистан "приютит" политическую оппозицию Таджикистана.



В свою очередь Душанбе обвинил талибов в том, что с их приходом к власти в Афганистане участились попытки контрабанды наркотиков через афгано-таджикскую границу. Как заявил директор Агентства по контролю за наркотиками (АНК) при президенте Таджикистана Хабибулло Вохидзода, "с августа 2021 года, то есть после прихода к власти движения „Талибан", по июнь 2022 года только в приграничных районах Таджикистана с Афганистаном было изъято свыше 3 тонн наркотиков, в то время как за весь 2020 год в тех же районах было изъято всего 1 185 кг наркотических средств".



Туркмения



Ашхабад по-прежнему утверждает, что в республике не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса, однако усиливает меры по его нераспространению. Улицы обрабатывают дезинфицирующим раствором, население обязывают носить маски, принимать иные противоковидные меры.



Но если "корона" - почти привычный "фрукт", то этого нельзя сказать об обезьяньей оспе. Распространилась ли она в Туркмении - неизвестно. Но, как передает "Хроника Туркменистана", "меры противодействия" в республике принимаются. В частности, министерство здравоохранения и медицинской промышленности предписало создать в кожно-венерологических диспансерах карантинные отделения для изоляции больных с симптомами болезни. Также отдельные зоны выделят в карантинных лагерях, где сейчас содержатся прибывающие из зарубежных стран.



Издание, кроме того, отмечает, что в конце июля Россия отправила в Туркмению тесты для выявления оспы обезьян. Врачам поручили строго следить за пациентами с симптомами этой болезни. Но, надо сказать, медицина в республике на очень низком уровне.



Зато страна претендует на проведение в ней международных соревнований и Олимпийских игр. Неизвестно, есть ли на то реальные основания - если не считать, что экс-президент, отец нынешнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедов - заядлый спортсмен. Причем, и без всякой иронии, он отлично владеет велосипедом и даже стреляет с него на ходу по мишеням из пистолета; играет в баскетбол, участвовал в автогонках. К тому же он опытный наездник.



О том, что Туркмения станет центром Олимпийских игр, заявил нынешний президент республики. Строительство новых объектов профильной инфраструктуры, пояснил он, будет способствовать формированию "истинных поклонников спортивного движения, поколения современных мастеров спорта".



Напомним, несмотря на богатые залежи углеводородных ресурсов в Туркмении, основная часть населения практически нищенствует; в республике не хватает основных продуктов питания, медикаментов. Однако склонность ее властей к роскоши бросается в глаза на улицах Ашхабада - с его беломраморными зданиями, фонтанами, позолоченными памятниками и прочими "объектами", - несколько смягчающими общую безрадостную картину.



Президент напомнил, что в 2017 году республика принимала V Азиатские игры в закрытых помещениях, годом позже - международное авторалли "Амуль-Хазар" и чемпионат мира по тяжелой атлетике.



Ближайшие летние Олимпийские игры, которые так хочет заполучить Туркмения, состоятся в 2036 году, а зимние - в 2030-м. (Кстати, в Туркмении есть горнолыжные курорты.) Заметим, что за проведение у себя зимней Олимпиады борется Казахстан. У Туркмении, по здравым оценкам, стать хозяином Олимпиады - будь то зимней или летней - шансов практически нет. Но "бодрящего" шума из ничего - много.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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