Страсти по мобилизации, или Заложники кошерного гетмана

13:24 16.08.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ



Отсрочку получить практически невозможно, гребут всех



По всей видимости, Киев продлит военное положение, а значит и мобилизацию на 90 суток – с 23 августа до 21 ноября. Законопроект уже в Раде.



По всей Украине начнется отлов "пушечного мяса. По словам начальника Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковника Руслана Тригуба, количество добровольцев резко снизилось. "Из 100 человек добровольцев будет примерно трое. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой". Сегодня если очередь есть, то это очередь тех, кто приходит за отсрочкой.



Однако отсрочку получить практически невозможно, гребут всех. Известный поклонник Зели доктор Евгений Комаровский недавно раскритиковал военкоматы: его друга, несмотря на болезнь, забрали в ВСУ даже без медкомиссии. Он же говорит, что мобилизованный в ВСУ перед отправкой на фронт должен самостоятельно найти вакцину от дифтерии и столбняка, которая ранее закупалась в России. Не нашел – все равно заберут.



Закрылись и официальные пути бегства с Украины и "откинувшимся" зэкам, снятым с военного учета из-за отбытого наказания.



Свою роль в отсутствии добровольцев сыграло и то, что Киев сократил денежное довольствие фронтовикам со 100 до 30 тысяч гривен. Главная мотивация исчезла.



О том, что призыв будет продолжен предупреждали еще 8 августа. Причины понятны – огромные потери, о которых предпочитают молчать, и естественное сокращение оперативного резерва. К тому же, отправляя на фронт большое количество мужиков, Зеленский сужает возможности протеста.



Министр обороны Резников заявляет: "Проблем с мобилизацией нет, я постоянно общаюсь с Генштабом, с главнокомандующим, с начальником Генштаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции".



Тем не менее закарпатский журналист Виталий Глагола опубликовал фото распоряжения Ужгородского военкомата провести в течение недели поквартирный список мужчин 18-60 лет. "Охота на мясо" в разгаре.



Новости из Ужгорода



Тотальная мобилизация и поголовные нарушения процедуры вручения повесток вызвали резкое и опасное недовольство. Даже The New York Times сообщает, что мобилизация "носит скрытный и произвольный характер". "Эта кампания включает в себя хождение по улицам веером в поисках потенциальных солдат и выдачу повесток с приказом явиться в военкоматы".



Украинцам выезд закрыт



Украинцев возмущает и то, что для них закрыли выезд за границу. На сайте президента еженедельно проявляются петиции с требованием отменить запрет, который является нарушением Конституции и прав человека.



Петиций очень много



Украинские соцсети уже запускали сообщения с хештегом #UkraineLetMenOut (Украина, отпусти мужчин). Дошло до того, что американское издание Foreign Policy тоже критикует мобилизацию на Украине, особенно запрет на выезд мужчин. Известный журналист Чарльз Карпентер считает, что украинские мужчины "заперты в ловушке", став заложниками Зеленского.



"Гражданские мужчины попали в ловушку на Украине"



Отдельно протестуют молодые люди, которых не выпускают за границу, несмотря на то что они поступили в иностранные вузы и даже заплатили за обучение и проживание. Между тем по закону о мобилизации они имеют право на выезд.



Иностранные вузы не панацея от мобилизации



Секретарь СНБО Данилов, отправивший своих сыновей за границу, прокомментировал петицию о снятии запрета на выезд так: "‎Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие - помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут во время войны".



Зеленский затягивает решение вопроса. Людей раздражает, что запреты не распространяются на родственников "великих", а простолюдинов отлавливают с повестками, как животных. Адвокат Бузанов говорит: "Правильнее было бы подробно расписать, где и каким образом выдаются повестки, что они направляются по месту жительства, по месту работы… А люди, которые жалуются, что им вручают повестки в общественных местах, смогут, ссылаясь на новые нормы, писать жалобы и привлекать сотрудников военкоматов к ответственности за нарушение порядка". Появилась петиция к президенту с требованием запретить выдавать повестки в общественных местах.



Петиция об изменении правил вручения повесток



Конечно, в первую очередь в ход пускают попытку "отмазки" по медицинским показателям. Однако в последнее время начались жесткие проверки врачей и повторные комиссии для тех, кого подозревают, что они подделали или купили справки.



Остаются два варианта: лечь на дно в сельской глубинке или решиться на нелегальное пересечение границы. По сводкам МВД, пограничников, СБУ и даже контрразведки, каналы перевозки постоянно раскрываются, но появляются новые – "цена вопроса" очень выгодная.



Вывоз подлежащих мобилизации рекламируется повсеместно



Общество, даже горящее русофобией, включило инстинкт самосохранения и начало защищаться. К делу подключают юристов, суды уже начали отменять приказы о призыве. На сегодня есть как минимум два удовлетворенных иска.



Мобилизационный вопрос стал настолько острым, что его уже используют как предвыборное оружие. В соцсетях пишут, что главком Залужный, один из вероятных преемников Зели, вместо контрнаступления на Херсон решил нанести публичный удар по Банковой и готов разрешить выезд части мужского населения, не подлежащего мобилизации в особый период.



Залужный – ход конем



Очередной конфликт главкома с Зеленским разгорается. И в этом конфликте большинство украинцев поддержат Залужного.