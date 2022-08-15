Больше никаких айфонов: к чему приведут Запад санкции против Китая, - Элли Кук

13:25 16.08.2022

Daily Express

Великобритания



"Никаких айфонов": на фоне демонстрации силы со стороны Китая стало очевидным безрадостное для Великобритании будущее "пустых полок"



Запад не сможет эффективно ввести санкции против Пекина в случае вторжения китайской армии на Тайвань, сообщает Daily Express. По мнению экспертов, экономические связи с Поднебесной слишком прочны, и ограничения приведут к хаосу в странах-инициаторах.



Как сказал эксперт в интервью изданию Daily Express, Великобритания и США, скорее всего, не смогут эффективно использовать санкции против Китая в случае вторжения Пекина на Тайвань, поскольку экономические последствия приведут к хаосу в странах Запада



Ellie Cook (Элли Кук)



На фоне стремительного роста напряженности вокруг Тайваня и резкого ухудшения отношений Пекина с Вашингтоном британские предприятия испытывают все большее беспокойство. В связи с обострением ситуации глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер (Tony Danker) предупредил, что Великобритания должна стремиться к тому, чтобы преодолеть зависимость от импорта из Китая.



В интервью изданию Financial Times он сказал: "На сегодняшний день каждая компания, с которой я веду переговоры, занимается переосмыслением своих цепочек поставок [...], поскольку все они предвидят, что наши политики будут неизбежно форсировать действия, направленные на отделение мира от Китая".



В прошлом году на долю Китая приходилось 13,3% всего импорта товаров в Великобританию, благодаря чему Пекин является крупнейшим партнером Лондона по импорту.



Учитывая воинственность Пекина в отношении Тайваня (он начал крупнейшие в истории страны военные учения в непосредственной близости от острова), возникают вопросы о том, как Запад может отреагировать на попытку вторжения Китая.



Профессор Стив Цанг (Steve Tsang) из Института изучения Китая при Школе востоковедения и африканистики (SOAS) Лондонского университета заявил, что экономические санкции, подобные тем, что были введены против России из-за Украины, не могут быть применены в отношении Китая в случае его нападения на Тайвань.



По его прогнозу, ответный удар Китая по западным странам, применяющим санкции, приведет к "пустым полкам" и дефициту поставок по всей Европе и США.



Профессор Цанг объяснил, что западные страны, которые могли бы попытаться ввести санкции, попросту слишком тесно связаны с Китаем экономически.



В интервью Daily Express он сказал:



"Если Китай сегодня вторгнется на Тайвань и каким-то образом добьется успеха, по крайней мере, в том масштабе, в котором русские способны проводить свою специальную военную операцию на Украине, может ли Запад ввести против Китая те же санкции, которые мы ввели против России? Раз мы считаем, что санкции, которые мы вводим в отношении России, создают для нас огромные проблемы с точки зрения энергоснабжения и стоимости жизни, то когда мы введем такие же меры против Китая, у нас попросту опустеют магазины. Люди не смогут покупать себе компьютеры и айфоны взамен старых".



"Остановятся автомобильные заводы, поскольку они не смогут получать комплектующие, - добавил он. - Учитывая масштабы экономической интеграции между США и Китаем [...], эти санкции, по всей видимости, нереальны, поскольку наши экономики в настоящее время не в состоянии выдержать такого удара".



Ранее власти Тайваня заявляли, что рассчитывают на то, что мир применит против Пекина санкции точно так же, как ввел их против Москвы.



Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (Joseph Wu) заявил ранее в этом году: "В будущем, если нам будет угрожать силой Китай, или на нашу территорию будет совершено нападение, конечно, мы надеемся, что международное сообщество сможет понять и поддержать Тайвань и введет санкции за агрессивное поведение такого рода".



Тайвань сам по себе является одним из самых важных элементов мировой технологической индустрии, на долю которого приходится более половины мировых поставок микрочипов.



Страны, в том числе Великобритания, продолжают ужесточать санкции против Москвы после того, как в феврале Россия начала военную операцию на Украине.



Но некоторые аналитики считают, что ограничения не дают желаемого результата - они не остановили военную машину России и не лишили Москву возможности вести СВО.



Другие же указывают на рост стоимости жизни в западных странах, связывая это с боевыми действиями на Украине.



Однако некоторые в правительстве президента Украины Владимира Зеленского по-прежнему убеждены, что санкции, безусловно, причиняют России ущерб, нанося удары по уязвимым местам.



Проведенное учеными Йельского университета исследование, результаты которого были опубликованы в прошлом месяце, также опровергает заявления Москвы о том, что преодолевая санкции, российская экономика становится сильнее.