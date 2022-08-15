Европу излечит только... неминуемая катастрофа, - Петр Станек

13:29 16.08.2022 Radio Universum

Чехия



Общество натолкнется на гранитную стену и расколется на тех, кто не хочет меняться, и тех, кто хочет. Они-то и станут основой нового общества



Миру грозит ядерная война и серьезные социальные потрясения, заявил в интервью Rádio Universum аналитик Петер Станек. Поскольку ЕС стал лидером по безответственным решениям и не думает о последствиях, он натолкнется на гранитную стену и расколется.



Мартина Коцианова



Мы даже не заметили, как наше время вышло. Согласно одному исследованию, у Соединенных Штатов остались два года на то, чтобы победить военными методами Россию и Китай, а иначе они утратят доминирующую позицию. Разумеется, США не обязательно попытаются одержать эту победу, но все равно беспокоит нынешняя ситуация в мире, самая тяжелая со времен Карибского кризиса. Миру грозит ядерная война. Кроме того, в перспективе - серьезные социальные потрясения, поскольку Европейский Союз выбился в лидеры по безответственным решениям и не думает о последствиях, будь то речь идет о кризисе на Украине, последствиях санкций против России и внедрении "Зеленого курса". Решения Брюсселя провоцируют повышение цен, инфляцию, рост закредитованности и ставят под угрозу выживание некоторых отраслей и даже целых экономик. Наш гость, профессор Петр Станек (Peter Staněk), сказал об этом в предыдущей части интервью: "Причина проста. Современная элита хочет остаться у власти любой ценой, даже ценой вымирания большей части общества".



Rádio universum: Господин профессор, вы говорите без обиняков, потому что на это уже не осталось времени?



Петер Станек: Не осталось. Потому что на фоне смешных, мелочных вещей, которыми заняты люди, кульминируют несопоставимо более жуткие природные изменения. Я приведу вам два примера мелких изменений. Вы знаете, что сильно растет солнечная активность, и это постоянно видно по протуберанцам на Солнце. в 2023 - 2024 годах солнечная активность достигнет максимальной активности за все время наблюдений, и большинство протуберанцев подберутся к орбите Земли, нарушат пояса Ван Аллена, выведут из строя все электронное оборудование, коммуникационные средства и все остальное. Хуже всего то, что разрушение поясов Ван Аллена приведет к тому, что высокоэнергетические частицы из космоса будут попадать на поверхность Земли, а отсюда рак, дегенерация, деформация ДНК и так далее. Вот так вот.



- Тогда почему они выбрали главной темой углекислый газ, если известны эти более ужасающие вещи?



- Потому что реализация "Зеленого курса" приведет к полному развалу современного общества и подчинению его одной единственной ложной цели. Поэтому общество разбрасывается средствами, стремясь к достижению целей, которые его не спасут. Спасутся только элиты. Вторая катастрофа, которая надвигается с максимальной скоростью, - это таяние ледников в Гренландии и Антарктиде, что приведет не только к значительному повышению уровня океанов, но и к тому, что большая часть цивилизации в прибрежных зонах будет затоплена. Это поднимет огромную миграционную волну по всей планете, а затем приведет к вооруженным конфликтам, поскольку в дефиците будут две вещи: вода и продовольствие.



А знаете ли вы, что сейчас велика опасность возникновения вооруженного конфликта на севере Африки между Египтом и Суданом с одной стороны и Эфиопией с другой? Дело в том, что регулирование течения Голубого Нила ставит под угрозу жизни ста миллионов египтян. А что сказать о плотине, которую строит Аргентина на Паране, тем самым угрожая водоснабжению? А как вам ситуация с Рио-Гранде, откуда американские фермеры берут от 70 до 80% воды, а для восьми миллионов мексиканских фермеров уже ничего не остается? Они выращивали кукурузу для 16 миллионов мексиканцев, которым теперь нечего есть.



Есть и другие парадоксы. Человеческий гений проявился в том, что уничтожил мангровые леса вдоль побережья Африки. Но они не позволяли бурям проникать внутрь континента, а почва и вода засаливались максимум на 30 километров от побережья. Теперь же, когда мангровых лесов не осталось, а это произошло и в Индонезии тоже, бури доходят до регионов в 140 километрах от побережья и засаливают воду и почву. А ведь это очень густонаселенные регионы, скажем Нигерия. Знаете ли вы, кстати, что столица Нигерии сегодня представляет из себя 500-километровую полосу трущоб без канализации, электричества, здравоохранения и всего остального? Или вы на самом деле думаете, что миллионы людей, которые живут там навсегда останутся жителями этих трущоб?



Все это еще умножьте на одну главную вещь. Все, включая геологов, надеются на то, что важнейшей геологические и климатические изменения протекают на протяжении нескольких тысячелетий. Но представьте себе, что 7200 лет назад амазонских джунглей не существовало, и там были саванны, где цивилизации возделывали орошаемые культуры. Шесть тысяч лет назад Ла-Манша не существовало, а была территория под названием Доберланд. Знаете ли вы, что Черное море возникло 6200 лет назад, через 80 лет после разрыва гранитной преграды в Босфоре и Дарданеллах, а раньше на его месте было пресное озеро. Есть исследования, в которых опять, уже без смеха, излагаются предположения о том, что перед каждым ледниковым периодом резко повышалась температура, а потом происходили очень резкие изменения. В недавнем международном исследовании, кстати очень интересном, опубликованном полтора года назад, говорится, что когда около 20 тысяч лет назад был последний ледниковый период, то северное полушарие покрывал ледник толщиной от полутора до трех километров, а тяжесть ледника продавила землю на девять метров. Все исследования показали, что ледники растаяли за сто лет и почва поднялась на девять метров, а уровень океанов - на 140 метров. Изменились морские течения, изменилось распределение энергии от экватора к полюсу. И все за сто лет. А вот вам последний прикол. В 1999 году область Монреаля за 24 часа покрылась 20-сантиметровым ледником, и из пяти энергетических сетей четыре вышли из строя. К счастью, пятая устояла, а иначе за 24 часа были бы миллионы погибших. Так насколько быстро происходят изменения?



- Мгновенно.



- А если мгновенно, то понятно, что главное не бороться с углекислым газом, а готовить планы на случай кризисных ситуаций. То есть главный фактор выживания - это функционирование критически важной инфраструктуры в каждом государстве.



- Но вместо этого мы в Европе придумали "Зеленый курс", который служит для того, чтобы усмирить нас.



- Да. Самое замечательное тут - это электромобили. А теперь представьте приливную волну. Что останется от электромобиля? То, что случилось в прошлом году в Германии во время наводнений: все сгорели. То есть люди не умеют или не хотя предвидеть цепь событий. Я уже не говорю о материалах, которые публиковались даже в Чешской Республике, о том, что никакие альтернативные источники не заменят нынешних при таком потреблении энергии. Достигнуть равновесия между альтернативными источниками и потреблением энергии можно только в том случае, если бы удалось, так сказать, оптимизировать производство и перейти на выпуск исключительно того, что реально потребляется.



А теперь представьте себе гениальность Европейского Союза. С января этого года уже действует директива, обязательная для всех стран-членов Европейского Союза. В ней говорится следующее: "С января 2022 года в Европейском Союзе можно производить только ту продукцию, которая функциональна от восьми до десяти лет, пригодна для ремонта и экологической переработки". Таким образом, оборотный цикл продукции будет не два - три года, а восемь - десять лет. Это гениально, поскольку если вы будете покупать продукцию раз в восемь - десять лет, то и не заметите, что обеднели. Прекрасно. От вас меньше мусора, и энергии вы потребляете меньше. Замечательно. Только одна загвоздка: 30% производственных мощностей в таком случае лишние.



Значит, для этих людей нужно что-то придумать, и вот придумали безусловный базовый доход. Но чтобы получить деньги для безусловного дохода, власти делают одну вещь - вводят экологический налог и налог на имущество. Вы, конечно, знаете, что вот уже несколько лет действует закон, по которому даже швейцарские налоговые органы обязаны предоставлять информацию о ваших сбережениях в Швейцарии, включая количество процентов, которые вы получили, и об их налогообложении. Даже Швейцария. Так что если вы вдруг решите поместить свои деньги в банк Лихтенштейна, надеясь на то, что никто не догадается, а вы будете жить припеваючи на проценты, то ничего не выйдет. Видите, даже у Европейского Союза формально нет глобальной стратегии. Но если сложить две важнейшие нормы, принятые за последние три года, то получается образ другого Европейского Союза, не такого, какой вы видите сейчас, и какой вам преподносят нынешние политики.



- Расскажите мне подробнее, как вы видите эту стратегию, исходя из политических…



- Во-первых, значительная часть населения получит безусловный базовый доход, кроме которого можно иметь и другие доходы, если удастся найти подработку. Вещи будут менять не раз в два - три года, а раз в восемь - десять лет. Эти вещи будут экологичными, поддающимися переработке и ремонту. Но поскольку кто-то должен их ремонтировать, будут созданы миллионы новых мест в сфере ремонта. Чтобы обучить людей, нужно изменить структуру образования. Она изменится и вернется к аналогу профессиональных училищ, которые существовали в Чехии и Словакии д 1989 года и служили примером для Германии.



Кроме того, будет еще одна предпосылка. Поскольку свой автомобиль будет уже не нужен, удастся сэкономить. Далее, согласно японской стратегии, если высадить вокруг своей многоэтажки минимум десять деревьев, то тем самым снизишь риск болезней цивилизации на 30 - 40%. Кроме того, продукты будут качественными, потому что финансировать вы будете не разбазаривание, а только выращивание чистых продуктов.



Также нужно будет вернуться к микробиоте, как когда-то раньше. Поэтому пригодится проект Чешской академии наук, который предполагал возвращение микробиоты на чешскую землю, чтобы вернуть ее к той, которая была еще сто лет назад. Тогда продукты станут качественнее, а кроме того, удастся предотвращать воздушную и почвенную эрозию. Но, главное, сейчас на Чешскую Республику ежегодно выпадает 60 миллиардов кубометров воды, и пять миллиардов остаются в почве, а все остальное утекает. Если микробиота вернется к состоянию столетней давности, то в почве будет оставаться от 20 до 22 миллиардов кубометров, и тогда проблем с засухой не возникнет. Видите, как все замечательно продумано? Однако из СМИ мэйнстрима, из сообщений Европейского парламента вы об этом не узнаете. Доходят лишь осколки, которые складываешь, и тогда получается интересная мозаика.



Вы спросите, кто же создал эту гениальную мозаику? И почему Европейский парламент сосредоточен в основном на том, чтобы не было мальчиков и девочек, а были только ОНО? Но у нас две европейские стратегии. Одна либеральная, нацеленная на гендерные вопросы, а вторая реальная, нацеленная на создание новой архитектуры Европейского Союза и позволяющая выжить.



- Существует ли такой Европейский Союз? Вы сейчас описали мне план…



- Я описал вам то, что существует. Я не говорю, что этим занимается.



- Мне известна только либеральная стратегия.



- Эта стратегия на самом деле существует.



- Но зачем она, если, судя по тому, что вы мне рассказали чуть раньше, нас на этой планете все равно не будет?



- Простой вопрос: приведет ли применение санкций к возмущению подавляющего большинства населения, которые свергнут свои элиты, с которыми невозможно разумно разговаривать, и придет ли время для второй стратегии?



- То есть воплотятся слова Томаса Джефферсона: "Когда тирания станет законом, сопротивление станет обязанностью?"



- Именно так. 32 статья словацкой конституции гласит, что если государство посягает на ваши права и свободы, вы обязаны сопротивляться, даже с оружием в руках.



- Хорошо. Итак, вы сказали, что существует план по возрождению Европы, план по ее спасению, сохранению ее права на жизнь. Почему мы о нем не знаем?



- А зачем? Большинство людей тупоголовы и все равно не поймут. Что вам говорит словосочетание "ганзейская Европа"? Ганзейская Европа означает, что мы могли бы воспользоваться немецким опытом XII - XIV веков, когда Германия была не единым государством, а содружеством ганзейских городов, которые координировали некоторые важнейшие вопросы, такие как торговая и оборонная политика и так далее.



- Бремен и так далее.



- Да. Вспомните и о том, что с 1995 года Германия регулярно оценивает 463 региона Европейского Союза с точки зрения будущего, интеграции, важности и так далее, и что всегда, во всех докладах вплоть до сегодняшнего дня, важнейшим называется треугольник Будапешт - Вена - Брно, Братислава. Почему? Потому что им известно нечто, чего другие не знают. А откуда немецкая идея о том, что мы должны децентрализовать Европейский Союз и произвести так называемую фрагментацию? Так проводится молчаливая фрагментация энергосетей, путей сообщения и производственных систем. И однажды, когда обо всем этом станет известно, вы вдруг увидите другой Европейский Союз и узнаете, что такие люди, как Шольц, Макрон и им подобные, создали ширму, за которой творилось нечто. Ведь не все люди в Европе, в том числе лидеры, глупы, и они понимают, что для выживания Европы и для того, чтобы - внимание! - выполнить базовые условия, которые позволят ей возвышаться над миром, нужно сохранить разнообразие культур и народов. То есть не должно быть никаких статистически усредненных европейцев: немцев, французов, чехов, итальянцев, испанцев при их-то тысячелетней особой для каждого историей. Но кто-то понял, что разнообразие - главный закон природы. Разнообразие означает разнородность и единство в одном. Если разнообразие упадет ниже критического уровня, то начинается глобальное вымирание, и это касается всего: и цивилизационных моделей, и национальных структур, и национальных государств и всего остального.



- Означает ли это, что перспектива новой Европы формируется в сотрудничестве с какими-то европейскими лидерами? Это не какой-то подпольный проект группы анархистов?



- Нет, анархисты ни при чем, а вот европейские лидеры участвуют в этом проекте. Точнее, глупые не участвуют. Но раз я описываю вам эту концепцию в таких деталях, то вы, конечно, понимаете, что концепция существует.



- При каких обстоятельствах она реализуема?



- Речь не о пяти и даже не о десяти годах.



- По-видимому, нужно то, о чем писал поэт Кристиан Моргенштерн, который считал: "Для многих людей есть только одно лекарство - катастрофа". Это единственная предпосылка?



- Да. К сожалению, нынешнее общество должно натолкнуться на бетонную - нет, это слишком мягко - на гранитную стену. Тогда начнется разделение на тех, кто думает об изменениях и хочет измениться, и на тех, кто меняться не хочет и будет жалеть. Но первые как раз создадут основу другого общества. Или вы правда думаете, что такие правительства, как американское, финансируют огромный проект в Стэнфорде только для потому, что профессору Лацло и его команде интересно придумывать научные проекты? А японские власти? Что вы знаете о так называемой лесной медицине, невероятно популярной в Японии? Лесная медицина подразумевает связь между природой и здоровьем человека. Вы гуляете два часа в лесу, а ваш иммунитет повышается на 30 - 40%.



- Моя бабушка, пожалуй, не говорила такими словами, но знала это и поступала именно так.



- Интересно, что 40 % приходится на разные ароматические вещества, выделяемые растениями. Но 60% просто необъяснимы. Это нечто вроде квантового образования, которое воспринимает ваш организм и повышает эффективность иммунной системы. Маленький вопрос. Всегда шли споры о том, что люди будут делать, когда получат безусловный базовый доход? Еще вопрос. Знаете ли вы, как функционирует ваш организм, пищеварительная и иммунная система? Что им полезно, а что вредно? Зачем спать восемь часов в день? Знаете ли вы? Известно ли вам, что такое Золотая триада? А нейропластическая карта? Не нужно быть врачом, чтобы знать свой организм, самое совершенное и сложное создание во Вселенной. Учитесь. Думайте. Ищите. Организм ответит вам на все ваши вопросы.



Второе. Нужно найти другое равновесие между природой и обществом. Нет - грабительскому принципу. Мы часть природы на планете, а не ее хозяева. Приняв это, можно понять то, над чем лет восемь назад корпели итальянцы, которые изучали древнеримские дороги на европейском континенте. Им удалось узнать, на 99% они совпадают с современными главными путями сообщения. Как такое возможно? Что такого знали древние римляне, а мы не знаем? Есть и другие вопросы. Умеете ли вы считывать природу, получать информацию от нее? Не только о том, что цветок красивый и пахнет, а зачем он? Зачем летают столь назойливые насекомые, как мухи, комары и тому подобное? Разве они не образуют то же разнообразие? А если понять важность разнообразия, то вдруг мир вокруг раскроется, как книга. Источник - ИноСМИ

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