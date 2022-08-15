Что связывает Ватикан и наркокартели? - А.Игнатьев

13:31 16.08.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



И что происходит на границе Мексики и США



Первая половина августа ознаменовалась в Латинской Америке массовыми атаками наркокартелей на мексиканские города. 11 августа в одном только приграничном с США Сьюдад-Хуаресе в результате серии нападений с применением огнестрельного оружия и массовых поджогов автомобилей были убиты не менее 11 человек. В мексиканском штате Нижняя Калифорния, граничащем с американской Калифорнией, произошли поджоги грузовиков, легковых автомобилей, общественного транспорта. Атакам подверглись муниципалитеты Энсенада, Росарито, Мехикали, Текате, Тихуана, граничащие с Соединенными Штатами.



В самих США интерес к управляемому хаосу на границе с латиноамериканцами имеется как у демократов, так и у республиканцев. Первым, обеспокоенным амбициями Трампа и его сторонников, проблемы с безопасностью в консервативных Техасе и Аризоне дают еще один повод обвинить власти оппозиционно настроенных к Демпартии штатов в некомпетентности и неспособности справиться с ситуацией. В свою очередь симпатизирующие Трампу и республиканцам приграничные штаты на фоне происходящего получают повод для усиления собственных силовых структур (что уже происходит в Техасе), а также неподчинения федеральным властям в вопросах владения оружием гражданскими лицами.



Однако, судя по событиям последних недель, передел сфер влияния в Центральной и Южной Америке связан не только с играми элит США и предстоящими там в ноябре промежуточными выборами, но и с представителями ведущих католических орденов и изменением их позиций уже непосредственно в Ватикане. Поэтому усилившийся в последние недели хаос в Латинской Америке связан с переделом сфер влияния ордена Opus Dei, который недавно был вынужден отдать значительную часть своих латиноамериканских и прочих доходов ордену иезуитов.



Практически синхронно с активизацией воинственности латиноамериканских наркокартелей нынешний папа римский, выходец из ордена иезуитов, не только лишил главных конкурентов последователей Игнатия Лойолы из Opus Dei привилегий, но и исключил их орден из иерархии католической церкви! После таких нововведений глава Opus Dei уже не сможет быть епископом, а руководство ордена теперь будет должно отчитываться перед Ватиканом о финансовом положении дел, а также о своей миссионерской деятельности.



В данном контексте уместно напомнить, что примерно со второй половины ХХ века члены Opus Dei вели активную деятельность в Латинской Америке, активно сотрудничая со спецслужбами США. Члены этого ордена плотно внедрились в чиновничье сообщество Центральной Америки и ухитрились увязать свою "миссионерскую деятельность" с торговлей кокаином, на почве чего, судя по всему, у них и случилось нынешнее обострение противостояния с орденом иезуитов, также имеющим отношение к данной сфере.



В ключевых (с "наркококаиновой" точки зрения) странах Латинской Америки ситуация для Opus Dei и их людей существенно ухудшилась после того, как к власти в Колумбии пришел Густаво Петро, имеющий прямое отношение к окружению нынешнего понтифика-иезуита, то есть прежде всего к членам ордена Лойолы. Густаво Петро сразу же поднял архивы национальной полиции и обвинил в убийстве парагвайского прокурора лидера уругвайской наркогруппировки, "духовно окормлявшейся" не у тех католических пастырей. Последние, судя по последовавшим событиям и происходящему ныне на мексикано-штатовской границе, в долгу не остались.



Особенно это заметно в Мексике, где в конце июня в разборке наркоторговцев были убиты двое высокопоставленных иезуитов (по неофициальной версии, за то, что попытались украсть часть прибыли у местных наркоторговцев). Папа римский тут же официально выразил по поводу их убийства "боль и тревогу". А отдельные граждане, близко знакомые с мексиканским криминалитетом, были тронуты тем, что в Ватикане наконец удостоили вниманием местное беззаконие, но в то же время отметили, что до тех пор, пока под пули наркокартелей не попали иезуиты, порядок в некоторых кварталах мексиканской столицы никак не наступал.



Для иезуитов и специфических интересов Ватикана происходящее сегодня в Мексике особых перспектив не сулит. А вот для мексиканских представителей Opus Dei и особенно для их друзей из США кое-какие возможности, наоборот, открываются. Дело в том, что идущий передел сфер влияния на Латиноамериканском континенте затрагивает не только наркоторговлю, но и сферы, важные в контексте т. н. энергоперехода к "новой нормальности".



Например, в одном из центральных штатов Мексики Гуанахуато главной для криминальных группировок является торговля не "кайфом", а топливом, воруемым чуть ли не в промышленных масштабах из трубопроводов мексиканской госкомпании Pemex. Кроме того, жупел угрозы национальной безопасности США со стороны наркотеррористических картелей дает Вашингтону удобный повод для применения против властей Мексики целого ряда экономических и даже силовых мер. Последнее может стать важным внутриполитическим козырем в свете грядущих в ноябре выборов в США.