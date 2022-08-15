 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.08.2022
14:08  Знаменитый памятник Аленке переехал и теперь установлен в городе Воронеж
13:42  КырПрокуратура выявила вывод огромных денег из ГП "Кыргызаэронавигация"
13:38  Афганистан показал тупиковый путь Запада, - Тимофей Бордачев
13:33  Вложились на полную: саудиты инвестировали $500 млн в российскую нефтегазовую отрасль
13:31  Что связывает Ватикан и наркокартели? - А.Игнатьев
13:29  Европу излечит только... неминуемая катастрофа, - Петр Станек
13:28  Киссинджер и "украинский вопрос": в чем интерес "глубинного государства"? - В.Павленко

13:25  Больше никаких айфонов: к чему приведут Запад санкции против Китая, - Элли Кук
13:24  Страсти по мобилизации, или Заложники кошерного гетмана
13:22  В Центральной Азии опять создают шум из ничего, - Ирина Джорбенадзе
13:21  1000 иранских "Шахидов" крепко помогут России в небе Украины? - СП
13:19  "Армия Z" прогрызла оборону укров у Угледара
13:17  Абсолютные деньги, - Валентин Катасонов
12:06  Росдипломат Кабулов уверяет, что воевать за Украину прибыли какие-то "афганские спецназовцы"
11:01  Матрица сломана. Тайная революция Путина, - М.Ростовский
10:04  Казахстан захотел выкупить долю России в ЕАБР. На кой?
09:08  Садыр Жапаров определился с датой первого Народного курултая кыргызов - 22/11
09:05  Нужен ли кыргызской школе предмет "История развития религий"?
09:00  Эрдоган оказался султаном с дырой в кармане, - Георгий Ярцев
08:56  За год Афганистан превратился в провинцию Пакистана, - Андрей Серенко
08:47  Кого дразнит Рахмон – Кабул или Москву? - ФСК
08:36  Экономика и контроль. Эффективность инвестиций в КазЭкономику равна..., - Данияр Ашимбаев
08:29  В ответ на наглость США Китай способен "перепрошить устройство мира", - МК
00:55  Китайский "убийца авианосцев" DF-17 охладит пыл "ястребов" США
00:39  Байден переписывает историю о фиаско США при выводе войск из Афганистана, - Дж.Тернер
00:23  США провоцируют Тайвань к провозглашению независимости, - Владимир Скосырев
Понедельник, 15.08.2022
22:37  В Казахстане новый вице-премьер - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин (вместо Бахыта Султанова)
22:04  Республиканцы "возвращают" Байдена в Афганистан, - И.Субботин
15:34  Российский журналист нашел способ купить американские ракеты Javelin в даркнете
15:08  Зачистка Зеленского: Кличко остался без жены и может лишиться гражданства, - МК
14:33  Цирк коллективного Запада, - Филипп Живанович
14:32  США и Тайвань. Подстрекатели на тропе войны, - Сергей Кожемякин
14:31  "Катастрофа небывалых масштабов". Германия обвинила Польшу в отравлении Одера
14:04  Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров осужден за мошенничество. К штрафу с пожизненным
13:48  Мертвый хватает живого. К вопросу о качестве "росэлитки", - А.Хапдей
13:44  Давил басмачей, как гнид.... Судьба кыргызского чекиста Мокея Максутова
13:40  На Тайвань высадилась 2-я "мирная" делегация конгрессменов США
13:39  Год большого дефицита: почему нехватка нефти никуда не денется, - Дм.Мигунов
10:57  Улетел к Бандере "лучший летчик Украины" Листопад
10:39  Талибы намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти по бартеру (за маковую соломку?)
10:30  Украинская "линия Маннергейма" держится из последних сил. Надолго ли? - СП
10:24  Ашраф Гани уверяет, что ни копейки не вывез из Афгана
10:20  Скончался во время отдыха на озере Алаколь младший сват Елбасы - Габит Досанов
09:35  Умер экс-министр культуры ТаджССР лидер гармских "демократов" Нур Табаров
09:31  Кыргызские кланы грызутся за месторождение Жетим-Тоо
08:50  Казахстан не будет прокачивать нефть в обход России, - опровергает Казминэнерго
08:47  Чувство отсутствия цели...Эпидемия самоубийств в армии США, - В.Прохватилов
08:11  Пелоси пригласила азиатских союзников США совершить харакири, - Е.Пустовойтова
07:20  Учения США в Таджикистане: Душанбе шантажирует Россию и Китай, - Айнур Курманов
00:50  Россия и Китай бросили вызов американской гегемонии, - Al Ahram
00:38  Иран и Россия – не конкуренты друг другу в области нефти, - Мохсен Покайин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Что связывает Ватикан и наркокартели? - А.Игнатьев
13:31 16.08.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ

И что происходит на границе Мексики и США

Первая половина августа ознаменовалась в Латинской Америке массовыми атаками наркокартелей на мексиканские города. 11 августа в одном только приграничном с США Сьюдад-Хуаресе в результате серии нападений с применением огнестрельного оружия и массовых поджогов автомобилей были убиты не менее 11 человек. В мексиканском штате Нижняя Калифорния, граничащем с американской Калифорнией, произошли поджоги грузовиков, легковых автомобилей, общественного транспорта. Атакам подверглись муниципалитеты Энсенада, Росарито, Мехикали, Текате, Тихуана, граничащие с Соединенными Штатами.

В самих США интерес к управляемому хаосу на границе с латиноамериканцами имеется как у демократов, так и у республиканцев. Первым, обеспокоенным амбициями Трампа и его сторонников, проблемы с безопасностью в консервативных Техасе и Аризоне дают еще один повод обвинить власти оппозиционно настроенных к Демпартии штатов в некомпетентности и неспособности справиться с ситуацией. В свою очередь симпатизирующие Трампу и республиканцам приграничные штаты на фоне происходящего получают повод для усиления собственных силовых структур (что уже происходит в Техасе), а также неподчинения федеральным властям в вопросах владения оружием гражданскими лицами.

Однако, судя по событиям последних недель, передел сфер влияния в Центральной и Южной Америке связан не только с играми элит США и предстоящими там в ноябре промежуточными выборами, но и с представителями ведущих католических орденов и изменением их позиций уже непосредственно в Ватикане. Поэтому усилившийся в последние недели хаос в Латинской Америке связан с переделом сфер влияния ордена Opus Dei, который недавно был вынужден отдать значительную часть своих латиноамериканских и прочих доходов ордену иезуитов.

Практически синхронно с активизацией воинственности латиноамериканских наркокартелей нынешний папа римский, выходец из ордена иезуитов, не только лишил главных конкурентов последователей Игнатия Лойолы из Opus Dei привилегий, но и исключил их орден из иерархии католической церкви! После таких нововведений глава Opus Dei уже не сможет быть епископом, а руководство ордена теперь будет должно отчитываться перед Ватиканом о финансовом положении дел, а также о своей миссионерской деятельности.

В данном контексте уместно напомнить, что примерно со второй половины ХХ века члены Opus Dei вели активную деятельность в Латинской Америке, активно сотрудничая со спецслужбами США. Члены этого ордена плотно внедрились в чиновничье сообщество Центральной Америки и ухитрились увязать свою "миссионерскую деятельность" с торговлей кокаином, на почве чего, судя по всему, у них и случилось нынешнее обострение противостояния с орденом иезуитов, также имеющим отношение к данной сфере.

В ключевых (с "наркококаиновой" точки зрения) странах Латинской Америки ситуация для Opus Dei и их людей существенно ухудшилась после того, как к власти в Колумбии пришел Густаво Петро, имеющий прямое отношение к окружению нынешнего понтифика-иезуита, то есть прежде всего к членам ордена Лойолы. Густаво Петро сразу же поднял архивы национальной полиции и обвинил в убийстве парагвайского прокурора лидера уругвайской наркогруппировки, "духовно окормлявшейся" не у тех католических пастырей. Последние, судя по последовавшим событиям и происходящему ныне на мексикано-штатовской границе, в долгу не остались.

Особенно это заметно в Мексике, где в конце июня в разборке наркоторговцев были убиты двое высокопоставленных иезуитов (по неофициальной версии, за то, что попытались украсть часть прибыли у местных наркоторговцев). Папа римский тут же официально выразил по поводу их убийства "боль и тревогу". А отдельные граждане, близко знакомые с мексиканским криминалитетом, были тронуты тем, что в Ватикане наконец удостоили вниманием местное беззаконие, но в то же время отметили, что до тех пор, пока под пули наркокартелей не попали иезуиты, порядок в некоторых кварталах мексиканской столицы никак не наступал.

Для иезуитов и специфических интересов Ватикана происходящее сегодня в Мексике особых перспектив не сулит. А вот для мексиканских представителей Opus Dei и особенно для их друзей из США кое-какие возможности, наоборот, открываются. Дело в том, что идущий передел сфер влияния на Латиноамериканском континенте затрагивает не только наркоторговлю, но и сферы, важные в контексте т. н. энергоперехода к "новой нормальности".

Например, в одном из центральных штатов Мексики Гуанахуато главной для криминальных группировок является торговля не "кайфом", а топливом, воруемым чуть ли не в промышленных масштабах из трубопроводов мексиканской госкомпании Pemex. Кроме того, жупел угрозы национальной безопасности США со стороны наркотеррористических картелей дает Вашингтону удобный повод для применения против властей Мексики целого ряда экономических и даже силовых мер. Последнее может стать важным внутриполитическим козырем в свете грядущих в ноябре выборов в США.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660645860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Нас ждет жаркая осень: пройдут ли в стране выборы и станет ли Казахстан более антироссийским?
- Подведены итоги государственного аудита эффективности реализации мер по обеспечению южного региона водными ресурсами
- Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области осужден за мошенничество
- О ликвидации оружейного цеха
- Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность 3-х подпольных цеха по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Главной мечети столицы
- Алихан Смаилов поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  