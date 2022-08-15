Вложились на полную: саудиты инвестировали $500 млн в российскую нефтегазовую отрасль

13:33 16.08.2022

Основной бенефициар компании - племянник короля Аль-Валид ибн Талал



Софья Смирнова



Компания Kingdom Holding, которую основал принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, за первый квартал 2022 года вложила в российские нефтегазовые компании $526 млн. Так, только в течение месяца с 22 февраля по 22 марта инвестор купил американские депозитарные расписки российских компаний: "Газпрома" - на $365 млн, ЛУКОЙЛа - на $109 млн, "Роснефти" - на $52 млн. Насколько это хороший знак для российской экономики, как будут дальше развиваться отношения между нашими странами и чем объяснить интерес саудитов к российскому бизнесу - в материале "Известий".



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Племянник короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда инвестировал более $500 млн в российские нефтегазовые компании. Об этом сообщила компания Kingdom Holding в своем Twitter в воскресенье, 14 августа. Аль-Валид ибн Талал владеет долями в Four Seasons, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company, а также отелями в Париже и Нью-Йорке.



Эту новость можно оценить двояко, считает кандидат исторических наук, доцент, декан факультета "Школа политических исследований" Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Демиденко.



- С одной стороны, это отличные новости. С другой, если мы посмотрим на инвестиции Аль-Валида ибн Талаля в другие страны, то увидим, что по состоянию еще на 2010 год в американские компании он вложил $100 млрд. Можно представить, как за последующие 12 лет увеличились его инвестиции в другие экономики мира. Подход подобного рода бизнесменов характерен тем, что они вкладываются практически везде, если видят хоть малейшую возможность для извлечения прибыли. Может быть, он тестирует рынок. Поэтому делать далекоидущие выводы по одному отдельному факту не стоит, - отметил Демиденко.



По данным эксперта, сейчас товарооборот между Саудовской Аравией и Россией составляет около $2 млрд в год.



- Но по большому счету это капля в море. С Китаем, например, в 2021 году наш товарооборот достиг $146 млрд , хотя мы не являемся его титульным партнером. Если товарооборот России и Саудовской Аравии и увеличится, то это будет незначительно. Наши страны стратегически, фундаментально не могут друг другу ничего предложить, а все технологии Саудовской Аравии по большому счету западные, - продолжает собеседник издания.



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По его мнению, помимо прочего, Саудовская Аравия - это государство, которое плотно включено в международную систему финансовых отношений, а финансовая экономическая элита Саудовской Аравии очень плотно завязана на американскую экономическую элиту.



- Поэтому Саудовская Аравия не будет рисковать инвестиционными возможностями в США - вкладывать в Россию с риском подпасть под санкции они не станут. Кроме нефтегазовой отрасли, можно попробовать привлечь инвестиции Саудовской Аравии в финансовый сектор, хотя это будет сложно. Также дискутировался вопрос о привлечении инвестиций стран Персидского залива в российский туристический сектор. В частности, в проект "Курорты Северного Кавказа", - предположил эксперт.



В целом у России достаточно сложные отношения с Саудовской Аравией еще со времен СССР, вряд ли в ближайшее время они станут значительно лучше, прогнозирует Сергей Демиденко.



- Ситуация 2020 года, когда они обрушили цены на нефть, это лишь подтверждает. Это сложный партнер с колоссальным количеством альтернативных возможностей, который основную прибыль извлекает из сотрудничества с Западом. Но, как знать, ситуация в мире меняется стремительно, - резюмировал специалист.



Не показатель



Инвестиции со стороны крупных инвесторов из дружественных стран, безусловно, были бы крайне хорошим знаком для российского рынка, полагает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.



- Однако из имеющейся информации неясно, совершила ли Kingdom Holding основную часть сделок после 24 февраля или еще до начала СВО, рассчитывая, как и большинство инвесторов, что боевые действия так и не начнутся. Кроме того, инвестиции в первую неделю после начала СВО (а позднее Kingdom Holding не могла купить расписки, согласно раскрытию) слабо показательны, поскольку тогда никто не мог предсказать масштаб санкций против России, - полагает он.



По мнению эксперта, ситуация за последние полгода настолько сильно изменилась, что датируемые февралем сделки не позволяют понять текущее отношение арабских инвесторов к российскому рынку.



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- Реальным позитивом смогли бы стать только более недавние покупки, - утверждает он.



Политический подтекст



Данные вложения вряд ли можно отнести на счет стратегического партнерства России и Саудовской Аравии, утверждает главный специалист отдела брокерских операций ИК "ИВА Партнерс" Артем Клюкин.



- Речь о чисто спекулятивной операции на бирже. Котировки депозитарных расписок на акции российских нефтяных компаний опустились существенно ниже, чем они должны стоить с учетом текущих цен на нефть и финансовых показателей компании. В то время, когда под влиянием политических рисков и того, что в случае делистинга российских акций на западных площадках у западных инвесторов могут возникнуть сложности с возвращением средств, они избавлялись от этих бумаг, принц решил выгодно купить, - считает эксперт.



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По мнению аналитика, возможно, Kingdom Holding рассчитывает на то, что кризис рано или поздно завершится и он сможет продать бумаги с выгодой. Но не исключено, что он уверен, что даже в случае делистинга сможет получить свою долю в российских компаниях благодаря своим политическим связям. В любом случае, учитывая, что член королевской семьи хорошо информирован, это может говорить о том, что Саудовская Аравия планирует поддерживать с Россией партнерские отношения и не верит в успех американских санкций.



Однозначный сигнал поддержки



Россия и Саудовская Аравия показали, что собираются наращивать взаимовыгодное сотрудничество, комментирует руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.



- Один из показателей - совместная работа в рамках ОПЕК+. Обе страны делают все зависящее для сохранения стабильности на мировом нефтяном рынке и недопущения сценария апреля 2020 года, когда цены на нефть обвалились до рекордных минимумов. Также важно восстановить и поддерживать баланс между спросом и предложением. Вопреки заявлениям недружественных России стран, что сами справятся, с помощью других поставщиков или ВИЭ, такой сценарий в условиях разгона инфляции выглядит наивным, - уточняет эксперт.



По мнению аналитика, несмотря на санкции, Россия выглядит более надежно с точки зрения переговоров, в том числе на уровне первых лиц государств.



- Россия - надежный партнер, который никогда не нарушал условий сделок по поставкам энергоресурсов. А значит вкладываться в российские компании в условиях мировой нестабильности практически во всех отраслях имеет смысл. Поддержка российских энергокомпаний в условиях оттока инвестиционного капитала выглядит однозначной поддержкой со стороны правящей элиты саудитов, - резюмирует она.