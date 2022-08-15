КырПрокуратура выявила вывод огромных денег из ГП "Кыргызаэронавигация"

13:42 16.08.2022

16 августа 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



Транспортная прокуратура расследует уголовное дело по выводу денег из ГП "Кыргызаэронавигация". Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Дело возбудили по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" УК КР.



В Генпрокуратуре 24.kg информацию подтвердили.



"По версии следствия, при реорганизации структуры ГП "Кыргызаэронавигация" и подготовки отчета за I квартал 2022 года обнаружили, что на балансе за этот период отражена сумма в $180 тысяч как убыток от курсовой разницы. Выяснилось, что эти деньги вывели с банковского счета. То есть деньги обналичили через кассовый чек, но в кассу предприятия они не попали. Выяснилось, что таким же способом в 2019 году сняли с банковского счета $150 тысяч. Другую сумму - $190 тысяч - вывели наличными через кассу предприятия якобы на погашение кредита. В 2021 году списаны как курсовая разница $698,2 тысячи, в январе 2022-го сняли еще $180 тысяч. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - сообщили редакции.