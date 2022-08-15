Знаменитый памятник Аленке переехал и теперь установлен в городе Воронеж

14:08 16.08.2022

Знаменитый памятник Аленке заметили в Воронеже

Антон Валагин (Воронеж)



Знаменитый памятник Аленке из Нововоронежа вынырнул из небытия - теперь его установили на площадке рок-фестиваля "Чернозем" на окраине Воронежа.



