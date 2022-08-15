Кыргызстан. Муфтий Замир Ракиев передал женщинам-мусульманам платки от имени президента Садыра Жапарова

14:20 16.08.2022

Бишкек (АКИpress) – Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев передал женщинам-мусульманам платки от имени президента Садыра Жапарова.



Как сообщили в Духовном управлении мусульман, мероприятие прошло 15 августа в мечети имени имама Сарахси в Бишкеке.



В своей речи муфтий Ракиев призвал мужчин Кыргызстана уважать кыргызских женщин.



Он также рассказал об уроках и обучающих курсах, организуемых для женщин, и сообщил, что по субботам и воскресеньям женский учебный центр "Хадиджа" при муфтияте проводит специальные занятия.



В мероприятии также приняла участие замглавы Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана Гульназ Исаева.