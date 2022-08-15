 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Опубликован полный список жертв "кровавого января" в Казахстане
14:40 16.08.2022

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил количество погибших во время январских беспорядков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
С полным списком лиц, погибших во время январских событий, можно ознакомиться здесь.

В настоящее время правоохранительными органами расследуется свыше 200 уголовных дел по фактам гибели людей в период "трагического января". Допрошены более 10 тыс. граждан, которые могли быть возможными свидетелями. Во время январских событий погибли 238 граждан. Есть среди них преступники, есть и невинно погибшие. Мы детально разбираемся по каждому факту. На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам.
Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Он добавил, что в их числе 19 сотрудников силовых ведомств, которые погибли в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

По словам Килымжанова, указанные сотрудники были убиты, а некоторые просто растерзаны преступниками при исполнении служебных обязанностей по защите общественного порядка и государственных объектов.

Выполняя свой долг, работники правоохранительных органов гибли при массовых избиениях, в результате наезда транспортных средств или расстрела в упор, будучи при этом безоружными. Так, особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего подполковника Хаирова, участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего офицера осталась семья и двое несовершеннолетних детей.
Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Также он сообщил, что 92 лица погибли при совершении вооруженных нападений на здания акиматов, полиции, резиденции президента, телевышки, а также на магазины и иные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Тараз, Шымкент и Атырау.

Расследование также показало, что некоторые граждане, пренебрегая мерами безопасности, нарушая условия режима Чрезвычайного положения, находились в местах, где совершались вооруженные нападения. Необходимо отметить, что в тот период преступники, в основном, скрывались во дворах жилых домов, откуда внезапно совершали вооруженные нападения. В ходе проведения антитеррористической операции в результате перекрестного огня некоторые граждане получили огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью. Несколько граждан погибли при совершении мародерства и краж из различных объектов бизнеса.
Заместитель главы первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
Замглавы первой службы добавил, что следствием установлено, что в результате применения недозволенных методов допроса сотрудниками силовых органов скончалось 6 человек, подозреваемых в участии в массовых беспорядках.

Он заверил, что все факты тщательно расследуются специальными прокурорами, подозреваемыми признаны 15 силовиков, к ним применены различные меры пресечения.

Полный список погибших граждан во время январских событий мы разместим на ведомственном сайте Генеральной прокуратуры по завершению брифинга. Иные сведения об обстоятельствах гибели граждан согласно нормам уголовно-процессуального законодательства и с учетом мнений близких родственников погибших разглашению не подлежат.
Елдос Килымжанов

14 марта генеральный прокурор Берик Асылов сообщал, что 230 человек погибли во время январских событий, но все факты необходимо сначала изучить и после предоставить информацию.

5 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал предоставить полный список погибших во время январских событий.

Глава государства добавил, что все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, будут привлечены к ответственности. Расследование продолжается, экспертизы проводятся.

Айша Тулеубекова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660650000


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