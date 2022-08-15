Руины дружбы. На Иссык-Куле так и стоят заброшенными бывшие узбекские пансионаты

15:08 16.08.2022

Turmush - На южном побережье озера Иссык-Куль расположен пансионат "Бустон".



Пансионат - один из четырех объектов ("Золотые пески", "Рахат" и "Дилором"), которые были предметом юридических разбирательств между уполномоченными органами Кыргызстана и юридическими лицами Узбекистана.



Ранее пансионат назывался "Юбилейный". В 1976-ом году его строил завод "Ташсельмаш" (Узбекистан). Сейчас здание пансионата разрушено, территория заброшена.



Пансионат расположен вдоль автомобильной дороги Каракол - Боконбаево - Балыкчы, между селами Каджы-Сай и Тон, в 3 км от села Каджы-Сай.



В апреле 2016 года премьер-министр Темир Сариев подписывает о передаче в собственность Кыргызстана четырех пансионатов, которые использовались Узбекистаном.



Среди них - пансионат "Бустон", расположенный на территории Кун-Чыгышского айыльного аймака Тонского района общей площадью 10,65 га.



Фонду по управлению государственным имуществом тогда было поручено обеспечить проведение инвентаризации и оценки имущественного комплекса указанных объектов, сохранность и дальнейшую эксплуатацию, а Министерству внутренних дел совместно с полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области - оказать содействие при приеме пансионата в государственную собственность и обеспечить охрану.



В декабре 2017 года Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земельных участков, на которых расположены 4 пансионата в Иссык-Кульской области. Постановление подписывал премьер-министр Сапар Исаков.



Тогда озвучивалось, что земельный участок, закрепленный за объектом, остается в собственности Кыргызской Республики и будет переданы во временное пользование. Одновременно с этим узбекская сторона берет на себя обязательства по инвестированию средств в течение определенного времени с целью доведения объекта до уровня 3-х или 4-х звездочных отелей в соответствии со стандартами, применяемыми в Кыргызской Республике, по возможности с круглогодичным функционированием.



В сообщении сказано, что в период строительства, а также при дальнейшем функционировании узбекская сторона возьмет на себя обязательство, что не менее 80% рабочей силы будет задействовано из числа граждан Кыргызской Республики.



Прошло почти 5 лет - пансионат так и не восстановлен. На территории царит разруха.



На сегодняшний день в базе данных Министерства юстиции КР он значится как ОсОО "Пансионат "Бустон" АК Узпромстройбанк". Компания зарегистрирована 20 октября 2004 года, руководителем указан Тагаев Джиенбек Сайдуллаевич



Учредителем указан Узбекский акционерный коммерческий промышленно-строительный Банк (АК "Узпромстройбанк").