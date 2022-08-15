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Раскол в ОДКБ: Казахстан вооружает Украину
00:08 17.08.2022

Штаты озабочены тем фактом, что Киеву уже больше нечего передавать поскольку запасы вооружений советского образца заканчивается в арсеналах стран НАТО, некогда входивших в состав Варшавского договора. Поставки оружия западного образца на Украину требуют дополнительного обучения солдат ВСУ причем по большому списку военно-учетных специальностей.

Во-первых, на это требуются дополнительные немалые затраты и много времени. Во-вторых, у европейских стран слишком ограниченные возможности для проведения такой учебы из-за малого количества полигонов, а вывозить украинских солдат в США, похоже, совсем не рентабельно. Как бы то ни было, большое число солдат обучить воевать западным оружием в короткие сроки не получается. Поэтому Вашингтон предпочел заняться поисками новых источников, где можно приобрести вооружения и боеприпасы советского образца для Украины.

Внимание США сразу же было обращено на страны Центральной Азии и Азербайджан. Самым привлекательным оказался Казахстан. Во-первых, у него солидный арсенал, укомплектованный вооружением, техникой и боеприпасами нужного образца. Во-вторых, Казахстан входит в СНГ, ОДКБ, ЕАЗС и может пополнять свой арсенал всем необходимым из России. Кстати, украинские и американские спецслужбы попытались закупать все необходимое в самой России. Еще свежа в памяти попытка угона фронтового бомбардировщика ВКС РФ, которая, как известно, провалилась.

Что касается Казахстана. Эту республику давно и достаточно глубоко окучивает Британия. События начала января этого года – тоже дело рук британских спецслужб. Турция также имеет свои интересы в этой стране и активно сотрудничает с ней буквально по всем направлениям, включая военное. Они проводят совместные учения. Казахские офицеры обучаются в Турции, происходит обмен информацией и прочее. Короче Казахстан очень органично вписывается в концепцию Пантюркизма.

И, вот, в сети появилась информация о том, что Казахстан намерен продать Британии буксируемые гаубицы и боевые машины реактивной артиллерии, и, конечно же, боеприпасы к ним. Даже сумма сделки была названа - 6 952 000 долл.

Стоит сразу отметить, что и ранее Казахстан лихорадили скандалы, связанные с продажей военной техники и вооружений за рубеж. Еще в 2014-м и 2015-м годах сюда наведались коммивояжеры из чешской компании Real Trade Praha, ее сайт можно с легкостью найти в интернете, причем эта фирма не скрывает, что занимается торговлей оружием. Она то и заключила контракт на покупку в Казахстане партию 122-мм гаубиц Д-30 и 30 000 снарядов, а также 10 000 снарядов для танков Т-62, для кого предназначались эти "невинные" покупки догадаться не сложно. В августе 2021 года другая контора из Чехии STV Group заказала в Казахстане 385 минометов советского образца разных типов. Эти две сделки, хоть и получили известность, но не вызвали никакого резонанса. Берусь предположить, что были и другие поставки оружия и боеприпасов из Казахстана, которые через посредников оказались на Украине.

Скандальной стала закупка еще одной чешской фирмой ROBUS s.r.o более 500 единиц БМП-1, БМП-2 и неназваное количество РСЗО БМ-21 "Град". Продавцом выступила казахская компания "Казарнаулыэкспорт", в качестве перевозчика была нанята белорусская фирма "Нортроп". Но, груз тормознула российская таможня на границе, по идее этого не должно было произойти поскольку Москва и Нур-Султан являются одним таможенным пространством, как члены ЕАЗС. Однако это произошло и получило огласку. Казахская сторона попыталась от этого откреститься, заявив, что техника перемещалась исключительно в пределах территории республики. А информация о поставках вооружений на Украину была официально названа фейком. Ситуацию тогда спустили на тормозах. И все же осадок в отношениях Москвы и Нур-Султана, похоже - остался.

Но этим дело не закончилось, появились новые данные о продолжении военных поставок из Казахстана на Украину. А шила, как говориться, в мешке не утаишь. На этот раз попалась на крючок казахская фирма "Техноэкспорт", которая по контракту поставила иорданской компании Tsonka Albakri снаряды для 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц Д-20 и для РСЗО БМ-21 "Град". Эти боеприпасы закупались в интересах Вооруженных сил Британии. Совершенно очевидно, что им такой груз совершено не к чему, а пойдет он прямым путем на Украину.

Также появилась информация о переговорах на закупку 200 единиц БТР-4/БРТР-82А, боеприпасов к 120-мм минометам и ПТРК "Конкурс"". Кураторами этих действий были названы МИД Казахстана и военный атташе при после Британии в Нур-Султане. И вот на этом моменте стоит упомянуть, что документы на поставку всего вышеперечисленного в данном абзаце, каким-то странным образом оказались на столе шефа украинской военной разведки Кирилла Буданова. И эту информацию волшебным способом добыли украинские хакеры. Сразу возникает мысль, - а не вброс ли это. Преднамеренный информационный вброс западных спецслужб, предназначенный в первую очередь для Москвы, чтобы внести раскол в СНГ, ОДКБ, ЕАЗС, как говорится - пакетом.

Далее появилась информация о запросе к казахской фирме "Техноэкспорт" со стороны иорданского филиала британской фирмы Blue Water Supplies Co. Ltd на закупку все тех же бронетранспортеров БТР-82А. На этот раз проявилась некоторая странность – поскольку эта британская фирма занимается поставкой яхт и комплектующих к ним. А сделки, связанные с фирмой "Техноэкспорт" продолжились. У нее был сделан заказ, на этот раз турецкой компанией Taha savunma, на поставку старых советских бронемашин БТР-70 и БТР -80. Казахские власти отреагировали на эту информацию. На государственном портале stopfake.kz. было опубликовано опровержение следующего содержания: "Компания "Техноэкспорт" не обращалась за получением лицензии на экспорт оружия и военной техники, кроме того, данное юридическое лицо не имеет лицензии на подобную деятельность". Согласитесь, как все это звучит не очень убедительно, хотя вышеуказанный портал создан при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана.

Обращение в посольство Казахстана в Москве с соответствующим запросом осталось без ответа. Естественно, что редакцию "Антифашиста" заинтересовало мнение российских военных экспертов на этот счет. Ранее в сети появилась заметка, в которой сказано, что Алексей Леонков уверен с правдивости данных о поставке вооружений и боеприпасов Казахстаном через британских посредников на Украину. Другой военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал эту новость следующим образом: "К сожалению это может оказаться правдой, и мы даже не имеет понятия в каких объемах Казахстан продает вооружения и боеприпасы, на дружественность этой бывшей советской республики к сожалению рассчитывать не приходится, похоже, она взяла курс на отдаление от нас".

15 августа 22

Источник - donnov.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660684080


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