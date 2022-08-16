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Саудовская Аравия может потеснить Россию в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:13 17.08.2022

Королевство предлагает региону миллионные инвестиции

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.08.2022
Шавкат Мирзиеев объясняет гражданам, что стране нужны инвестиции.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17–18 августа посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом по приглашению короля Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда. Ташкент подготовил для саудовских бизнесменов инвестиционный пакет по ряду направлений: зеленая экономика, высокие технологии и цифровизация, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Саудовская Аравия преследует цель закрепиться в регионе Центральной Азии, которая представляет интерес различными торговыми и транзитными путями.

Визит президента Шавката Мирзиеева станет для него первым в Королевство Саудовской Аравии (КСА) за последние 30 лет. Тогда как главы соседних центральноазиатских стран довольно активно посещают королевство.

К примеру, месяц назад в Джидде – экономической столице Саудовской Аравии – побывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он получил не только многомиллионные инвестиции, но поддержку самого крупного государственного суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который изъявил желание работать с казахстанскими фондами "Самрук-Казына" и "НУХ Байтерек". Казахстанские эксперты назвали достигнутые договоренности шансом для Казахстана на получение понятных и интересных инвестиций, в которых так нуждается страна. Токаев, в свою очередь, пообещал долгосрочные поставки пшеницы, муки и масличных культур, которые ранее Саудовская Аравия покупала у Украины.

В Ташкенте также надеются привлечь саудовские капиталы в развитие ряда отраслей Узбекистана. Ожидается, что по итогам переговоров в Джидде будет подписан большой пакет экономических соглашений. Впрочем, бизнесмены КСА довольно успешно осваивают Узбекистан, особенно в сфере энергетики – общая стоимость проектов в этой отрасли составляет более 2,5 млрд долл. Саудовский фонд развития профинансировал 10 других проектов на сумму более 300 млн долл. С участием саудовского капитала в республике работают 36 совместных предприятий. В Ташкенте рассчитывают на развитие сотрудничества, увеличение товарооборота, тем более что условия и потенциал для этого есть. У Шавката Мирзиеева запланированы также переговоры с руководителями международных структур – Организации исламского сотрудничества и Исламского банка развития.

Немаловажной составляющей визита для глав государств мусульманских стран, если не основной, является посещение Мекки и Медины – главных исламских святынь. Для Токаева во время малого хаджа в Мекку открыли двери в Каабу (святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе Большой мечети Мекки). Это свидетельство особой чести. У Шавката Мирзиеева также запланирован хадж в Мекку и Медину.

Саудовская Аравия, удерживая статус покровителя исламской религии, уделяет этому вопросу повышенное внимание. После распада СССР в республиках с преимущественно мусульманским населением КСА на собственные средства строит мечети, школы, больницы – это ее "мягкая сила".

"Для Саудовской Аравии Центральная Азия – регион мусульманский, который имеет общую религиозную основу для сотрудничества. Эта тема всегда оставалась одной из самых активных и успешных в отношении региона с королевством. Строительство мечетей при участии саудовских инвесторов, хадж (посещение Мекки и Медины. – "НГ") являются важным инструментом взаимодействия политических контактов с руководством центральноазиатских государств", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Однако, по его мнению, важнее ответ на вопрос: может ли стать Саудовская Аравия альтернативным инвестором для стран Центральной Азии, тем более что королевство постепенно переориентируется с Запада на Восток.

"Начался процесс дистанцирования КСА от США и переход на более тесное сотрудничество с Китаем. Пример – продажа нефти Китаю за юани. Это существенный шаг, который показывает, что КСА в целом готова занимать достаточно сбалансированную позицию на международной арене. У центральноазиатских государств появилась новая возможность диверсифицировать свою внешнюю политику, не изменяя курса многовекторности. Тем более что особых геополитических противоречий у КСА с Китаем нет, соответственно нет рисков для более тесного сотрудничества, чего нельзя сказать о проектах, связанных с западными странами. Они всегда под пристальным вниманием и России, и Китая", – считает Притчин.

По его словам, в странах Центральной Азии заинтересованы в приходе саудовских инвесторов, потому что современные фонды КСА достаточно объемные и есть возможность вкладывать средства в производства. Другое дело, что не всегда странам региона удается сформировать пакеты инвестпроектов. Для Ташкента было бы интересным привлечь саудовские инвестиции в строительство транспортных маршрутов через Афганистан под предлогом того, что Узбекистан мог бы поставлять свою продукцию в КСА, при условии, что дороги будут доведены до портов Индийского океана.

"Для Туркменистана таких возможностей меньше, поскольку основные маршруты идут через Иран. Это и Лазуритовый коридор на Оман, и ряд других проектов. Но у стран Персидского залива отношения с Ираном не совсем благоприятные, поэтому и эти маршруты пока не востребованы. Однако ситуация может измениться, поскольку Эр-Рияд предпринимает усилия по налаживанию контактов с Тегераном, что в будущем благоприятно скажется на диверсификации поставок центральноазиатских товаров в КСА", – считает эксперт.

Станислав Притчин также напомнил, что туркменский газовый проект TAPI саудовцы рассматривают как конкурентный, поскольку планируемые рынки Пакистана и Индии – традиционные для саудовской нефти и газа. "На этом поле есть определенное противоречие, но на основе исламской близости и общего экономического пространства точки соприкосновения и совместные интересы есть", – полагает эксперт.

По его мнению, России – традиционному инвестору в Центральной Азии – вряд ли стоит беспокоиться, что КСА может ее потеснить в регионе. "Если фундаментально рассматривать накопленный пакет прямых инвестиций в региональные проекты, пакет совместных предприятий, рост торговли параллельного импорта, то с уверенностью можно сказать, что КСА полноценной заменой, несмотря на свои экономические ресурсы, стать не может – ни в силу географической удаленности, ни в силу предложений по инвестициям", – отметил Притчин.

Источник - НГ
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