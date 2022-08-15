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Активы Гульнары Каримовой в размере $131 млн вернут из Швейцарии в Узбекистан
00:19 17.08.2022

16 августа в Берне (Швейцария) подписано соглашения между Узбекистаном и Швейцарской Конфедерации "О способах возврата на благо населения Республики Узбекистан незаконно приобретенных активов, конфискованных на территории Швейцарской Конфедерации".

Как сообщила пресс-служба Минюста РУз, от имени Узбекистана соглашение подписал министр юстиции, а от имени Швейцарии – президент этой страны.

"Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией 131 млн долларов США народу Узбекистана, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой, и легализованных на территории Швейцарии", – говорится в сообщении.

В соответствии с документом, ключевыми принципами возврата незаконно приобретенных активов являются:

- открытость и прозрачность, открытая публикация информации касающейся реституции, для общественности;

- участие гражданского общества в данном процессе;

- конечное использование возвращенных средств в социальную сферу, в частности на образование и здравоохранение;

- поддержание постоянного, плодотворного и уважительного диалога по вопросам реституции между Узбекистаном и Швейцарией.

Возвращение активов будет проводится через много-партнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе много-партнерских трастовых фондов ООН. Фонд имеет следующую административно-организационную структуру с соответствующими функциями и полномочиями:

- стратегический комитет высокого уровня (по одному высокопоставленному представителю от Узбекистан и Швейцарии) – принимает решения стратегического характера о деятельности фонда;

- управляющий комитет (по одному представителю от Узбекистана, Швейцарии и ООН) – принимает решения полным консенсусом по операционной деятельности фонда, в том числе по рассмотрению и утверждению проектов.

Кроме того, в организационную структуру входит консультативный совет гражданского общества состоящий из представителей гражданского общества Узбекистана и Швейцарии, а также международных ННО, осуществляющий общественный контроль за деятельностью фонда, и который будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и без заработной платы.

Одобренные управляющим комитетом проекты будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной. Вся информация о реализованных и реализуемых проектах будет опубликована и доступна широкой общественности.

"Такая система позволит минимизировать коррупционные и иные риски, а также обеспечить прозрачность и подотчетность при расходовании средств", – отметити в Минюсте РУз.

Источник - CentralAsia
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