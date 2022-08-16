 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай и Индия ссорятся из-за Шри-Ланки. Москва - в нейтралитете, - В.Скосырев
00:28 17.08.2022

Москва хранит нейтралитет в конфликте вокруг Шри-Ланки
Индия обеспокоена ростом влияния КНР на островное государство

Владимир Скосырев
16.08.2022

Ланкийцы приветствовали китайский корабль в порту Хамбантота.
Китайское исследовательское судно Yuan Wang 5 пришвартовалось в порту Хамбантота (Шри-Ланка). Официально цель посещения – пополнить припасы. Но США и Индия опасаются, что визит корабля, способного следить за спутниками, положит начало созданию китайской военной базы. Ведь Китай – самый крупный кредитор Шри-Ланки. Пекин предоставил ей средства на строительство на юге острова порта. Коломбо не расплатился по долгу и в 2017 году был вынужден сдать его в аренду китайской компании на 99 лет. По сообщениям СМИ, Коломбо под нажимом Вашингтона и Дели притормозил прибытие корабля. Но местные жители его приветствовали.
Хотя Пекин этого не желал, но Yuan Wang 5 получил бесплатно рекламу в медиа многих стран. Согласно сообщению Reuters, Дели и Вашингтон протестовали против визита судна. В результате оно прибыло к месту назначения не 8 августа, как намечалось, а на восемь дней позже. Индийская пресса называет судно длиной 222,5 м шпионским кораблем двойного назначения. А Пентагон в своем последнем докладе о китайской военной мощи утверждает, что корабли класса Yuan Wang управляются силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Такие суда ведут мониторинг спутников, запусков баллистических ракет.

Однако МИД Индии опроверг сообщения о том, что оказывал нажим на Коломбо. Представитель МИДа Ариндам Багчи назвал их инсинуацией. Шри-Ланка, по его словам, – независимое государство и само принимает решения. А Washington Post утверждает, что против визита китайского судна лоббировали и американские чиновники. Сам по себе его визит неважен с точки зрения стратегии. Но этот вояж, как говорили американские официальные лица, создаст впечатление, что Шри-Ланка предоставляет особые права Китаю, своему главному кредитору, в тот момент, когда она переживает худший в истории экономический кризис.

МИД Китая не замедлил дать отпор недругам. Пекин призвал "соответствующие круги оценивать рационально морские научные исследования КНР и прекратить подрывать ее сотрудничество с Шри-Ланкой". В конце концов Коломбо признал, что провел консультации на высоком уровне с заинтересованными сторонами и дал разрешение на заход судна. Но оно не будет вести никаких исследований в водах страны.

И Китай, и Индия стремятся усилить свое влияние на остров. Индия предоставила ему больше помощи, чем любая другая страна в нынешнем году. Но опасается, что ее более мощный соперник Китай сможет, используя Хамбантота, перекрывать судоходные пути между Азией и Европой.

Москва установила дипломатические отношения с Коломбо еще в 1956 году. При участии СССР на острове были построены сталелитейный, шинный и завод строительных материалов. В постсоветский период Россия, как и Китай, поддерживала Шри-Ланку в ООН, когда Запад хотел осудить ее правительство за преступления, совершенные в ходе гражданской войны. В распоряжение армии Шри-Ланки поступали вертолеты, танки и БТР российского производства. Росло и число российских туристов, желающих побывать в стране сказочно живописных пейзажей.

О заинтересованности России в укреплении связей с Шри-Ланкой говорили участники дискуссионного клуба "Валдай". Как следует из подготовленного клубом обзора, это государство может стать одной из опор в повороте России на восток, в частности помочь укреплению ее роли в Южной Азии.

Насколько реальны такие расчеты на фоне массовых протестов, которые привели к свержению президента Готабая Раджапаксы и членов его клана, входивших в правительство? В беседе с "НГ" Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "Когда весной в ООН была поставлена на голосование антироссийская резолюция по поводу Украины, четыре страны Южной Азии – Шри-Ланка, Пакистан, Индия, Бангладеш – воздержались. В советское время у Москвы и Коломбо сложились дружеские связи. Премьер-министр Сиримаво Бандаранаике была, пожалуй, самым популярным после Индиры Ганди зарубежным лидером-женщиной у нас в стране. Но с тех пор связи несколько ослабли. Зато на острове возникла русская диаспора, насчитывающая, по-видимому, сотни людей. Это женщины, вышедшие замуж, бизнесмены, айтишники, работающие удаленно. Правда, платежную карту "Мир" в этой стране не принимают пока. Может быть, к туристическому сезону, который длится с конца октября по март, решат вопрос".

Что же касается конкуренции между Индией и Китаем, то Москва воздерживается от вмешательства в эту проблему, соблюдает, так сказать, нейтралитет, сказал эксперт.

Источник - НГ
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