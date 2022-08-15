Президентскую литературную премию учредят в Казахстане. Для лиц не старше 29-ти!

00:37 17.08.2022

Претендовать на нее смогут авторы от 18 до 29 лет



С 2023 года в РК будет учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов. Об этом в ходе встречи с населением Павлодарской области рассказал министр культуры и спорта Даурен Абаев, сообщает пресс-служба министерства. Претендовать на премию смогут авторы в возрасте от 18 до 29 лет.



Также министр рассказал о других проектах, реализуемых в области поддержки молодых литераторов.



"Мы инициировали новый проект "Жаңа қазақ әдебиеті", в рамках которого книги молодых авторов будут изданы тиражом в 3 тыс. экземпляров. Данная работа поможет развитию новой системы мышления молодого поколения, поддержит их творческий настрой и новаторские идеи. Кроме того, сейчас идет прием заявок на соискание первой национальной литературной премии "Айбоз", общий призовой фонд которой составляет 35 млн тенге. Таким образом мы создаем новые механизмы поддержки начинающих авторов, сильных талантов в прозе, поэзии и драматургии", - сказал Даурен Абаев.