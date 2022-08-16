Эрдоган нашел альтернативу американскому оборонпрому, - Игорь Субботин

00:38 17.08.2022

В Турции обдумывают ответ на возможный отказ США от продажи F-16

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



16 авг. 22



Если Эрдоган не купит истребители в США, то обратится к европейцам.

В Вашингтон прибыла турецкая военная делегация для нового раунда переговоров о поставках Анкаре истребителей четвертого поколения F-16. Несмотря на то что администрация президента Джозефа Байдена смотрит на идею модернизации авиапарка своего ближневосточного союзника по НАТО с одобрением, серьезные препятствия до настоящего момента создавал Конгресс, который пытался увязать военно-техническую помощь Турции с серьезными условиями. Президент Реджеп Тайип Эрдоган может обратиться к альтернативным поставщикам.

Начавшаяся поездка в США технической группы представителей турецкого Министерства обороны стала четвертым по счету раундом консультаций о самолетах. Некоторое время назад на фоне исключения из программы производства F-35 за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкара направила американской стороне запрос на поставку ей 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации уже стоящих у нее на вооружении машин. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс накануне подтвердил, что подобные переговоры ведутся, добавив, что в центре их внимания находится вопрос о том, чтобы Турция сохраняла совместимость с НАТО и современной военной техникой альянса.



В середине июля Палата представителей Конгресса попыталась максимально затруднить поставки Турции, одобрив поправку к оборонному бюджету, которая накладывает дополнительные требования на передачу республике F-16. В частности, инициатива запрещает исполнительной власти продавать Анкаре или выдавать ей лицензию на экспорт новых самолетов F-16, а также комплектующих для их модернизации до тех пор, пока Конгресс не получит со стороны Белого дома подтверждение, что такая сделка будет отвечать национальным интересам США. Кроме того, администрация Байдена должна будет поручиться, что F-16 не будут использоваться республикой "для повторяющихся неразрешенных полетов" над территорией соседней Греции.



Исполнительная власть США смотрит на необходимость модернизации турецкого авиапарка более лояльно. Так, в прошлом месяце Эрдоган заявил, что в ходе личного общения Байден "не ставил никаких условий" по Греции. "На состоявшейся у нас продолжительной встрече (в июне. – "НГ") мы говорили, что, будучи членами НАТО, должны уважать законы друг друга. Байден тогда сказал касательно вопроса F-16, что сделает все от него зависящее для реализации сделки", – проинформировал Эрдоган, добавив, что конгрессменов, находящихся в оппозиции продаже, не так уж и много.



Впрочем, в Анкаре на менее официальном уровне американской оборонной промышленности дают понять, что ей существуют альтернативы. Так, генерал в отставке Эрдоган Каракуш выдвинул предположение, что президент Турции обсуждал с коллегой Эмманюэлем Макроном вопрос о приобретении французских истребителей Rafale. По словам бывшего военачальника, если администрация Байдена будет вынуждена отклонить запрос Турции на продажу и модернизацию F-16, турецкая сторона может легко обратиться к другим производителям. Так или иначе, в Анкаре делают ставку на то, что подобного рода сделка – временный вариант: оборонпром республики развивает собственный проект истребителей пятого поколения TF-X.



Очень много предположений в последние годы циркулировало по поводу того, что Эрдоган на каком-то этапе трений с Западом может дать зеленый свет приобретению истребителей российского производства, для того чтобы компенсировать все потребности собственного авиапарка, однако этот сценарий, по-видимому, будет сопряжен с риском расширения против Анкары американских ограничительных мер на базе "Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA), а также все тем же вопросом об отсутствии оперативной совместимости с инфраструктурой Североатлантического альянса, на котором традиционно делают акцент американские официальные лица в дискуссии о качестве связей между Турцией и Западом. Сама готовность турецкой стороны обратиться к Франции выглядит особенно интересно, если учесть долгую конфронтацию двух стран-союзников по НАТО вокруг проблем Восточного Средиземноморья и личную пикировку Эрдогана и Макрона из-за выдвинутой Елисейским дворцом идеи "просвещенного ислама".



Как заявила "НГ" главный научный сотрудник ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Татьяна Зверева, Франция и Турция достаточно сильно отличаются друг от друга в политическом, торгово-экономическом, культурно-религиозном отношениях. "Между ними сохраняются разногласия. Тем не менее в основе внешней политики и той, и другой страны лежат национальные интересы, точнее – интерпретация, понимание этих интересов руководящими политическими элитами. Для Франции важно поддержать свой национальный сектор передовых технологий, включая ВПК, а также вновь заявить о своей особой роли в новых условиях", – подчеркнула эксперт.