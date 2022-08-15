Нас ждет жаркая осень: пройдут ли в стране выборы и станет ли Казахстан более антироссийским? - Данияр Ашимбаев

00:43 17.08.2022

Нас ждет жаркая осень: пройдут ли в стране выборы и станет ли Казахстан более антироссийским?

Д.Ашимбаев: Счетный комитет ставит острейшие вопросы, намного более острые, чем любые другие критики власти, но правительство на эту критику практически не реагирует. В лучшем случае – огрызается



Назгуль Абжекенова, caravan.kz, 15 августа



Отставка правительства, досрочные парламентские выборы, ухудшение социально-экономической обстановки, усиление внешнего давления на внутриполитическое пространство – в Казахстане ожидается жаркая осень, – прогнозирует известный политолог, автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр АШИМБАЕВ.



Кабмин не справляется

Прежде всего, считает эксперт, по текущему календарю нам предстоят дебаты по принятию конституционных и иных законов, которые проистекают из конституционной реформы.

– Недавно опубликованы проекты, касающиеся партийного, выборного и прочего законодательства, преобразования государственных институтов. И они уже вызвали – даже в отпускной сезон – жесткие дебаты. В частности, партия "Ак жол" представила альтернативную точку зрения по ряду законов. Многим НПО не нравятся нормы, по которым они отстраняются от электорального процесса. Так что обсуждение реформ, которое должно занять период с сентября по декабрь, будет одной из главных фишек сезона, – говорит Данияр Ашимбаев, добавляя, что в это же время минюст и правовой блок Администрации Президента работают достаточно пассивно.

Кроме того, анонсировано большое количество партийных проектов, и осенью они начнут активизироваться.

– Будут попытки наработать потенциальный электорат и создать давление на власть, добиться своей регистрации. И третье – вопрос экономики: инфляция растет, усилия правительства по борьбе с ней особого толка не дают. Все это будет провоцировать ухудшение социально-экономической обстановки. Поэтому осень в Казахстане будет достаточно жаркой, – полагает политолог.



Внешнее давление

Следует ожидать и усиления внешнего давления на внутриполитическое пространство, уверен собеседник "КАРАВАНА".

– Мы видим, что Запад в условиях нынешнего геополитического противостояния хотел бы видеть Казахстан более антироссийским и антикитайским. У России есть собственные взгляды на политическую ситуацию в нашей стране. Давление будет усиливаться. Какие шаги в этом контексте предпримет Президент, сказать сложно. Скорее всего, попытки сделать упор на дальнейшие политические реформы, в том числе оградить внутреннее пространство от внешнего влияния, – делится мнением эксперт.

Ашимбаев не исключает отставки правительства, поскольку кабинет Смаилова, по его оценке, не справляется с обязанностями.

– Но сильного премьера, способного изменить экономическую парадигму, у нас сейчас нет. Возможно, будет новый премьер – из Нового Казахстана, но из старой обоймы.

А поскольку альтернативной повестки мы не видим и коридор принятия решения становится все уже, то власть может оказаться в сложной ситуации – потребуются шаги, способные переключить общественное внимание с экономических проблем на политические и наоборот, – говорит эксперт.

Здесь, по мнению Ашимбаева, многое зависит от роли партии "Аманат", которая в сезон парламентских каникул и отпусков активно работала регионах, в частности, по возвращению пастбищных земель, снижая тем самым социальную напряженность.

А в начале следующего года Ашимбаев прогнозирует досрочные парламентские выборы в мажилис и маслихаты.

– С первого дня политического сезона, который начинается с выступления Президента на открытии осенней сессии парламента, Касым-Жомарту Токаеву важно захватить инициативу и держать ее в руках, по крайней мере, до следующей весны, – говорит политолог.



Продолжать реформу

Государству нужно продолжать реформу правоохранительного блока, играя на опережение, и одновременно принимать шаги, способные повысить авторитет и качество судебной системы, продолжает автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане".

– Ухудшение макроэкономических показателей, рост инфляции и сокращение финансовых ресурсов в стране будут объективно играть на руку ухудшению обстановки в части ситуации с криминалом. Это нужно понимать и признавать. Другое дело, что чисто правоохранительным инструментарием решить проблемы сложно, – отмечает собеседник.

К слову, в последние дни СМИ заполонили сообщения о криминальных разборках в разных точках страны. Кто-то даже называет эту ситуацию возвратом 90-х, а другие уверяют, что в этом смысле 90-е от нас никуда не уходили, просто приняли другие формы. Данияр Ашимбаев считает, что речь идет о локальных проявлениях.

– В 90-е, как я помню, были намного более жесткие моменты. Сейчас мы наблюдаем выход криминала на улицу, и январские события – тому подтверждение. Кроме того, идет распад прежней системы неформальных отношений – многие вопросы, которые решались втеневую, тем или иным путем, обострились, и возникает передел сфер влияния. А на фоне дефицита финансовых ресурсов борьба ожесточается. Здесь вопрос и к правоохранительным блокам, и к тому, насколько власть контролирует ситуацию в стране, – говорит политолог.

Деятельность силовых структур в стране не самая эффективная, констатирует политолог.

– КНБ провалил январский экзамен, и ситуация во многом была удержана коррумпированной неэффективной полицией. Но других силовиков нет. Немало критики вызывает и система правосудия, коррупционные скандалы доходили до Верховного суда. Даже если вместо судов будет использоваться генератор случайных чисел, возможно, коэффициент справедливых решений будет выше, нежели сейчас, – замечает Ашимбаев.



Бессмысленный фронт работ

На прошлой неделе премьер подписал постановление о ликвидации национального холдинга "Зерде". По мнению Данияра Ашимбаева, ни нацхолдинг, ни министерство цифрового развития не показали себя эффективными структурами.

– Министерство "съело" холдинг, но остались институты, деятельность которых станет предметом следующего рассмотрения. Вообще, когда госкомпания находится в ведении министерства или правительства, последнее использует ее для своих целей, влезает в ее коммерческую деятельность.

Возьмем тот же "Самрук", который периодически производит гигантские отчисления на строительство объектов в Туркестане, Нур-Султане, причем вопрос ценообразования и контроля качества является спорным.

В то же время, когда госкорпорации находятся отдельно от министерства, они сами себе придумывают гигантский бессмысленный фронт работ.

Здесь постоянно возникает необходимость нахождения адекватного компромисса, – подчеркивает эксперт.

С другой стороны, есть холдинги, к которым немало вопросов о необходимости их ликвидации. "Самрук" настолько закредитован, что его механическое упразднение приведет к тому, что долг ляжет на бюджет, продолжает политолог. В прошлом году Ашимбаев делал подсчет и выяснил: две трети активов "Самрука" находились в залогах по различным кредитным линиям.

– То есть на "цвете нашей экономики" висит огромная внешняя задолженность, а причины ее образования и адекватности государством замалчиваются. Счетный комитет ставит острейшие вопросы по этому поводу – намного более острые, чем любые другие критики власти, но правительство на эту критику практически не реагирует. В лучшем случае – огрызается. О многих проблемах госаудиторы кричат много десятилетий, тем не менее особых выводов нет.

Более того, если посмотреть недавно объявленную программу среднесрочного развития экономики, то мы видим, что и "Самрук", и "Байтерек" остаются, никаких изменений ситуации правительство не предполагает, – отмечает собеседник.

Единственный вариант улучшения статуса-кво Ашимбаев видит в повышении транспарентности работы и контроля качества принимаемых решений в госаппарате и квазигоссекторе.

– Почти во всех госкомпаниях сидит огромное количество иностранцев – англичане, американцы, но качество и эффективность принимаемых решений в квазигоссекторе по-прежнему остаются спорными.

В то же время недавно золото Казахстану на международных чемпионатах принесли бывшая россиянка и бывшая кенийка. Возможно, этот опыт нужно использовать в квазигоссекторе: вместо европейцев и американцев лучше приглашать более толковых менеджеров из других стран.

Но лучшим решением, на мой взгляд, было бы введение в совет директоров представителей общественности. Не чиновников, не абстрактных специалистов по корпоративному управлению, а представителей казахстанской общественности. Также нужно расширять парламентский контроль в сфере деятельности квазигоссектора, – считает Данияр Ашимбаев.