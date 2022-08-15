Водная отрасль в Казахстане: губит людей не пиво..., - Женис Байхожа

01:14 17.08.2022 Водная отрасль в Казахстане: кто ею руководит и есть ли в ней кадровый резерв?

Уже почти два месяца остается вакантной должность заместителя министра экологии и природопользования, отвечающего за водную отрасль. И это в самый сложный и ответственный вегетационный период, когда нужно оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением полива посевов сельскохозяйственных культур, рационального водопользования, массу других проблем. Нет достойной кандидатуры или же ищут человека, которого нужно трудоустроить?



В июне занимавший этот пост меньше полутора лет Серик Кожаниязов был направлен первым заместителем акима в родную для него Кызылординскую область. Казалось бы, с тех пор прошло достаточно времени, чтобы найти ему замену. Однако и сам глава ведомства, и те, кто курирует такого рода назначения, чего-то выжидают. Не выдержал даже патриарх отрасли 88-летний Нариман Кишакбаев, бывший многолетний министр мелиорации и водного хозяйства республики, – на одной из недавних встреч с коллегами он выразил недоумение по данному поводу.



Некоторые специалисты и ветераны-водники в продолжение этой темы выдвинули заслуживающую внимания инициативу. Сначала в качестве примера они привели введенную несколько месяцев назад законодательную норму, согласно которой теперь при назначении акимов областей и городов республиканского назначения президент страны предлагает на рассмотрение депутатов маслихатов не одну, как прежде, а не менее двух кандидатур. А затем призвали внедрить аналогичный механизм подбора кадров и применительно к руководящим чиновникам центральных органов исполнительной власти. Как это можно реализовать на практике?



Допустим, нужно подобрать кого-то на ту же должность вице-министра, отвечающего за водные ресурсы. Есть такой орган – Водный совет Казахстана, образованный по поручению главы государства в марте нынешнего года. В него входят премьер-министр, два его заместителя, руководители нескольких министерств, в том числе экологии и природопользования, а также заместитель главы КНБ и председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Так вот, этому совету профессиональное сообщество, в том числе региональные объединения водников (в целом ряде областей есть такие общественные организации), предлагает несколько кандидатур, которые, на его взгляд, в наибольшей степени соответствуют предъявляемым требованиям. Ведь кто, как не специалисты-практики, могут дать объективную оценку предыдущей деятельности, уровню компетентности и потенциалу того или иного претендента? Водный совет, рассмотрев предложенные кандидатуры, останавливает свой выбор на одной из них, после чего рекомендует ее правительству (половина состава которого заседает в этом совете) для назначения.



Такая процедура, во-первых, позволит охватить широкий круг претендентов, во-вторых, максимально учитывает мнение профессионального сообщества, с которым придется работать вице-министру, а в-третьих, отвечает духу концепций "слышащее государство" и "Жаңа Қазақстан". Кроме того, ее можно использовать при формировании кадрового резерва в целом.



Кто-то скажет: мол, это самое профессиональное сообщество при подборе кандидатур, скорее всего, ограничится кругом тех, кто работает или работал в отрасли. Ну а что в этом плохого? Ведь в таком случае потенциальному назначенцу не надо будет тратить месяцы на то, чтобы войти в курс дел, понять суть проблем, которые ему предстоит решать. Кроме того, раз его выдвинули специалисты, доверяющие ему, то он всегда может на них опереться и работать в активном взаимодействии с ними. И потом, та же водная отрасль, о которой идет речь, – весьма специфичная, требующая глубокого в нее погружения, соответствующего образования, накопленных годами знаний и компетенций. Людям со стороны очень трудно разобраться в ее нюансах.



Возможно, та плачевная (будет говорить без обиняков) ситуация, в которой она сейчас оказалась, вызвана в немалой степени и тем, что на протяжении многих лет ею руководили люди, прежде не имевшие к ней отношения. Например, вспомним, кто из вице-министров курировал водное хозяйство в последние годы.



Ерлан Нысанбаев – по образованию лесник, ранее никогда в водной отрасли не работавший. Сергей Громов, хотя и имеет диплом Джамбулского гидромелиоративно-строительного института, сразу после окончания вуза в 1981-м стал продвигаться сначала по комсомольской, а затем по партийной линии. Судя по его биографии, полученные им в ДГМСИ знания никак не были подкреплены практической деятельностью и почти за сорок лет наверняка забылись. Тем не менее, в 2019-м Громова назначили куратором всего водного хозяйства страны. Ставший его преемником Серик Кожаниязов имеет дипломы инженера-механика и экономиста, в отрасли тоже никогда не трудился. С ней он столкнулся только тогда, когда в 2014-м был назначен заместителем акима Кызылординской области, ответственным за сельское хозяйство.



А кто возглавлял Комитет по водным ресурсам? Последним профессионалом на этой должности был Анатолий Рябцев (в 2002-2009 годах). Позже комитетом руководил инженер-электрик по образованию Ислам Абишев, впоследствии осужденный по обвинению в коррупции, его сменил имеющий дипломы товароведа-коммерсанта, юриста и электроэнергетика Арман Турлубек. Оба они до своих назначений не были связаны с тем, что начинается со слова "гидро". Нынешний председатель Нурлан Алдамжаров окончил профильный вуз – Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ), но, судя по биографии, в водной отрасли трудился немного.



Теперь сравните. Шавкат Хамраев, нынешний министр водного хозяйства Узбекистана, получив диплом ТИИИМСХ, работал простым инженером-гидротехником, главным инженером райводхоза, заместителем начальника облводхоза, первым заместителем начальника бассейнового управления, начальником главного управления водных ресурсов Минсельхоза. Словом, прошел все ступени профессионального и служебного роста именно в водной отрасли. Из четырех его заместителей трое - Азимжан Назаров, Рустам Каршиев и Вахиджон Ахмаджонов - тоже окончили ТИИИМСХ. И только Дилшоджон Ходжиахмедов по специальности инженер-строитель, но он и курирует вопросы капитального строительства. Какой подход к подбору кадров более предпочтителен и оптимален – узбекский или казахстанский? Судя по состоянию водного хозяйства в двух странах, ответ выглядит очевидным.



Проблема еще и в том, что у нас крайне неудовлетворительно обстоит с подготовкой специалистов для отрасли. Если в Узбекистане сохранили профильный вуз, то у нас в 1990-х на волне бездумной оптимизации закрыли и ДГМСИ, и его филиал в Кызылорде. Да, есть университеты, где обучают студентов по общей специальности "водные ресурсы", но ведь стране нужны конкретно гидротехники, гидромелиораторы, специалисты по гидротехническим сооружениям и т.д. Между тем, в том же ТИИИМСХ, где работают семь факультетов, всех их готовят.



Или вот: как отмечал несколько месяцев назад в интервью нашему изданию бывший первый проректор ДГМСИ, а впоследствии директор Казахского НИИ водного хозяйства Сагит Ибатуллин, у нас весь цикл обучения по программам бакалавриата включает 6930 часов – почти в полтора раза меньше, чем в ТИИИМСХ. А разница в количестве времени, отводимого на производственную практику, еще более внушительная: в Узбекистане – 1100 часов, в Казахстане – лишь – 180.



Иными словами, и по количественным, и по качественным параметрам подготовки водников мы значительно проигрываем соседям. Откуда в таких условиях взяться квалифицированным специалистам, как формировать кадровый резерв, в том числе и для последующего выдвижения на руководящие должности?



Один только пример. Сегодня, когда все более обостряется дефицит водных ресурсов, особо актуальным становится вопрос их рационального использования. В развитых странах ее успешно решают за счет цифровизации, автоматизации управления, измерения и контроля. Два года назад тогдашний министр экологии Магзум Мирзагалиев доложил главе государства о завершении пилотного проекта по цифровизации, который был реализован на одном из каналов в Мактааральском районе, и о его положительных результатах: мол, достигнута значительная экономия поливной воды. Но если пилотный проект оказался успешным, то надо, не затягивая, начать его повсеместно "тиражировать" - не так ли?



Совсем недавно, 6 августа, в цикле "Отдел журналистских расследований" на телеканале "Хабар" была показана телепередача, которая так и называлась "Цифровизация водной отрасли". Ее автор проехал вдоль русла Сырдарьи, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. И увидел удручающую картину. Чтобы соотнести ее с тем, что говорил и обещал два года назад министр, он пригласил в студию представителей Минэкологии. Но там отказались, сославшись на то, что специалист, отвечающий за цифровизацию, находится в командировке. Журналист задался резонным вопросом: неужели в ведомстве лишь один человек компетентен в этих вопросах? Не прислали никого и из РГП "Казводхоз" - видимо, нечего сказать. В итоге разговор не состоялся. Вот такой, с позволения сказать, уровень профессионализма.



…Вода – одна из главных составляющих всей экономики. Она используется и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в жилищно-коммунальной сфере, и в энергетике… Трудно переоценить ее значение и в плане создания для населения достойных условий жизни, формирования экологически здоровой среды обитания. Поэтому грамотное и эффективное использование водных ресурсов является одной из важнейших государственных задач, решить которую можно лишь при наличии квалифицированных и ответственных кадров.



Автор статьи: Женис Байхожа

15 авг. 22 Источник - qmonitor.kz

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