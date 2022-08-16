Центральная Азия: к Америке лицом, а к России задом? - Ирина Джорбенадзе

01:21 17.08.2022 16 августа 2022,



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В то время как РФ обеспечивает безопасность региона, Таджикистан предоставляет США свою территорию для учений. Москва и Пекин пока молчат.



В учениях в Таджикистане принимают участие как США, так и еще две страны ОДКБ.



Интересные процессы происходят в Центральной Азии. Конечно, мало кто верил в то, что США "уступили" России право первенства в этом регионе, а уж тем более, что они из него ушли с концами после своего бегства из Афганистана. Но ожидать, что в столь напряженное время в инициированных Вашингтоном военных учениях в Таджикистане примут участие члены ОДКБ - то есть сама РТ, Киргизия, Казахстан, а также не входящие в блок Узбекистан, Пакистан и Монголия, было бы явным нонсенсом. Однако факт остается фактом: 10 августа в учебном центре РТ "Фахрабад" стартовали военные маневры "Региональное сотрудничество - 2022". Завершатся они 20-го.



Выступая на открытии учений, посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм выразил уверенность в том, что маневры "внесут важный вклад в поиск мирных решений региональных и глобальных проблем", а также послужит расширению обмена информацией и развитию сотрудничества в сфере безопасности. Региональное сотрудничество-2022 - одно из крупнейших военных учений США с участием стран Центральной и Южной Азии. Оно предоставляет нам уникальную возможность укрепить связи с нашими партнерами в регионе", - сказал дипломат.



Посольство США в Душанбе распространило заявление, в соответствии с которым "Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях". Сообщается также, что (в качестве бонуса?) американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые операции в учебном центре "Фахрабад".



Понятно, что подобные учения спонтанными быть не могут, а продуманы заблаговременно и обстоятельно: командующий Центральным командованием США Майкл Курилла находился в июне в Душанбе и, помимо президента Таджикистана Эмомали Рахмона, встретился с министром обороны Шерали Мирзо. Вашингтон, среди прочего, в ходе этой встречи озаботился, чем же еще он может помочь Таджикистану по части усиления безопасности границ и вообще местной армии.



Заметим, что за последние 30 лет американцы предоставили Таджикистану $330 млн для обеспечения его безопасности. Сумма для них не разорительная, во всяком случае, ее трудно сопоставить с той, в какую России влетает безопасность РТ и всей Центральной Азии. А, по сути, и собственная - с центральноазиатского направления.



Учения, инициированные Вашингтоном с участием государств, входящих в антагонистичный им блок - ОДКБ, вызывает множество вопросов. Первый: как они вообще могли состояться, тем более в столь напряженное, для российско-американских и китайско-американских отношений, время. К тому же, на территории страны, имеющей большие неприятности с соседним Афганистаном, а также под носом у крупнейшей, за рубежом, военной базы РФ, обеспечивающей безопасность ЦА.



Вероятно, Рахмон, довольно бездарно проводящий политику "многовекторности", оправданной, к примеру, для Узбекистана с его выверенной стратегией и тактикой, но безосновательной для Таджикистана, решил подчеркнуть "самостоятельность" своей страны, ее полную нелояльность (на всякий "пожарный" случай) к приходу к власти в Афганистане запрещенного в России и других странах движения "Талибан". И, не исключено, в надежде, под угрозой вхождения в ЦА американцев, "выбить" из России и ОДКБ больше, чем они дают Душанбе сейчас.



Но многовекторность бывает весьма опасной для стран типа Таджикистана, не имеющего ни ресурсных, ни экономических, ни коммуникационных и иных возможностей, соответственно, лишенных политического влияния хотя бы в масштабе региона. В таких странах многовекторность обычно заканчивается революцией, чего, судя по внутриполитической обстановке в РТ, репрессиям, арестам, словом, "охоте на ведьм", опасается Рахмон. Но почему он не озабочен возможностью испортить отношения с Россией, Китаем, и критически накалить их с Афганистаном, крайне недовольным проведением американцами учений в Таджикистане?



В принципе, с таким же вопросом можно обратиться и к другим участникам ОДКБ - Киргизии и Казахстану, принявшим участие в американских маневрах. Возможно, они не отклонили приглашение из "вежливости" и соображений пресловутой "многовекторности", но в Москве и в Пекине это может быть расценено как взятие ими курса на отчаливание от России и Китая. И тут возникает второй вопрос: уж не от ОДКБ ли? Если это так, то как реагировать России и Белоруссии (об Армении умолчим)? И, кстати, Шанхайской организации сотрудничества, в известной степени - тоже.



Опять же - если это так - на кого рассчитывают государства региона в контексте защиты своей безопасности. Понятно, что американцы физически этого делать не будут, значит, решать вопрос придется России, которой, после звоночка с маневрами, способными вызвать ответную реакцию Афганистана (о нем еще будет сказано), стоит, наверно, пересмотреть свои отношения с партнерами по ОДКБ, а Китаю - по ШОС.



Говоря прямо, обе эти организации либо проглядели столь негативную возможность развития событий, либо она, что видится несколько диким, однако не вовсе нереальным, была согласована с Москвой и, не исключено, с Пекином. Ведь произошло-то почти невероятное: в то время как российская база в Таджикистане защищает стабильность и суверенитет республики, во многом зависящей и от Китая, вотчина Рахмона идет на прямое сближение с США, откровенно и остро противостоящих Москве с Пекином.



Но, возможно, "таджикский прецедент" может оказаться не только полезным, но и согласованным с Россией. Соответствующую версию в беседе с NEWS.ru выдвинул руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, у России с Таджикистаном налажен серьезный канал взаимного доверительного общения, и "по линии ОДКБ у нас влияние на Таджикистан более сильное, чем у США по линии учений. … Американские военные …. улетят, а регион останется под нашим контролем. Вопросы у нас больше вызывают другие партнеры: Казахстан и Киргизия. Там американского влияния гораздо больше".



Вообще же, убежден Михайлов, учения США в РТ способны принести определенную пользу как Москве, так и Душанбе: "В Таджикистане у нас 201-я военная база, у которой есть свои глаза и уши. Не исключено, что Душанбе проводит с американцами маневры с тайного согласия Москвы, а мы внимательно наблюдаем за американским военно-техническим потенциалом, за действиями их разведки", - сказал он. По словам Михайлова, свою пользу от военных учений с США получит и Таджикистан, поскольку он пытается обезопасить себя от террористических группировок на севере Афганистана, некоторые из которых контролируются США.



Центральная Азия: вместе не получается, врозь невозможно

Ему, однако, возражает военный аналитик Александр Жилин, назвавший учения США в Таджикистане попыткой вбить колоссальный клин между странами ОДКБ. "Мы, конечно, сделаем вид, что ничего страшного не произошло", - сказал он. Но, "январский пример Казахстана стал психологическим „спускным крючком" - той зависимости, которая была от России, а, значит, от руководства ОДКБ, уже нет".



То есть партнеры по организации не скрывают своего намерения проводить самостоятельную внешнюю политику, и серьезные российские вливания в ОДКБ не сделали ее монолитной. "Осуждать за это партнеров нельзя - эти страны, как и многие другие в мире, ищут, к кому можно приткнуться, кто предложит более выгодные условия, - говорит Жилин. - В данном случае Душанбе отношения с Москвой обрывать не намерен, но союзнический характер они уже теряют, превращаясь в коммерческие, а это значит - любой намек Запада на вторичные санкции может уменьшить эти отношения до минимума".



Похоже на то, что Таджикистан, как и другие страны региона, действительно хотел бы снизить уровень отношений с Россией (ведь она сегодня "токсична" как никогда прежде) до минимума, но именно "коммерция", как в случае с Москвой, так и с Пекином, а также афганский фактор вряд ли позволят им это сделать. Россия, Узбекистан, другие государства ЦА - но только не Таджикистан! - сумели найти с Афганистаном точки соприкосновения, в то время как Душанбе только и делает, что ссорится с талибами, явно не домысливая значения американских учений для Кабула, рассматривающего их как вызов со стороны РТ и ее участие в антиафганском блоке.



Напомним, недавно один из высокопоставленных военных командиров движения "Талибан" - Мулла Мохаммад Джан Хамзе - заявил, что если Душанбе не прекратит вмешиваться во внутренние дела Кабула, талибы могут захватить его за неделю. С оговоркой: "Если Россия не будет стоять за спиной Таджикистана". Последний, конечно, понимает, что стоять она будет - хотя бы из соображений собственной безопасности и сохранения влияния в регионе. Но какой ценой?



Преимущества России в контексте Афганистана - налицо, и вряд ли их можно сравнить с возможностями США на текущий момент. Душанбе следовало бы воспользоваться этим, но его, скорее, прельщает эфемерное, нежели реальное. Между тем "журавль в небе" не так безобиден, как кажется. С высоты своего "полета" он пытается найти в Таджикистане, как слабом звене, точку опоры (отчего не базу, в которой ему прежде было отказано другими государствами ЦА, или "подходящие элиты"?), и в итоге дестабилизировать ситуацию в самой РТ, с проникновением вглубь всего региона; не допустить никакого конструктивизма России и Китая в контексте налаживания отношений с нынешней властью Афганистана.



Словом, не принимая новые реалии Кабула и, соответственно, расклад сил вокруг него, Таджикистан все больше обостряет отношения с талибами, ставя под удар не только себя, но все республики региона и Россию - это как минимум. И если завтра на афгано-таджикской границе или в приграничных районах РТ ситуация взорвется, причем не без помощи этнических таджиков, проживающих, в том числе, в Афганистане, ничего удивительного в этом не будет.



На крики "Караул!" из Душанбе американцы явно не прилетят - Рахмон "позовет русских". Или они придут сами. В очень неподходящий для себя момент и с неясным исходом.



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660688460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Нас ждет жаркая осень: пройдут ли в стране выборы и станет ли Казахстан более антироссийским?

- Подведены итоги государственного аудита эффективности реализации мер по обеспечению южного региона водными ресурсами

- Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области осужден за мошенничество

- О ликвидации оружейного цеха

- Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность 3-х подпольных цеха по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Главной мечети столицы

- Алихан Смаилов поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста

