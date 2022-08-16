Один маленький Давид и много больших Голиафов. Новая битва за Афганистан?

08:02 17.08.2022

Экс-президент Афганистана продолжает свою борьбу за страну

16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Аннотация

В Афганистане существуют огромные пласты реализованных и нереализованных закрытых и открытых договоренностей между различными игроками и политическими силами. Будущее этой страны так и остается пока неопределенным.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 16 августа 2022, 16:40 - REGNUM В годовщину вывода американских войск из Афганистана экс-президент этой страны Ашраф Гани дал интервью американскому телеканалу CNN. Оно привлекло внимание потому, что Гани внес некоторые важные нюансы в причины его бегства из Кабула. По его словам, главной причиной его отъезда из Афганистана был "не страх за свою жизнь, а желание не дать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова унизить президента страны и заставить его подписать документы, подтверждающие легитимность правительства "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Выходит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или их какая-то определенная фракция готовили вместе с американцами сценарий "легитимной" передачи власти в стране. По косвенным признакам можно говорить о том, что "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывался от штурма Кабула, принимал американский проект формирования так называемого коалиционного правительства с участием различных политических сил. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обещали, что не будут использовать афганскую территорию для действий, угрожающих безопасности США и их союзников. Что касается Гани, то ему гарантировалась личная безопасность. При этом в случае практической реализации такого сценария вывод американских войск из Афганистана мог бы выглядеть иначе, чем произошло на самом деле, когда начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий, сотрудников компаний, иностранных военных, а Гани мог бы в перспективе оказаться в США, а не бежать в Объединенные Арабские Эмираты.



Заявления высокопоставленных американских чиновников свидетельствуют, что Гани первоначально принял этот проект. Как заявлял спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, "Вашингтон за несколько часов до захвата Кабула смог уговорить "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не входить в город в течение двух недель, однако это соглашение было сорвано бегством бывшего президента". По его же словам, "никто из американской администрации на тот момент не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну". Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Tolo News также говорил, что для него "стало неожиданным бегство из Афганистана президента Гани, и мы определенно не делали ничего, чтобы содействовать этому". После этого Госдепартамент США заявил, что "больше не считает бежавшего из Афганистана президента Гани существенной политической фигурой в этой стране", сжигая таким образом для него мосты для отступления в Вашингтон.



РЕКЛАМА

События в Кабуле того времени не скоро станут достоянием гласности. Существуют огромные пласты реализованных и нереализованных закрытых и открытых договоренностей между различными игроками и политическими силами. Лица из ближайшего окружения Гани заявляют, что он параллельно с американцами вел секретные переговоры с какими-то талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью заключить мирное соглашение о передаче власти. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай говорил о том, что в условиях "временного вакуума власти он, а также председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр сформировали совет, целью которого было не допустить хаоса, страданий народа и управлять мирным транзитом власти". Но в этой схеме что-то не сработало. В итоге захват Кабула "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался стремительным и бескровным.



Сейчас проблема в другом. Ранее Гани в интервью западным изданиям говорил о возможности своего возвращения в Кабул. В свою очередь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намекали о негласных контактах с экс-президентом с целью заключить какое-то новое соглашение. Причем к этому процессу были подключены некоторые афганские и американские политики. Но интервью Гани телеканалу CNN демонстрирует, что он пошел на разрыв с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В недавнем интервью индийскому телеканалу ABN бывший президент заявил, что "считает себя президентом в соответствии с Конституцией и пока народ Афганистана на законных основаниях не изберет кого-то другого". Это новый сюжет в афганском ребусе, решение которого еще только предстоит найти. Битва за Афганистан продолжается.



16 августа 2022

Станислав Тарасов

-------------------------------



Один маленький Давид и много больших Голиафов. Новая битва за Афганистан?



Обозреватель ИА REGNUM Станислав Тарасов вновь смотрит на Восток. На этот раз суровый и проницательный взгляд его обращен на Афганистан.



Статья "Экс-президент Афганистана продолжает свою борьбу за страну" (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3671641.html) доносит читателям следующее: борьба за Афганистан, несмотря на, казалось бы, первенство талибов, еще не закончена. И возмутителем спокойствия стал экс-президент Ашраф Гани. В годовщину вывода американских войск из Афганистана он дал весьма любопытное интервью американскому телеканалу CNN.



Итак, согласно первоначальным договоренностям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны были обеспечить безопасность самому Гани, не угрожать национальным интересам США, но… что-то пошло не так. К тому же катастрофическим стал поток беженцев из Афганистана. В то же время никто из американской администрации не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну. При этом Гани, в обход американцев, сам вел секретные переговоры с талибами. Однако после он пошел против них.



В общем, ситуация закрутилась лихо. Чего ждать? Гани идет на открытый конфликт с талибами и попытается отвоевать власть. Значит, битва за Афганистан только начинается. Для России, как мы помним, этот регион крайне важен. Так что будем следить внимательно.



17 августа 2022

Виктор Аверин