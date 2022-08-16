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Удар в челюсть ногой быстро заставит США одуматься: Пекин не будет особо церемониться с Вашингтоном, - Иван Рыбин
08:15 17.08.2022

Удар в челюсть ногой быстро заставит США одуматься: Пекин не будет особо церемониться с Вашингтоном
Америка хочет взорвать Китай по национальному признаку
Иван Рыбин
16 авг. 22

Правящие круги США пытаются расколоть китайское общество, очередной точкой воздействия стал Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР. Продукция предприятий из этого региона попала под запрет на ввоз в США, но на этом янкесы, судя по всему, не остановятся. Есть все признаки того, что у Вашингтона появилось желание повторить сценарий 1991 года с СССР.

Согласно информации агентства Bloomberg, американская таможня "задержала" комплектующие для производства солнечных панелей, произведенные в СУАР. Власти Штатов начали применять новый документ, впрочем, уже не такой и новый.

23 декабря 2021 года Джо Байден подписал закон, "О предотвращении принудительного труда уйгуров в СУАР", который вводит ограничения на импорт товаров из данного региона, а также предусматривает "санкции" в отношении физических лиц и организаций.

Любопытно, что до 21 июня 2022 года документ не подписывали, он как бы был, но не вступил в силу. И вот, в разгар кризиса вокруг Тайваня, американский президент окончательно "подмахнул" бумажку.

Что тут же вызвало недовольство Пекина.

"Китай выражает протест США и будет решительно защищать законные интересы своих предприятий и граждан. Так называемый принудительный труд в Синьцзяне изначально был вопиющей ложью, состряпанной антикитайскими силами в целях очернения КНР. США попытались использовать так называемую правовую форму, чтобы искусственно создать вынужденную безработицу в Синьцзяне. Это в полной мере обнажило гегемонистскую сущность Штатов, которые под прикрытием прав человека нарушают права человека", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По сути, налицо откровенное вмешательство во внутренние дела другого государства, причем наглое. С совершенно однозначными целями, а именно "поразжигать", в данном случае - национальную рознь. Ведь в том случае, если продукция из СУАР не будут пользоваться спросом, там может начаться безработица и, как следствие, "рост социальной напряженности". Особенно если этому поспособствовать.

Попытки раскрутить уйгурскую тему предпринимались штатниками и ранее, однако особо успеха они не имели. Экономика в автономном районе развивается ударными темпами, народ при деле, посему людям и не до глупостей. Раздувать пламя национализма как-то не удавалось, поэтому и решили ударить по промышленности. Чтобы потом, если получится, вернуться к "национальному вопросу".

Для кого-то, наверное, будет открытием, что никаких таких среднестатистических "китайцев" не существует. Есть масса различных народов, причем даже как бы основные "ханьцы" тоже не являются моноэтносом. Все сложно, даже сложней, чем в РФ.

А в уйгурском крае еще сложней. Единых "уйгуров" как таковых тоже нет, есть уйгуры желтые - они же монголы, - а есть белые, которые от нас и вовсе не отличаются. Имеется и народ тюркского типа - тоже как бы уйгуры - плюс куча всяких иных национальностей. Включая казахов, киргизов, маньчжуров, монголов, и так далее.

Край очень загадочный. В начале ХХ века основоположник жанра мистической фантастики американец Абрахам Меррит написал роман "Обитатели миража", в которой фигурировали древние "истинные уйгуры" - светловолосые голубоглазые высокие люди нордического типажа. Информация соответствует действительности, фантаст тут не соврал. Таковые там есть и поныне, но уже мало, хотя европейские лица в регионе встречаются часто. Что это было, когда и почему - разбираться историкам и этнографам. Сейчас это территория КНР.

Любопытно, но в начале 1941 года уйгуры просились в СССР, однако им отказали. О плане "Барбаросса" в нашей стране знали с самого его появления, то есть с декабря 1940-го, то есть было как-то не до того. А потом Советский Союз помогал Мао Цзэдуну, и вскоре образовался СУАР в составе КНР.

Арестом китайской собственности янкесы не ограничились, введены и персональные санкции против представителей администрации района.

Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне, которые, как сообщается, включают массовые необоснованные задержания и жестокое физическое насилие, помимо других серьезных злоупотреблений, направленных против уйгуров - тюркского мусульманского населения, коренного в Синьцзяне, и других этнических меньшинств в регионе", - говорится сообщении в Госдепа.

На счет коренных тюрков это, конечно, сильно, а иных уйгуров в Вашингтоне, похоже, даже не знают. Но в целом все, как всегда. Осталось добавить сюда еще и права сексменьшинств, но с таковыми в СУАР, видимо, напряженка. Да и мусульман там, действительно, хватает, а они как-то очень недружелюбны к педерастам и прочим извращенцам. Причем во всех странах мира.

Чем ответит Пекин на столь недружественный шаг пока непонятно, но ответит - это факт. Пока же начали страдать сами американцы, газета The Wall Street Journal уже сообщила, что производители солнечных панелей в США начали испытывать трудности из-за реализации данного закона. И какие еще товары попадут под "санкции" непонятно. Плюс китайцы могут сами что-то перекрыть, дабы в Вашингтоне тоже призадумались. Если есть чем.

Судя по ситуации вокруг Тайваня, в Штатах закусили удила и полностью уверовали в свою безнаказанность. Запуск уйгурского проекта говорит о том, что в Вашингтоне окончательно потеряли берега и готовы на любое обострение международной напряженности. К сожалению, поводы для оптимизма у штатников есть, спецоперация на Украине явно забуксовала, и у американцев появилась надежда, что и с Китаем получится нечто подобное.

Вслед за Нэнси Пелосина на Тайвань прибыла делегация представителей Конгресса, пять человек от правящей демократической партии. Янкесы встретились с президентом анклава и снова пообещали ему помощь. Готовится также визит представителей Европарламента. В ответ Китай проведет военные учения вблизи острова.

"Главной проблемой американских политиков становится как раз абсолютное непонимание политики Китая. Качество понимания Китая Соединенными Штатами довольно невысокое, за редким исключением. В том числе, и американские сенаторы - не большие специалисты по Китаю. Им кажется, что с Китаем можно поступать так же, как, например, с Россией. То есть окружать постоянно санкциями, и Китай промолчит. А если не промолчит, то начнет войну с Тайванем. Но Китай устроен по-другому и по-другому отвечает. Пекину не нужна никакая локальная победа над Тайванем, ему нужна глобальная победа над США", - считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Глобальной победой, в первую очередь, может стать отказ от доллара США. Да, Америка пока является главным рынком для КНР, а китайцы держат второй по величине пакет облигаций госдолга Штатов. Но тут есть нюансы. Во-первых, главный рынок - это 17% экспорта КНР, очень много, но совсем не критично. Причем есть ряд позиций, которые американцы все равно будут покупать, так как без вариантов. Вышеописанная ситуация с комплектующими для солнечных батарей тому пример. Поэтому если Поднебесной удастся сделать революцию в мировых финансах, то штатникам придется искать юани. Найдут, деваться-то некуда.

Что же касается госдолга, то сбросить все американские treasuries у китайцев все равно не получится, и там это понимают. Да, потихоньку от бумаг избавляются, но уж больно много их на балансе у страны. И чем-то явно придется пожертвовать.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации - дело неблагодарное, мы тоже не особо знаем Китай. Но ответ точно будет. Янкесы пытаются обложить Поднебесную со всех сторон, а руководство страны там довольно решительное, приятно посмотреть.

Источник - svpressa.ru
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