 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазАкиматы перестанут отлавливать собак и кошек
08:48 17.08.2022

Николай ИВАЩЕНКО

Функции по отлову и умерщвлению бродячих животных заберут у акиматов и передадут Комитету ветеринарного контроля.

Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем КУРМАНОВ, передает Экспресс К. По его словам, анализ установил, что сейчас ветеринарные работники акиматов выполняют несвойственные им функции.

"Будет проработано исключение несвойственных функций, которые осуществляют ветеринарные специалисты акиматов. Это отлов и умерщвление бродячих собак и кошек. Во многих акиматах это сейчас делают через аутсорсинг, посредством частных компаний", - отметил чиновник на брифинге в СЦК.

В рамках реформы предполагается такие функции передать Комитету ветеринарного контроля.

Также специалисты комитета будут ответственны за обследование эпизоотических очагов, выдачу актов эпизоотического обследования, деление территорий на зоны, установление и снятие карантина, а также прием от физических лиц уведомлений о начале либо завершении работы в сфере ветеринарии.

Источник - exk.kz
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