 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европа легализует наркотики. "Право на опьянение" как европейская ценность?
09:10 17.08.2022

В Германии вновь обострились споры по поводу легализации наркотиков. Одним из главных поборников легализации зелья является партия зеленых. Вопрос о том, чтобы сделать употребление наркотиков легальным, входит даже в коалиционный договор федерального правительства (коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов). За легализацию выступает и министр здравоохранения Карл Лаутербах. А в столице Германии зеленые хотят уже не только легализовать каннабис, но и декриминализировать "жесткие" наркотики (кокаин, экстази, амфетамины).

"Право на опьянение должно быть естественным в таком городе свободы, как Берлин, даже если это противоречит менталитету баварской деревенской полиции", - заявил председатель фракции зеленых Вернер Граф незадолго до так называемого Парада конопли в Берлине. Его партия предлагает прекратить уголовные дела, заведенные по поводу хранения небольших количеств тяжелых наркотиков, как это практикуется при хранении марихуаны и каннабиса. Зеленые требуют, чтобы при обнаружении количества каннабиса до 15 граммов полиция вообще дел не заводила. "Криминализация потребителей наркотиков - это пережиток прошлого тысячелетия, и ей должен быть положен конец", - убеждает Вернер Граф.

Итак, "право на опьянение"? Основной аргумент борцов за легализацию наркотиков - медицинское использование конопли, которому свыше 4 тысяч лет. Средства на основе конопли применялись в Древней Индии, Месопотамии, Древнем Египте. На Востоке марихуана или гашиш были популярны не только как лекарственное средство, но и в качестве психотропных веществ (чаще всего для курения). Свойство марихуаны приводить к наркотической зависимости и сделало этот продукт запрещенным во многих странах. Марихуана была отнесена к категории наркотических средств.

Между тем лекарственное употребление наркотических веществ - совсем не то, что "право на опьянение", которое отстаивают немецкие зеленые. Побочные эффекты от неконтролируемого употребления хорошо известны. Число случаев стационарного лечения в больницах людей с психическими расстройствами в результате употребления наркотиков увеличилось за 18 лет в 6 раз, сообщила в 2018 году университетская клиника в городе Ульме: в 2000 году в Германии было зарегистрировано около 3 400 случаев стационарного лечения психических расстройств вследствие потребления наркотиков; в 2018 году таковых насчитывалось уже 19 100. При этом число случаев стационарного лечения, скажем алкоголизма или шизофрении, за тот же период не увеличилось.

Рост психических заболеваний, по словам Карлоса Шенефельд-Лекуона, одного из соавторов исследования, проведенного клиникой Ульма, непосредственно связан с повышением доступности каннабиса и с увеличением концентрации в нем психоактивных веществ: "Мы наблюдаем рост потребления... препаратов с повышенным содержанием психоактивных субстанций". По словам другого соавтора исследования, Максимилиана Гара, в случае легализации наркотика его потребление вырастет, вырастут и спровоцированные им психические расстройства.

Что важнее для государства - блюсти психическое здоровье граждан или облегчить жизнь полиции, которая гоняется за наркоманами, дилерами и курьерам? В разных странах наркотики легализуются по разным причинам.

Глобальная комиссия по наркотической политике, в состав которой входят бывшие и действующие высокопоставленные представители ООН, в 2011 году рекомендовала странам экспериментировать с правовым регулированием некоторых видов наркотиков, допустимых к возможной легализации. Якобы в целях борьбы с наркотрафиком.

Еще до этих рекомендаций, в 2008 году президент Мексики Фелипе Кальдерон уже начал экспериментировать. Он подписал закон, разрешающий хранить небольшое количество наркотиков. "Закон разрешает хранение и транспортировку 2 граммов опия, 50 миллиграммов героина, 5 граммов марихуаны, 500 миллиграммов кокаина, 40 милиграммов метамфитаминов и 0,015 миллиграммов ЛСД", - говорится в законе. Все это - вещества отнюдь не "легкие".

И кстати, Мексика является главной перевалочной базой при переправке наркотиков из Латинской Америки в США. По оценкам экспертов, ежегодно через Мексику в США перебрасывается наркотиков на сумму до 40 миллиардов долларов. Фелипе Кальдерон после прихода к власти в 2006 году объявил войну наркоторговцам и привлек армию. В приграничные с США районы было направлено свыше 45 тысяч военнослужащих, чтобы обуздать насилие наркокартелей и коррупцию среди полицейских чинов. Однако закон концентрировал внимание на поимке крупных наркоторговцев и наркодилеров, а наркоманов и "пушеров" не трогал.

В том же 2008 году 68% швейцарцев, пришедших на избирательные участки, проголосовали за то, чтобы наркоманам официально продавали героин по рецептам. Пробная программа, запущенная 14 лет назад в Цюрихе, стала официальной практикой на всей территории Швейцарии.

Параллельно с голосованием по так называемой героиновой программе на референдум в Швейцарии вынесли вопрос о легализации марихуаны. И лишь 36,8% швейцарцев поддержали эту идею, оставив ситуацию без изменений. Депутат парламента от партии зеленых (швейцарские зеленые идут в этом вопросе по стопам немецких) Йо Ланг заявил, что итоги голосования по вопросу о легализации марихуаны разочаровывают: они означает лишь то, что 600 тысяч швейцарцев, которые курят марихуану, будут по-прежнему считаться преступниками. Однако правительство, выступившее против легализации марихуаны, опасается наплыва так называемых наркотуристов.

Некоторые западные страны тем не менее легализуют марихуану и вводят правовое регулирование практики хранения небольшого количества психотропов. В США конгресс продолжает рассматривать легализацию наркотических средств, а наркотрафик тем временем постепенно захлестывает Запад. Людей все больше склоняют к тому, что "надо снимать стресс". Пресловутое право на опьянение, которое отстаивают немецкие зеленые, обещает стать еще одной европейской ценностью.

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 16.08.2022

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660716600


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