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Фондовую биржу Ташкента возглавил грузинский "варяг" Георгий Паресишвили
10:28 17.08.2022

Бывший глава грузинской фондовой биржи Георгий Паресишвили стал председателем правления фондовой биржи "Ташкент". Основными его задачами будут интеграция местного фондового рынка в международную инфраструктуру рынка капитала, а также содействие в проведение IPO и SPO местных компаний.

Республиканская фондовая биржа "Ташкент" привлекла гражданина Грузии Георгия Паресишвили в качестве председателя правления биржи, сообщила пресс-служба биржи.

Георгий Паресишвили с 2014 года возглавлял Грузинскую фондовую биржу, одновременно являясь председателем наблюдательного совета Грузинского центрального депозитария ценных бумаг.

Основными его задачами будут интеграция местного фондового рынка в международную инфраструктуру рынка капитала, а также содействие в проведение IPO и SPO отечественных акционерных обществ. В круг задач нового председателя также включены: повышение эффективности работы, внесение рекомендации в правила листинга и торговли, основанных на передовой международной практике, увеличение числа компаний, включенных в листинг, тесное сотрудничество с соответствующими участниками рынка по улучшению IT-комплекса и другой инфраструктуры в целом.

Георгий Паресишвили имеет 27-летний стаж в банковской сфере и на рынке капитала. Он окончил Тбилисский государственный университет по специальности "Экономика" в 1995 году Трудовую деятельность начал в "Абсолют банке" в Тбилиси. В 2000-2002 годах учился в бизнес-школе имени Стивена Росса при Мичиганском университете и получил степень магистра управления бизнесом (MBA). В 2000-2005 годах работал в Лондоне и Нью-Йорке в Credit Suisse First Boston - подразделении инвестиционного банка крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse.

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Начиная с 2005 года Георгий Паресишвили занимал руководящие должности в ведущих грузинских банках, таких как Bank Republic (Societe Generale Group) Liberty Bank, Bank of Georgia и другие, а также работал управляющим директором грузинского инвестиционного банка Galt and Taggart Securities.

Грузинская фондовая биржа (GSE) является единственным рынком ценных бумаг в Грузии, которая объединяет 23 компании. Их общая капитализация составляет более 0,7 млрд долларов.

При этом GSE закрыла июнь без единой финансовой транзакции, то есть оборот на бирже в том месяце составил 0 лари.

Грузинское экономическое издание bm.ge сообщает, что это не первый случай, когда биржа закрывает месяц с нулевой сделкой. Аналогичное происходило в апреле, июне и июле 2021 года.

Экономист, профессор грузинского Университета имени Григола Робакидзе Демур Гиорхелидзе считает, что проблема Грузинской фондовой биржи является более масштабной, нежели данные о сделках за один конкретный месяц.

"Фондовый рынок - это альтернативный источник для привлечения капитала. Банковский сектор во всем мире не является таким приоритетным как фондовый рынок. У нас в стране все наоборот. Лоббирование банковского сектора, клановость бизнеса нанесли серьезный урон прозрачным бизнес-сделкам. В нашей стране будущее бизнеса зависит от того, насколько близок тот или иной человек к властям", - сказал он в беседе с ТАСС.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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