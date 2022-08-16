Гражданское мракобесие в Казахстане. Народные инициативы: одна безумнее другой, - Асель Омирбек

12:40 17.08.2022

QMonitor

Казахстан



Гражданское мракобесие. Народные инициативы: одна безумнее другой



В Казахстане националисты все чаще скатываются к пропаганде экстремистских идей, не задумываясь о последствиях, пишет QMonitor. По мнению автора статьи, к этому их подталкивают западные гастролеры, что в итоге может привести к потере страной суверенитета.



Асель Омирбек



Гражданская активность в Казахстане бьет ключом. Но преимущественно по темечку. Подувший ветер свободы спровоцировал некоторых наших сограждан на то, чтобы пуститься во все тяжкие, и они начали, не задумываясь о последствиях, озвучивать давно вертевшиеся на языке идеи. Выплевываемые ими со скоростью пулемета инициативы – из разряда одна "гениальнее" другой. Зачастую они не преследуют какой-либо цели, а говорят лишь для красного словца или из желания побаловать собственное эго. Но это явление стало настолько массовым, что создается ощущение, будто наше общество безнадежно скатывается в пучину мракобесия. Все как в том анекдоте – "нашему народу не мешают быть собой ни правила этикета, ни уголовный кодекс".



Инквизиторы в чапанах

(чапан – традиционный стеганый халат, элемент национального мужского костюма в Среднейи Азии. – Прим. ИноСМИ.)



Возьмем для примера один из последних резонансных случаев, бурно обсуждавшийся в социальных сетях, – это когда некий великовозрастный гражданин из Сарани (Карагандинская область) под покровом ночи пробрался к памятнику с танком и нанес на него букву Z. Что тут началось, объяснять, думается, не стоит: его "запинали ногами" и трижды "распяли". Слава богу, только словесно. Впрочем, нашлось и немало тех, кто на полном серьезе призывал государство применять к таким "идеологически несознательным" гражданам конкретные меры физического воздействия, полагая, что административные наказания в их отношении, которые практикуют отечественные блюстители порядка, неоправданно мягки.



Эта буква, активно используемая россиянами в конфликте с Украиной, ни нашим, ни международным законодательством не признана символом чего-либо в принципе. И тем более она никак не связывается с такими понятиями, как экстремизм, сепаратизм и прочие " измы". Однако наши доморощенные инквизиторы требуют то лишать казахстанцев, испытывающих симпатию к букве Z, гражданства, то судить их за измену Родине. Естественно, с последующей депортацией из страны. И это самые безобидные из предлагаемых кар.



Среди озвученных способов наказания есть и вовсе экзотические. Например, группа товарищей настаивала на том, что таких "отщепенцев", как житель Сарани, обязательно нужно клеймить каленым железом, дабы для всех стало очевидным их "сепаратистское" нутро. Причем в буквальном смысле этого слова, физически выжигая на лбу пресловутую Z. И если одни хоть как-то пытались подогнать свои идеи под прокрустово ложе того же уголовного кодекса (хотя со стороны это производило впечатление попытки натянуть сову на глобус), то другие даже не собирались утруждать себя дополнительными изысканиями: дескать, дайте только время, а остальное приложится. Налицо чистой воды психиатрия или банальный троллинг. Однако проблема в том, что, судя по комментариям, у нас немало сторонников столь радикальных вариантов решения вопросов, а это уже, хоть и пока слабо выраженный, но все-таки симптом.



Впрочем, ничего удивительного здесь нет – многие исходящие снизу инициативы у нас давно уже пропитаны первобытной кровожадностью. Достаточно вспомнить призыв некоторых "народных глашатаев", предлагавших каждой казахстанской семье закупить охотничье нарезное оружие, с тем, чтобы потом организованно влиться в народное ополчение или в партизанские отряды для отражения агрессии сами знаете кого. И прозвучал такой призыв задолго до сегодняшних геополитических катаклизмов.



Порой складывается ощущение, что гражданская активность наших соотечественников ограничивается лишь двумя фазами жизненного цикла, которые можно обозначить, как "найти" и "наказать". Может, поэтому одни то и дело размахивают "карающими мечами", а другие перманентно выпускают "стрелы возмездия"? Третьего, похоже, не дано – пока кому-нибудь не "пустим кровь" (пусть даже просто так, ради искусства), не успокоимся.



"Искусство" для избранных?



Кстати, об "искусстве". Буквально на днях в Интернете появилась петиция с требованием отправить служить в армию депутата мажилиса (парламент Казахстана. – Прим. ИноСМИ.) Мади Ахметова. Ее автор вдруг очнулся и ни с того, ни с сего вспомнил, что парламентарий, прославившийся своей "горячей любовью" к первому президенту страны, еще не успел отдать долг Родине. Призывной же возраст его поджимает уже настолько, что впору обратиться к министру обороны с требованием помочь "должнику" оплатить счета.



Чтобы оценить адекватность такого требования, нужно располагать информацией о наличии или отсутствии у депутата медицинского диагноза, возможно, освобождающего его от обязанности нести воинскую службу. Также необходимо понять причины повышенного интереса сторонних наблюдателей к армейским перспективам именно Ахметова – ведь у нас пруд пруди известных казахстанцев призывного возраста, не топтавших кирзачи. Однако те почти полторы тысячи человек, которые поддержали петицию, похоже, даже не задавались такими вопросами. Тогда почему для них так важно отправить депутата в армию? Просто потому, что без осознания факта "мы сделали это" им будет плохо спаться и невкусно кушать?



И, увы, подобные случаи не единичны. Помнится, некоторое время назад в блог антикоррупционщиков поступило предложение начать судить за измену Родины не вернувшихся в страну "болашаковцев". Из этой же серии "казнить нельзя помиловать" и петиции, требующие запретить распространение российских СМИ и показ фильмов "Келинка Сабина" (популярный в Казахстане художественный фильм. – Прим. ИноСМИ.) на территории Казахстана. Аргументы из разряда явно притянутых за уши, зато какой эффектный "крестовый поход"!



Даже если исходящие от народа инициативы и не преследуют цель напрямую кого-то задеть или с кем-то расправиться, они все равно так или иначе существуют в контексте праведного негодования и справедливого наказания, пусть и явно не обозначаемого. Возмутившая когда-то жителей Алм-Аты попытка феминисток насильно избавить горожан от стигм менструального цикла как раз об этом. Помните, как они бегали по "Арбату" с, прости господи, окровавленными прокладками и устраивали на их фоне фотосессии? Избавили ли они таким образом кого-нибудь от комплексов, побудили ли кого-то воспринять все происходящее как проблему, которую нужно и можно обсуждать в публичном поле? Вряд ли, если учесть обрушившийся шквал негатива.



Или возьмем уже не раз звучавшие предложения заменить наших чиновников их аналогами, завезенными из "америк" и "европ". Чего хотят их авторы? В отечественной системе управления и без того задействовано немало иностранцев в качестве как советников и консультантов руководителей разного уровня, так и управляющих директоров в квазигосударственном секторе. И что: если их будет больше, нам станет лучше? Как и в чем? Гастролеры, конечно, могут помочь нам совершить кардинальный разворот, но только в сторону потенциальной потери собственного суверенитета, что наглядно демонстрирует опыт многих стран мира. Авторы подобных инициатив хотят именно этого? Вряд ли. Скорее всего, они, понимая всю бесперспективность идеи, просто пытаются плюнуть в лицо управленцам казахстанского разлива. А значит, снова – наказать.



Это слово сегодня ключевое в общественном дискурсе. Очевидно, что "вихри враждебные" просто сносят саму идею гражданского общества в некую пропасть. Борьба с врагами – без разницы, явными или мнимыми – стала общим фоном гражданских инициатив. Что тут сказать? Только то, что, наверное, в этой ситуации хаоса, безвременья и откровенного мракобесия совсем уж неплохо смотрится промедление государства с внедрением института онлайн-петиций. Оно у нас, как выясняется, не только слышащее, но еще и думающее…