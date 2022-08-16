В Узбекистане поставят памятник художнику Игорю Савицкому - основателю Госмузея искусств Каракалпакстана

12:42 17.08.2022

Игорь Савицкий.

Фото: Академия художеств



Объявлен конкурс на создание памятника Игорю Савицкому



Академия художеств объявила конкурс на создание памятника Игорю Савицкому - основателю Государственного музея искусств Каракалпакстана. В день рождения художника 4 августа общественность обращала внимание на то, что памятника ему до сих пор нет.



Академия художеств Узбекистана объявила творческий конкурс на создание памятника Игорю Савицкому, основателю Государственного музея искусств Каракалпакстана.



Создание памятника было предусмотрено постановлением правительства о развитии сферы культуры и искусства в Каракалпакстане от мая 2021 года. Работы по установке памятника на территории музея, а также благоустройству в Нукусе кладбища, где похоронен художник, были запланированы на 2021−2022 годы.



4 августа отмечалось 107-летие со дня рождения Савицкого. В этот день общественность обращала внимание на то, что памятника основателю музея до сих пор нет.



Согласно условиям конкурса, памятник должен иметь уникальное художественно-архитектурное решение, последовательность художественного замысла и отвечать высоким эстетическим требованиям.



Конкурс открыт для участия профессиональных скульпторов, имеющих опыт работы в сфере монументального искусства, говорится в сообщении.



Эскизные проекты будут приниматься до 5 октября в Академии художеств по адресу: Ташкент, ул. С. Азимова, 35. Телефоны: 71−232−06−75, 94−630−77−55.