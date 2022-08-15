А был ли у Сталина план создания народно-демократической республики на Хоккайдо?

12:51 17.08.2022 АНАТОЛИЙ КОШКИН | 15.08.2022



Сталин планировал символическую советскую оккупационную зону на Хоккайдо

Однако Трумэн не пожелал допустить русских в Японию



В полдень 15 августа 1945 года японцы впервые за всю историю существования государства услышали голос своего божественного монарха, который на трудном для простолюдинов языке объявил о решении прекратить войну. В качестве обоснования невозможности дальнейшего сопротивления было указано на использование американцами новой супербомбы. Давалось понять, что Япония не сдается, потерпев поражение в сражении с противником, а вынуждена отступить перед невиданным оружием. В связи с этим в Японии до сих пор есть люди, которые считают, что применение американцами атомных бомб явилось "тэнъю" - волей Провидения, милостью небес, позволившей священной нации Ямато выйти из войны с честью, не потеряв лица.



В действительности же неизбежность поражения император Хирохито и его окружение связывали не столько с атомными бомбардировками, сколько с участием в войне Советского Союза. В рескрипте от 17 августа 1945 года император Японии, уже не упоминая американские атомные бомбы и уничтожение ими населения японских городов, основной причиной капитуляции назвал вступление в войну СССР. Было заявлено: "Теперь, когда в войну против нас вступил и СССР, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования нашей Империи".



Факты свидетельствуют: без вступления в войну СССР американцы не смогли бы быстро покорить Японию, "забросав ее атомными бомбами", как убеждала японское население в листовках и по радио американская военная пропаганда. По расчетам американских штабов, для обеспечения высадки десантов на Японские острова требовалось по меньшей мере девять атомных бомб. После ударов по Хиросиме и Нагасаки у США готовых атомных бомб больше не было.



Не следует забывать и то, что в ответ на атомные удары японцы могли обрушить на своих противников накопленное в расположенных в Северо-Восточном Китае японских секретных лабораториях в огромных количествах бактериологическое оружие. Эту опасность предотвратило вступление в войну СССР.



Вклад СССР в принуждение Японии к капитуляции был столь велик, что советское руководство имело основания заявить о своем праве иметь оккупационную зону в японской метрополии.



В направленном 15 августа 1945 года Сталину "Общем приказе № 1" о капитуляции японских вооруженных сил президент США "забыл" указать, что японские гарнизоны на Курильских островах должны капитулировать перед войсками СССР. Это был первый сигнал, что американцы могут нарушить Ялтинское соглашение о переходе Курил к Советскому Союзу. Сталин ответил сдержанно, но твердо. Он предложил внести в "Общий приказ № 1" следующие поправки:



"1. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно решению трех держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза.



2. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающего на севере к проливу Лаперуза, находящемуся между Карафуто (Сахалином. - А.К.) и Хоккайдо. Демаркационную линию между северной и южной половиной острова Хоккайдо провести по линии, идущей от города Кусиро на восточном берегу острова до города Румои на западном берегу острова, с включением указанных городов в северную половину острова".



"Это последнее предложение имеет особое значение для русского общественного мнения. Как известно, японцы в 1919-1921 годах держали под оккупацией своих войск весь Советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственно японской территории", - писал Сталин.



Свои дополнения к "Общему приказу № 1" он назвал скромными и выразил надежду, что они не встретят возражений.



Факты и документы свидетельствуют: изначально идея оккупации японской метрополии советскими войсками принадлежала не Сталину, а военно-политическому руководству США. В 1944 году в Вашингтоне был разработан план, согласно которому Япония подлежала расчленению на четыре оккупационные зоны: американскую (центральные районы страны), советскую (Хоккайдо и северо-восток Хонсю), английскую (Кюсю) и китайскую (Сикоку). По площади советская зона даже превосходила американскую. Считалось, что расчленение Японии на зоны ослабит бремя организации оккупационного режима и позволит Соединенным Штатам сократить численность предназначенных для этого американских войск.



Планом американского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в течение первых трех месяцев после капитуляции Японии намечалось выделить для осуществления оккупации 23 дивизии США (800 тысяч человек). Затем предусматривалось размещение на территории Японии следующих сил союзных государств: США - 8,3 дивизии (315 тысяч человек), Великобритания - 5 дивизий (165 тысяч), Китай - 4 дивизии (130 тысяч), СССР - 6 дивизий (210 тысяч).



Почему американский план оккупации предусматривал столь значительное по численности и занимаемой территории размещение в поверженной Японии советских войск? Необходимо сказать со всей ясностью: разработчики плана руководствовались отнюдь не признанием вклада СССР в разгром японского агрессора. Их "щедрость" объяснялась стремлением использовать советские войска в качестве "пушечного мяса" на случай, если бы в Японии вспыхнула партизанская война.



Какого-либо документального подтверждения того, что Сталин знал о таком плане, обнаружить не удалось. Ни в Ялте, ни в Потсдаме вопрос о занятии советскими войсками территории японской метрополии не поднимался. Известно лишь то, что, стремясь избежать несогласованности действий при проведении операций, советский вождь 28 мая 1945 года в беседе с посланником американского президента Гарри Гопкинсом выразил пожелание заключить с правительствами США и Великобритании специальное соглашение об определении районов оккупации Японии после победы над ней. Зоной ответственности СССР при разгроме милитаристской Японии впоследствии были определены районы Северо-Восточного Китая и северной части Корейского полуострова. Тем не менее, готовясь к участию в военных операциях против японских войск, советское командование имело среди прочих и план возможной высадки десанта на северное побережье острова Хоккайдо.



Однако предложение Сталина о высадке советских войск на Хоккайдо было безапелляционно отвергнуто без каких-либо объяснений. Трумэн ответил, что командующему союзными войсками на Дальнем Востоке генералу Дугласу Макартуру сдаются японские вооруженные силы на всех островах собственно Японии, и он "будет использовать символические союзные вооруженные силы, которые, конечно, будут включать и советские вооруженные силы". В мемуарах Трумэн был откровенен: "Хотя поначалу я горячо желал привлечь СССР к войне с Японией, затем, исходя из тяжелого опыта Потсдама, укрепился во мнении не позволять Советскому Союзу принимать участие в управлении Японией. В душе я решил, что после победы над Японией вся власть в этой стране будет передана генералу Макартуру".



Тем не менее связанный Ялтинским соглашением Трумэн вынужден был согласиться "включить все Курильские острова в район, который должен капитулировать перед Главнокомандующим советскими вооруженными силами на Дальнем Востоке". При этом он неожиданно выразил от имени американского правительства желание "располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолетов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе". Согласно некоторым источникам, Трумэн хотел обладать превращенным японцами в мощный опорный пункт островом Матуа, где сейчас, как объявлено, будет создаваться военно-морская база Тихоокеанского флота РФ.



Уязвленный отказом в просьбе осуществить символическую высадку советского контингента на Хоккайдо, Сталин ответил резко: "Требования такого рода обычно предъявляются либо побежденному государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории".



Этим было дано понять, что в соответствии с Ялтинским соглашением СССР обладает правом распоряжаться всеми Курильскими островами по своему усмотрению.



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АНАТОЛИЙ КОШКИН | 17.08.2022



А был ли у Сталина план создания народно-демократической республики на Хоккайдо?

"От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться…"



Столкнувшись с отказом президента США Гарри Трумэна согласиться с высадкой ограниченного контингента советских войск на Хоккайдо и символической оккупацией северной части этого острова, Сталин не стал настаивать.



22 августа 1945 года он направил главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому указание: "От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний Ставки…" Василевский отдал приказ: "Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению к союзникам, категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону острова Хоккайдо".



Вот как описывается этот эпизод в 12-томном труде "Великая Отечественная война 1941-1945 годов": "Интерес представляет заметка историка В.И. Измозика, в которой он передает высказывания в беседе с ним в апреле 1971 г. бывшего командующего Тихоокеанским флотом адмирала И.С. Юмашева. Дело в том, что командующий имел свой план высадки на Хоккайдо и докладывал о нем маршалу А.М. Василевскому, однако тот "строжайше запретил подобные действия". Это происходило 15 августа 1945 г. В 1947 г., получив назначение на пост военно-морского министра, И.С. Юмашев в беседе с И.В. Сталиным вспомнил этот эпизод и признался, что не решился после разговора с А.М. Василевским позвонить Верховному главнокомандующему и настоять на своем. В ответ Сталин, по словам Юмашева, сказал примерно следующее: "Напрасно, товарищ Юмашев. Если бы получилось - наградили бы… если бы не вышло - наказали бы". Видимо, нерешительность и Юмашева, и Василевского, хорошо знавших нрав Верховного, не в последнюю очередь была связана с приведенной в воспоминаниях адмирала дилеммой И.В. Сталина".



Отмена Сталиным военной операции по оккупации северных районов Хоккайдо была связана и с тем, что это было чревато обострением советско-американских отношений, чего Москва хотела избежать.



Эта история была использована в Японии, США и в "новой России" для обвинений Сталина в замысле расчленить Японию и создать "народно-демократическую республику Хоккайдо".



Работая в 1980-е годы в Японии, автор этих строк видел созданный на японском телевидении фильм об "ужасах советской оккупации Хоккайдо". По центральному телевидению демонстрировался документальный фильм о том, что произошло бы с Японией, будь сталинские планы воплощены в жизнь. Фильм-агитка начинался с сюжета о том, как изможденная жизнью в "социалистической зоне" японка пытается с детьми прорваться через колючую проволоку, отгораживающую советскую зону от американской. Японка и ее дети гибнут, расстрелянные советским патрулем. Далее в фильме следовали рассуждения о том, что Америка спасла японский народ от "коммунистического порабощения".



Уже и Сталина, и Советского Союза нет, а вымыслы о "социалистической Японии" продолжают насаждаться среди японцев. В 2007 году, незадолго до очередной годовщины трагедии Хиросимы и Нагасаки, тогдашний японский министр обороны Фумио Кюма заявил, что "не держит зла на американцев за атомные удары по японским городам", ибо эта акция удержала-де СССР от "захвата Хоккайдо". В стремлении вывернуть историю наизнанку Кюма не одинок: согласно опросам, 14 процентов японцев считают, что атомные бомбы спасли Японию от советской оккупации.



Повторяют зады японской пропаганды порой и в России. Так, в статье сотрудницы Института востоковедения РАН Елены Катасоновой можем прочитать: "Его [Сталина] мечте о создании ЯНДР [Японской народно-демократической республики] не суждено было воплотиться в жизнь. Колючая проволока не поделила Японию на сектора, за что японский народ и по сей день благодарен Соединенным Штатам Америки".



В действительности оккупация Хоккайдо советскими войсками была предусмотрена американскими планами. В предмет торга хотели превратить свой северный остров и японцы. В середине 1990-х годов японские газеты опубликовали сенсационные документы спецорганов СССР, из которых следовало, что японские власти летом 1945 года зондировали предложение передать остров Хоккайдо во владение Советскому Союзу в обмен на сохранение Москвой Советско-японского пакта о нейтралитете. То есть на условиях невступления СССР в войну на стороне США. Советское руководство предложением не воспользовалось.



Желание Сталина иметь советскую зону оккупации на территории японской метрополии объяснялось, с одной стороны, соображениями престижа (подчеркивался вклад СССР в разгром Японии), с другой – стремлением иметь равное с Соединенными Штатами право голоса при определении послевоенного устройства Японии.



Было важно исключить перспективу использования Хоккайдо в новой войне против СССР. Согласно планам японского Генштаба, размещенные на Хоккайдо, а также на Южном Сахалине и Курильских островах японские войска должны были в случае войны захватить Северный Сахалин, лежащее напротив острова материковое побережье и Камчатку.



Спекуляции о том, что Сталин стремился создать на Хоккайдо "народно-демократическую республику", – пропагандистская выдумка. Хоккайдо был отсталым сельскохозяйственным и рыболовным районом. Оккупация даже части этого острова потребовала бы обеспечивать местное население продовольствием, топливом, другими ресурсами, что было куда нужнее населению возвращенных Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов. Получившие доступ к советским секретам и публиковавшие в 1990-е годы выгодные для "суда над коммунистами" документы Политбюро и ЦК КПСС ниспровергатели Сталина не нашли в архивах даже намеков на замыслы создания "японской народно-демократической республики".



Сталин вряд ли надолго оставил бы советские войска в Японии, произойди символическая высадка на Хоккайдо. Известно, что советские войска были в кратчайшие сроки выведены из Кореи и Китая (из Китая – в мае 1946 года, в разгар гражданской войны, когда правил режим Чан Кайши и победа коммунистов была не гарантирована).



А вот американские войска до сих пор находятся на территории Японии и Южной Кореи. В парламенте один за другим принимаются законы, позволяющие вопреки конституции воссоздать и оснастить современным оружием японские вооруженные силы, чтобы использовать их совместно с американцами в горячих точках планеты.



Ну а миф о планах захвата Советами Хоккайдо нужен для того, чтобы японцы продолжали видеть в Америке "спасительницу" их страны от Китая и России. Источник - Фонд стратегической культуры

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