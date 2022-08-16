В Узбекистане учрежден новый орден - "Имам Бухари"

12:54 17.08.2022

Учрежден орден "Имам Бухари"



Президент подписал закон об учреждении ордена "Имам Бухари". Он будет присуждаться за достижения в изучении и пропаганде жизни и наследия великих ученых и мыслителей, внесших вклад в развитие науки и культуры, в том числе исламского просветительства.



Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана 12 августа приняла закон "Об учреждении ордена „Имам Бухари"". Сенат одобрил его на пленарном заседании 13 августа, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. 15 августа закон подписал президент Шавкат Мирзиеев.



Орден состоит из двух степеней, включая высшую. Он будет присуждаться за достижения в изучении и пропаганде на международной арене жизни и научного наследия великих ученых и мыслителей, внесших огромный вклад в развитие науки и культуры, в том числе исламского просветительства:



- главам зарубежных государств и правительств;

- представителям парламентов зарубежных стран;

- руководителям и представители международных организаций, дипломатических представительств, консульских учреждений и других приравненных к ним организаций, а также зарубежным деятелям и ученым;

- известным государственным и общественным деятелям, руководителям и ведущим улемам в религиозно-общественной сфере, выдающимся ученым, литераторам, педагогам и научным исследователям Узбекистана.



Орденом могут награждаться и другие лица за особые заслуги в развитии науки и просветительства.



Имам аль-Бухари (Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари, 810−870) - знаменитый ученый-хадисовед, автор ряда сборников хадисов. Мавзолей имама аль-Бухари в Самаркандской области является одним из главных мест паломничества в Узбекистане. С прошлого года здесь строится новая мечеть и другие объекты.