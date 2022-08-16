 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 16.08.2022
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    Узбекистан   | 
Президент Узбекистана отбыл в Медину
14:19 17.08.2022

По приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, сегодня утром, 17 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в эту страну с государственным визитом.

Первым пунктом программы пребывания в Королевстве станет посещение священного для всего мусульманского мира города Медины, сообщила пресс-служба главы государства.

Во второй половине дня глава государства прибудет в город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.

Источник - CentralAsia
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