Президент Узбекистана отбыл в Медину

14:19 17.08.2022

По приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, сегодня утром, 17 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в эту страну с государственным визитом.



Первым пунктом программы пребывания в Королевстве станет посещение священного для всего мусульманского мира города Медины, сообщила пресс-служба главы государства.



Во второй половине дня глава государства прибудет в город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.