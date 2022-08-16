В Турции сотрудники консульства Туркменистана избили активистов и адвоката

14:38 17.08.2022

Туркменские активисты при поддержке адвокатов и двух турецких правозащитников пришли к консульству Туркменистана в Стамбуле и попытались передать открытое письмо президенту Сердару Бердымухамедову. В итоге они были избиты представителями дипкорпуса, сообщает Туркменский Хельсинский фонд по правам человека (ТХФ).



"Когда адвокат Гюльден Сонмез и активисты попросили охранника вызвать кого-то из сотрудников для передачи письма, их пропустили во внутренний двор консульства. При попытке передать документ чиновникам из консульства вышли 6 сотрудников, стали оскорблять, материться и избивать активистов", – пишет ТХФ.



Правозащитная организация сообщает, что представители дипкорпуса избили двух женщин и трех мужчин. "Одну из них повалили на землю, даже на адвоката накинулись", цитирует очевидца ТХФ. Известно, что активист Атамурад Сапаров получил серьезные травмы головы из-за избиения тяжелым предметом, врачи оказали ему первую помощь.



В июне турецкий адвокат Гюльден Сонмез, оказывающая правовую поддержку туркменским мигрантам, подала заявление в стамбульский суд Чаглаян о возбуждении уголовного дела против властей Туркменистана. Как сообщили турецкие СМИ, в иске были перечислены фамилии восьми бывших и нынешних чиновников Туркменистана, среди которых значатся имена бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, министра иностранных дел Рашида Мередова, министра внутренних дел Мухаммеда Хыдырова и других.​



Турецкий адвокат выступает от имени граждан Туркменистана, приехавших в Турцию из-за различных проблем, с которыми они сталкиваются у себя на родине. Туркменистанцы, находящиеся в Турции, на протяжении долгих лет не могут продлить срок своих паспортов и оформить документы для пребывания в Турции на законных основаниях. Граждане Туркменистана сообщают, что их основные права нарушаются консульством Туркменистана в Турции, которое отказывает им в предоставлении основных документов, в том числе необходимых для вступления в брак и идентификации новорожденных.



По официальным данным турецких властей, в Турции находятся несколько сотен тысяч туркменистанцев. По данным независимых источников, реальное число туркменистанцев в разы больше, многие остаются в нелегальном статусе из-за просроченных документов, которые за пределами Туркменистана заменить невозможно. Туркменистан данных по миграции не публикует.