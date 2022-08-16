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Кристин Антье Граве стала постпредом ООН в Кыргызстане
14:43 17.08.2022

В Кабмине встретились с новым постоянным координатором ООН в Кыргызстане Кристин Антье Граве. Кто она?

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с вновь назначенным постоянным координатором системы Организации Объединенных Наций (ООН) в Кыргызстане Кристин Антье Граве.

Как пишет пресс-служба Кабмина, Байсалов от имени руководства республики поздравил Кристин Антье Граве с назначением на должность и обозначил приоритетные направления деятельности Кабмина.

Он сказал о значимости инициатив, предложенных руководством страны в области устойчивого горного развития, отраженных в ряде принятых Генассамблеей ООН резолюций.

Антье Граве сказала о готовности продолжать работу по текущим проектам, реализуемым в Кыргызстане, обозначив положительную динамику по продвижению горной тематики в рамках международной повестки дня.

До нее постоянным координатором системы ООН, постоянным представителем Программы развития ООН в КР был Озонниа Ожиело (с 8 января 2018 года).
Кристин Антье Граве возглавила эту должность с 31 июля 2022 года.

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Кристин Антье Граве имеет более 20-летний опыт работы в области международного сотрудничества, устойчивого развития, мира и безопасности с Организацией Объединенных Наций и другими международными и двусторонними организациями.

До своего назначения постоянным координатором ООН в течение трех с половиной лет она работала в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине, сначала в качестве заместителя главного наблюдателя, руководившего работой миссии в области прав человека, гендерной проблематики, окружающей среды и содействия диалогу, с апреля этого года исполняющий обязанности главы миссии.

Ранее она работала в политических и миротворческих операциях ООН на различных руководящих и старших консультативных должностях в Афганистане, Гаити и в Канцелярии Специального посланника генерального секретаря по Йемену (OSESGY). В Афганистане она возглавляла региональное отделение Миссии Организации Объединенных Наций по содействию (МООНСА) в Герате и возглавляла Группу анализа и планирования миссии. В ОСЕСГИ она занимала должность старшего сотрудника по миростроительству после того, как в течение почти 4 лет консультировала Специального представителя генерального секретаря и главу Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) в качестве старшего специального помощника.

Также она работала с правительством Германии в посольстве в Пакистане в качестве советника по экономическому сотрудничеству и развитию и в качестве сотрудника по Афганистану в Федеральном министерстве экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) в Бонне, в дополнение к должностям в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) в ее штаб-квартире в Германии и в Афганистане.

Она получила степень магистра политологии и истории в Университете в Трире, Германия. Она также имеет сертификат по политологии Института политических исследований в Бордо, Франция, и училась в университетах Кракова и Варшавы в Польше.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660736580


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