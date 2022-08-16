США разжигают огонь войны. Но сгорят в нем сами, - Ван Фань

15:44 17.08.2022 Хуаньцю шибао

Китай



Ради гегемонии США используют все страны мира в качестве своих пешек



США играют в глобальные шахматы и используют все остальные страны как фигуры, пишет "Хуаньцю шибао". Они балансируют на грани войны, но в том огне, который разжигает Америка, она сама и сгорит.



Ван Фань (王帆)



Недавно в The Wall Street Journal было опубликовано интервью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, которое привлекло международное внимание. В этом интервью Киссинджер выразил свою обеспокоенность тем, что мир движется к "опасному состоянию дисбаланса", и что "мы (Соединенные Штаты) находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые отчасти созданы нами самими".



Киссинджер, эксперт по "стратегии баланса сил", всегда считал, что стабильность мира зависит от баланса глобальных сил, а также от равновесия возможностей и целей. И теперь он считает, что действия США нарушили баланс, который должен был быть, и мир оказался на грани опасности новой мировой войны.



Во-первых, Соединенные Штаты сегодня пребывают в стратегической тревоге и ожесточенной внутренней борьбе. Поэтому они спешат разыграть свои козыри в глобальной игре и бросают карты на стол совершенно хаотично. Относительно стабильная ситуация в Европе потеряла баланс из-за продолжающейся экспансии НАТО во главе с США на восток, спровоцировавшей в итоге российско-украинский конфликт. В последнее время Соединенные Штаты снова начали устраивать неприятности по тайваньскому вопросу, мешая всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона спокойно и мирно развиваться и объединяться. Почему НАТО должна расширяться на восток, и почему Альянс повернулся в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона? Причина в том, что США рассматривают Евразию как геостратегическую общность, а НАТО не может распространяться только на Европу, не затрагивая Азию. Кроме того, проекция гегемонии США не может обращать внимание только на одно и игнорировать другое. Нынешние планы Соединенных Штатов состоят в том, чтобы разрушить первоначальную относительно стабильную ситуацию и создать дисбаланс, выгодный Вашингтону. Америка намерена установить свою гегемонию на основе глобального дисбаланса сил, а на региональном уровне - на основе взаимных сдержек и противовесов. Только когда мировая сила перевесит в пользу Соединенных Штатов, и они смогут сохранить собственную долгосрочную гегемонию.



Во-вторых, для сохранения американской гегемонии все страны стали пешками США. Соединенные Штаты играют в глобальные шахматы и позиционируют все остальные страны как свои шахматные фигуры. Эти пешки ценятся, когда нужны Америке, и выбрасываются, когда теряют свою нужность. Во времена кризиса ими можно даже пожертвовать. Соединенные Штаты всегда ставили свои интересы выше этих стран-пешек. В отношении тех держав, которые считаются наносящими ущерб интересам США, Вашингтон приложит все усилия, чтобы использовать собственные или сторонние силы для их подавления, ослабления или ликвидации. Будь то расширение НАТО на восток, "азиатская версия" НАТО или "натовизация Индо-Тихоокеанского региона", все они преследуют цель восстановить снижающуюся глобальную гегемонию США с помощью стратегических шахмат.



В-третьих, Евразия является "центром", на который направлена американская шахматная партия. В настоящее время стратегические круги США продвигают не только конкуренцию с некоторыми странами, такими как Россия, но и рассматривают проблему с точки зрения "большой шахматной партии" - борьбы за Евразийский континент для восстановления геополитического контроля над этим ключевым регионом на длительный срок. Если вы прочтете книги американского стратега Збигнева Бжезинского "План игры" и "Великая шахматная доска", вы поймете намерения политической элиты Вашингтона. Концепция Бжезинского о евразийской шахматной игре зародилась во время холодной войны и постоянно изменялась и адаптировалась после ее окончания. Но в ее основе по-прежнему лежит четкое положение: "Евразия - важнейший геополитический центр".



Геостратегический замысел Бжезинского можно резюмировать следующим образом: один центр ("хартленд"), три фронта, пять стратегических игроков и пять ключевых или опорных стран.



Центр - это, разумеется, Евразия; три фронта относятся к Дальнему Западу (то есть западной части Евразии), Дальнему Востоку и Юго-Западу (от Афганистана на востоке до Ирака на западе); пять стратегических шахматных игроков - это Франция, Германия, Россия, Китай и Индия; пять опорных стран относятся к Украине, Азербайджану, Южной Корее, Турции и Ирану. Бжезинский считает, что ключом к поиску и сохранению национальной гегемонии является обеспечение контроля над евразийским континентом. В книге "Великая шахматная партия" отдельно подчеркивалась стратегическая опорная роль Украины, а ведь эта книга была издана в 1997 году. В то время Бжезинский заметил особое стратегическое положение Украины. И надо сказать, что тогда стратегическое видение этого человека было удивительно проницательным.



В-четвертых, Соединенные Штаты активно балансируют на грани войны. Они думают, что смогут "созерцать огонь с противоположного берега" и заниматься офшорным уравновешиванием. Они надеются контролировать горячие точки или трения с помощью опосредованных войн и "контролируемых кризисов" и извлекать из них выгоду, но все это опасная игра с огнем. Часто гуляя по берегу реки, трудно не намочить обувь. Теперь, когда у Соединенных Штатов столько проблем, что они даже о себе позаботиться не могут, как они могут гарантировать, что их политика балансирования на грани войны не приведет к настоящей вспышке открытых боевых действий? Как они смогут избежать того, что когда "городские ворота охватывает пожар, первой страдает рыба в пруду" (Обр. при большом несчастье даже малому трудно уберечься. - Прим. пер.)? Сейчас в Европе наложение энергетического кризиса, кризиса беженцев и эпидемии нового коронавируса уже привело к большому количеству связанных проблем, и нельзя исключать риск ядерной утечки и даже тактических ядерных ударов. Также назревает все больше трений и рисков терроризма. Америка должна понимать, что поскольку она разожгла этот огонь и довела его до грани войны, она в принципе не сможет избежать катастрофы, и пожар поглотит и ее тоже.



Из всего вышесказанного видно, что чтобы сохранить свое гегемонистское положение в мире, Соединенные Штаты не жалеют усилий, чтобы помешать любому потенциальному сопернику бросить вызов их доминирующему голосу в евразийских делах. Соединенные Штаты вынуждены и впредь поддерживать систему многосторонних и двусторонних военных союзов, формировать клики и блефовать, усиливать свое присутствие на шахматной доске и укреплять свой контроль над евразийским континентом, чтобы держать в своих руках весь мир - свою настоящую цель. Что же касается рисков и проблем, которые это приносит миру, США просто не обращают на них внимания и не рассматривают их. В настоящее время Вашингтон считает, что их господству в регионе бросают вызов Россия и Китай. В частности, китайская инициатива "Один пояс, один путь" и российская концепция Большого евразийского партнерства.



Эти инициативы рассматриваются как угрозы Соединенным Штатам. Гегемонистская шахматная игра США не позволяет появляться в мире, особенно в Евразии, какому-либо реальному сопернику. Поэтому сейчас Штаты дошли до полного отчаяния и используют любые средства (кроме открытой войны) для подавления этих конкурентов.



Сегодняшняя Америка повсюду разжигает пожары и вражду, но притворяется спасительницей, громко говорит, но избегает решения реальных проблем, тычет в других пальцами, но никогда не задумывается о собственной вине. США стоят за многими мировыми конфликтами, и не только извлекают из них выгоду, но и перекладывают на других ответственность и риски.



Известный американский ученый Джозеф Най однажды подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны думать только об игре великих держав. Если Америка будет становиться все более безрассудной в период упадка и по-прежнему станет цепляться за старое мышление в эпоху великих перемен, то она уже не будет страной-маяком, ведущей за собой других, а превратится в того, кто утянет весь мир в пропасть.



Автор - проректор Китайского университета иностранных дел Источник - ИноСМИ

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