Три года подряд низовья Амударьи испытывают острый дефицит воды

15:48 17.08.2022

Скоро поля будет нечем поливать. Уже третий год подряд низовья Амударьи испытывают дефицит воды



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Уже третий год подряд низовья Амударьи испытывают дефицит воды. Маловодный 2020 год сменился засушливым 2021 годом, а тот в свою очередь также маловодным 2022 годом, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные "Метеожурнала".



За эти три года дефицит воды по очереди, а порой одновременно был вызван самыми различными факторами: погодными условиями (малоснежная зима, малое количество осадков и высокая температура воздуха), неравномерным водозабором между верховьями и низовьями, неэффективным управлением водопользования, в том числе прогнозирования объемов стока реки.



За эти три года ситуация c дефицитом то улучшалась, то доходила до крайних значений, но в целом оставалась сложной, рассматривая в разрезе продолжительного периода.



В 2020 году фактический водозабор в вегетационный период, в низовьях Амударьи в пределах Туркменистана составил 3,52 кубических километра, в 2021 году 3,41 кубических километра. Для сравнения в 2019 году – 4,84 км3, или на 27,3% больше, чем в 2020 году и 29,6% в 2021.



Основной дефицит приходиться на вегетационный период, когда потребность в водных ресурсах кратно выше, чем в другое время года. Из-за особенностей режима Амударьи в эти годы основный пик дефицита приходиться на апрель-май, оставаясь достаточно высоким в среднем и в летний период.



В 2021 году пик дефицита был вызван маловодием реки из-за малоснежной, засушливой зимы, малым количеством осадков весной и высокой температурой воздуха. В 2022 году сток реки был порядком выше, однако из-за разбора воды ниже по течению, в том числе для наполнения водохранилищ, сильно пострадавших от засухи 2021 года, в низовьях дефицит воды вновь достигал почти 70% от лимита на водозабор. В 2020 году пик дефицита пришелся на летние месяцы из-за незначительного стока реки.



На снимках наглядно можно видеть последствия трех подряд маловодных лет. Водохранилища Туюмуюнского гидроузла на снимке 7 августа 2019 года в разы меньше по площади, чем на снимке от 13 августа 2022 года.



Еще более наглядно о сложности ситуация с водным дефицитом говорят статистические данные Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. Если в июле 2019 года объем воды в водоемах составлял 4,4-5,2 кубических километра, то в первой декаде июля 2022 года всего 2,2 кубических километра, то есть более, чем в 2 раза меньше. Площадь же водоемов вовсе уменьшилась в разы, а самое крупное из 4 основных водохранилищ гидроузла – Русловое – просто практически полностью исчезло, за исключением не большого водоема в районе плотины у города Газ-Ачак.



Ухудшает ситуацию запущенное состояние водоемов, особенно Руслового водохранилища из-за заиливания.



Три подряд идущих маловодных года стали причиной того, что водохранилища Тюямуюнского гидроузла не в состоянии накапливать водные ресурсы. Начиная с февраля 2021 года объем воды водохранилищ ни разу не превышал 4 км3. Это меньше, чем было воды в летний период июля 2019 года. Большую часть последних 1,5 лет объем воды меньше мертвого объема или равен ему, из-за чего гидроузел в не в состоянии регулировать сток в низовьях.



Тюямуюнский гидроузел имеет важное значение для ирригационной системы низовий Амударьи, где проживают миллионы человек. Он накапливает воду преимущественно в зимне-весенний период и срабатывает накопленные водные ресурсы в вегетационный период.



Если рассматривать статистику объемов стока Амударьи за более продолжительный период, то вырисовывается очевидный тренд роста маловодных лет. Только за последние 15 лет – это 2008, 2011, 2016, 2018, 2020, 2021 и 2022 года. Особенно сильное маловодие отмечалось в 2008, 2011, 2018 и 2021 годах.



Негативная тенденция в первую очередь вызвана изменением климата и характерными для региона причинами – нерациональным водопользованием и устаревшие методы орошения, а также рост водопотребления из-за роста населения и увеличения водозабора на реках и водоемах.



Только основные моменты последних 60 лет:



- 60-ые годы прошлые века. Из-за строительства крупных оросительных каналов начинается понижение уровня Аральского моря.



- 80-ые годы прошлого века. Арал, как полноценный водоем практически утрачен. Площадь сократилась более, чем в два раза, гибель рыбных ресурсов, возникновение соляной пустыни Аралкум.



- самое начало 21 века. От Арала остается несколько водоемов, из которых только в одном, в так называемом Северном Арале, благодаря строительству дамбы вода пригодна для жизни рыбы. В остальных соленость воды и концентрация вредных веществ многократно выше допустимых норм.



- первые два десятилетия 21 века. Низовья Амударьи все чаще страдают от маловодия Амударьи, дефицит воды в той или иной степени становиться практически постоянным явлением. Если раньше воды Амударьи при сильных паводках доходили до Арала, разливаясь и воссоздавая на некоторое время так называет Восточный Арал, то последние несколько лет подобного не наблюдается, а последний сильный паводок был в 2010 году.



При этом дефицит воды растет и в среднем течении. Что дальше? По всем прогнозам, сток Амударьи будет сокращаться дальше. Насколько, оценки расходятся, как и темпы этих процессов в текущем столетии. Однако очевидно, что не чего не меняя коренным образом, дефицит воды будет только расти, и через несколько лет поля просто нечем будет поливать.