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Над мировой экономикой сгущаются тучи
15:50 17.08.2022

The Hill
США

Для глобального "экономического уныния" назрело много поводов, пишет The Hill. Среди них пробуксовка китайской экономики, угроза рецессии в Германии из-за нехватки российского газа и уход капитала из стран с формирующимся рынком.

Дезмонд Лахман (Desmond Lachman)

Неприятности приходят в мировую экономику согласно поговорке "пришла беда – отворяй ворота". Определяя денежно-кредитную политику США, Федеральная резервная система должна учитывать эти проблемы, если хочет уберечь экономику от жесткой посадки.

К числу наиболее системных мировых экономических проблем относятся те, что исходят из Китая, второй по величине экономики мира и до недавнего времени основного двигателя экономического роста. Китайский президент Си Цзиньпин объявил о намерении свести заболеваемость коронавирусом к нулю, и крупные города вроде Шанхая и Пекина закрылись на карантин. В результате этой политики с рынка труда выпало до 350 миллионов человек.

В итоге китайская экономика забуксовала. За финансовый год, закончившийся во втором квартале этого года, экономика Китая выросла всего лишь на 0,4%, что значительно ниже заданного правительством целевого показателя в 5,5%.

Экономические проблемы Китая усугубляет ширящийся кризис в секторе недвижимости. На него приходится почти 30% экономики страны и до 70% накоплений домохозяйств. Дело не только в том, что после нескольких лет быстрого роста порядка 30 китайских застройщиков с высокой долей заемных средств не выполняют своих кредитных обязательств. Цены на жилье снижаются уже 11 месяцев подряд, в стране насчитывается свыше 65 миллионов незанятых единиц жилья, а свыше миллиона китайских домовладельцев бойкотируют выплаты по ипотечным кредитам.

Несмотря на глубоко укоренившиеся проблемы в секторе недвижимости, жилищный кризис 2007 года в американском ключе маловероятен, поскольку банковскую систему страны контролирует правительство. Куда вероятнее, что Китаю светит потерянное экономическое десятилетие, как до этого Японии. А все потому, что банковская система подпитывает застройщиков-"зомби" крупными кредитами. Поэтому скорое восстановление китайской экономики маловероятно.

Еще одна темная туча, нависшая над мировой экономикой, - это угроза российского президента Владимира Путина перекрыть экспорт природного газа в крупные европейские страны, такие как Германия и Италия. Он сделает это в расчете, что те прекратят поддерживать Украину в конфликте с Россией. Путин уже сократил экспорт российского природного газа до 20% от нормы, чтобы не дать Европе накопить запасы к зиме. Это вызывает серьезную озабоченность, ведь импорт российского газа покрывает почти половину потребности Германии и Италии в газе.

По недавнему докладу Международного валютного фонда (МВФ), полное прекращение экспорта энергоносителей из России грозит сократить ВВП Германии на 1,5% в 2022 году и на 2,75% в 2023 году. Экономика Германии уже стагнирует, и если Путин воплотит свою угрозу в жизнь, она может впасть в глубокую экономическую рецессию. А рецессия в Германии - последнее, что нужно Европе в эпоху, когда возобновившаяся политическая нестабильность в Италии ставит под сомнение способность Рима обслуживать гигантский государственный долг.

Среди других поводов для глобального экономического уныния следует отметить мощную репатриацию капитала из стран с формирующимся рынком в связи с повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США. По всей видимости, это повлечет за собой волну дефолтов в странах с формирующимся рынком и рекордными уровнями долга. На вероятность такой волны указывают острые экономические трудности, с которыми столкнулись Аргентина, Египет, Пакистан, Россия, Шри-Ланка и Украина.

Все это наверняка сулит США дальнейшее дефляционное давление на фоне укрепления доллара и продолжающегося падения мировых цен на сырьевые товары. Вероятно, следует ждать ослабления совокупного спроса как следствие ослабления экспортных рынков и снижения аппетита к риску. Эти дефляционные силы поднимают серьезные вопросы: не слишком ли напористо Федеральный резерв стремится обуздать инфляцию, и не повышает ли это риск неоправданно жесткой экономической посадки?

Десмонд Лахман - старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. Бывший замдиректора департамента разработки и анализа политики Международного валютного фонда и главный экономический стратег по развивающимся рынкам Salomon Smith Barney

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660740600


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