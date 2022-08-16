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Российская ЧВК Вагнер окончательно выдавила французскую армию из Мали
21:09 17.08.2022

Немало бились за Мали
Россия собирается защищать страну лучше, чем французы

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Французские военные полностью покинули Мали, где с 2013 года находились по просьбе правительства этой страны. Отношения Парижа с африканской республикой испортились после прихода к власти военной хунты и ее переориентации на военное сотрудничество с Россией. Уход французов совпал с ухудшением ситуации в сфере безопасности: в ходе последнего теракта в начале августа в Мали погибло 40 военных. На этом фоне Москва пообещала продолжить оказание стране всесторонней помощи в борьбе с терроризмом.

"В 13:00 (по парижскому времени.- "Ъ") последний отряд сил "Бархан", находившийся на территории Мали, пересек границу с Нигером",- говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе французского генерального штаба. Так президент Франции Эмманюэль Макрон завершил историю, начатую почти десять лет назад при его предшественнике Франсуа Олланде.

Тот направил десант в Африку 11 января 2013 года по настоятельной просьбе тогдашнего временного президента Мали Дионкунды Траоре. Это была даже не просьба, а сигнал бедствия. Джихадисты, захватившие север страны, шли на столицу Бамако, а малийская армия была не в состоянии их остановить. Вмешательство было быстрым и эффективным. Французы отбили Гао - город на северо-востоке,- после чего взяли Тимбукту и Кидал. Туда прилетел Франсуа Олланд, и малийцы встретили его как победителя. Операция получила название "Сервал". В дальнейшем французские политики и военные решили, что Мали нуждается в постоянной защите от террористов из группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS), которая является структурой "Исламского государства" (ИГ; запрещено в РФ), а также других террористических группировок. В августе 2014 года операцию "Сервал" сменила операция "Бархан" - самая крупная в XXI веке французская военная экспедиция.

Однако впоследствии положение французских военных в Мали начало меняться: от поддержки населения не осталось и следа, их все чаще стали сравнивать с колонизаторами. Эти настроения подогревали новые лидеры страны, сменившиеся после того, как в августе 2020 года был свергнут президент Ибрагим Бубакар Кейта, а спустя год новый переворот привел к власти военных во главе с Ассими Гоитой.

О сворачивании операции "Бархан" Эмманюэль Макрон заговорил еще прошлым летом. Вслед за этим в западных СМИ появились публикации о том, что власти Мали обратились к российской так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" для обеспечения безопасности.

Этот вопрос даже обсуждался в ходе сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил сам факт такого обращения, пояснив: малийцы не уверены, что смогут справиться с террористами без внешней поддержки. Название ЧВК он не упомянул. При этом министр подчеркнул, что российские официальные структуры не имеют к этой договоренности никакого отношения - просто власти Мали оказались в безвыходной ситуации, когда поддержка со стороны тех, кто обещал им бороться с терроризмом, стала сокращаться.

В течение последнего года ситуация в сфере безопасности Мали ухудшилась. За несколько дней до окончательного ухода французов в стране был объявлен национальный траур в связи с гибелью от рук террористов 42 военных. Нападение боевиков произошло 7 августа в районе города Тессите, граничащего с Буркина-Фасо и Нигером. Генеральный штаб Мали возложил ответственность за атаку на ISGS. И это был не единичный случай.

В Москве отреагировали на теракт в Мали, при этом сделали это в день окончательного ухода из этой страны французов, что можно расценивать как комментарий к обоим новостям. "Продолжим оказывать законным властям Мали многоплановую помощь в борьбе против террористов всех мастей, уже в течение долгого времени препятствующих нормальной жизни в этой африканской стране, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения",- говорилось в заявлении ведомства вместе с выражением соболезнования малийцам. А меньше чем за неделю до этого, 10 августа, по инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Ассими Гоитой. "Мы обсудили поддержку Российской Федерацией политического перехода в Мали, и я высоко оценил качество нашего партнерства, основанного на уважении суверенитета Мали и чаяний его населения",- написал господин Гоита в своем Twitter. Со своей стороны, в Кремле отметили, что в ходе беседы обсуждались "вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях". В частности, была затронута тематика возможных поставок в Мали российского продовольствия, удобрений и топлива.

Напомним, что вопрос об активизации двустороннего сотрудничества от поставок удобрений и строительства железной дороги до военно-технических связей поднимался еще в мае в ходе второго за полгода визита в Москву главы МИД Мали Абдулая Диопа. Тогда и он, и Сергей Лавров выразили удовлетворение "хорошей динамикой" военных и военно-технических связей.

Обсуждалось ли взаимодействие России и Мали в сфере безопасности во время разговора Владимира Путина и Ассими Гоиты, не сообщалось.

Однако во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности, отметил, что его ведомство "стремится расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества". Особо он отметил присутствие в зале "военачальников дружественных нам государств - Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики".

Посол Франции выдворен из Мали
Ранее малийские власти сообщали как минимум о трех поставках российской военной техники в Мали за последний год - в сентябре 2021 года, а также в апреле и марте этого. Еще одна поставка была 9 августа, за день до разговора руководителей двух стран. Правда, и господин Гоита, и малийские военные, упоминая об этом, обошли стороной вопрос, откуда в Мали получили груз, в который вошли испанские военно-транспортные самолеты CASA C-295, советские штурмовики Су-25, чехословацкие учебно-боевые L-39, а также боевые и транспортные вертолеты (номенклатура указана согласно официальному сайту малийской армии). Там же сообщалось, что на церемонии передачи техники присутствовали Ассими Гоита, малийские военные, а также посол России в Мали (имя не указано).

"Сейчас множество малийцев ждут с надеждой, что эта боевая техника поможет переломить ситуацию с безопасностью, особенно в Менаке (на севере Мали, где ИГ продвигается и захватывает все новые и новые населенные пункты.- "Ъ")",- сказала "Ъ" автор Telegram-канала "В стране туарегов" Мария Золотарь.

В то же время она отметила, что ЧВК "Вагнер" или любая другая ЧВК не могут стать полноценной заменой французских военных. Госпожа Золотарь указала на то, что французам при всех их усилиях не удалось в корне переломить ситуацию с безопасностью в Мали, но после сворачивания операции "Бархан" она стала еще хуже. "Похоже, французам удавалось все-таки сдерживать продвижение террористических группировок, в частности, в регионах Менака и Гао",- подчеркнула эксперт. Сейчас, по ее словам, отношение к французам в большой степени однозначное: "Их никто не любит, от патриотов в Бамако до джихадистов из пустыни". "Самые разные представители малийского народа сошлись в ненависти к французам. К "Вагнеру" относятся иначе, как минимум потому, что очень большой процент населения подвержен проправительственной и пророссийской пропаганде (не всегда официальной, но активно распространяемой в соцсетях). Конечно, кто-то не признает присутствие именно "Вагнера", но считает, что "русские - это хорошо, они помогут". Не любят "Вагнера" только те, кто противостоит правительству в Бамако",- пояснила госпожа Золотарь.

Марианна Беленькая; Алексей Тарханов, Париж
№149 от 17.08.2022, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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