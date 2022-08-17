Конфликт из-за Тайваня лишил покоя хозяев иностранных фирм в КНР, - В.Скосырев

00:01 18.08.2022

17.08.2022



Американские корпорации подготовили план эвакуации на случай войны

Владимир Скосырев



Без квалифицированных китайских работников иностранные фирмы в КНР давно бы обанкротились.

Компания Apple ведет переговоры с Вьетнамом о производстве часов и компьютеров MacBook. Помимо этого, компания переводит часть процесса выпуска iPhone в другие страны, в том числе в Индию. Западные СМИ связывают это с риском войны США и Китая. Беспрецедентные по масштабу учения армии КНР изменили статус-кво в Тайваньском проливе. Вариант с вторжением на остров больше не рассматривается как немыслимый.



Как утверждает Financial Times, даже до того, как в августе возросла напряженность вокруг Тайваня, на транснациональные компании, работающие в Китае, оказывали давление Вашингтон и его союзники, требовавшие, чтобы они диверсифицировали своих партнеров по бизнесу, а не зацикливались на китайском рынке.



ТНК рисковали также испортить репутацию отказом так поступить. В ответ лидеры бизнеса говорили, что альтернативы самому крупному потребительскому рынку на планете и мастерской мира не существует.



Тем не менее некоторые компании США обдумывают перенос части производства из Китая. Эрик Чжэн, член торговой палаты США в Шанхае, сказал, что для многих американских предприятий с глобальными цепочками поставок кризис из-за Тайваня стал мотивом для того, чтобы всерьез рассмотреть предложения построить фабрики в других странах. При этом альтернативой Китаю могут стать страны Юго-Восточной Азии. Другой американский бизнесмен, просивший не оглашать его имени, сказал, что он вовсе не настроен против китайцев. Просто таковы реалии. Ведь в случае военного конфликта последствия будут катастрофическими.



Но кто будет виноват, если события примут такой оборот? Тут американские бизнесмены указывают пальцем и на Пекин, и на Вашингтон. Решение председателя КНР Си Цзиньпина провести военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань изменило статус-кво в Тайваньском проливе. Вклад в нагнетание истерии внесли и события в Украине. С другой стороны, и президент США Джозеф Байден обещает, что США будут защищать Тайвань и продолжат посылать свои корабли и самолеты в пролив.



Как бы то ни было, многие иностранные предприниматели говорят: "Нам советуют диверсифицироваться". Дэвид Мэйхон, советник по инвестициям и управляющий новозеландского экспортера молочных продуктов Fonterra, задает вопрос: "Куда диверсифицироваться? Может, мне просто отказаться от прибылей на пять лет? Китай остается прибыльным рынком с отличными перспективами".



А Джеймс Зиммерман, юрист компании Perkings Coe в Китае, увязывает возможный уход компаний из Китая со съездом Коммунистической партии, на котором, как ожидают, Си Цзиньпина переизберут на пост генсека и главы Центрального военного совета. Если в результате будет взят курс на сближение с дружественными странами, такими как Россия, то шансы на военное столкновение с США увеличатся. Аналогичного мнения придерживается и глава азиатского отделения инвестиционного банка на Уолл-стрит, пожелавший остаться безымянным. По его словам, главное сейчас – застраховаться от изменений обменного курса валюты и воздействия возможных санкций США против Китая в случае конфликта.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Иностранные компании начали уходить из Китая давно. Причин тут несколько. Вырос уровень зарплаты китайских работников, выросла стоимость рабочей силы. Во время пандемии на месяцы закрывались большие города. Но Тайвань тоже играет свою роль. Если ситуация обострится, то деньги вкладывать в Китай станет опасно. Военный сценарий все же маловероятен. А если США станут накладывать на Китай санкции, как на Россию, то нанесут ущерб самим себе. Тогда китайские банки не смогут проводить расчеты за товары. Это перекроет американцам доступ к китайским товарам. А их в магазинах до 90%. Начнется товарный голод, карточки".



Американская политика официально строится на ценностях, идеалах, а на деле носит провокационный характер, считает эксперт. "Американцы не просчитывают последствий такой политики. Сколько Китай будет это терпеть? Неизвестно. Это вроде как вы едете в трамвае, пассажир вам наступил на ногу один раз, второй, третий. А потом потерпевший разворачивается и бьет обидчика по морде. Такой вариант тоже не исключен", – прогнозирует Лукин.